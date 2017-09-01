4 шага к тому, чтобы использовать трудности себе на пользу

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Бывали ли в вашей жизни моменты, когда вы ужасно переживали из-за ситуации, которая на самом деле яйца выеденного не стоила? А можете вспомнить отношения, которые развалились из-за пустяковой фразы? Вам знакомы застарелые обиды близких людей, усомнившихся в вас? Оказывается, такого неприятного опыта можно запросто избежать, если всего лишь изменить свою речь. AdMe.ru решил разобраться, как позитивные словесные альтернативы могут улучшить жизнь человека.

Сначала вам придется ловить себя на каждой неправильно произнесенной фразе, но вскоре позитивное мышление войдет в привычку и жизнь заиграет новыми красками.

Шаг 1. Используем поговорки

Для начала попробуйте использовать в тревожных ситуациях позитивные пословицы, поговорки и устоявшиеся фразы. Например, «И это пройдет» или «Не так страшен черт, как его малюют». Эти фразы прочно обосновались в нашем вербальном обиходе и легко придут на ум в подходящей ситуации. К тому же хоть на толику, но сгладят неприятные моменты.

Шаг 2. Меняем форму

Теперь настала пора в любых жизненных ситуациях контролировать свою речь и выбрасывать слова, которые добавляют негатива. Можно потренироваться и подобрать неприятным вариантам приятные замены. Попробуем вместе? Ваш начальник не упертый, а целеустремленный .

. Это не конец теплой погоде, а всего лишь пауза .

. Задача не сложная, а нацеленная на проявление вашего профессионализма .

. Театральная постановка не скучная, а требующая вдумчивого восприятия.

Шаг 3. Меняем содержание

Когда замена слов достигнет автоматизма, можно пробовать изменить и отношение к тому, о чем вы говорите и думаете. Это непросто, потому что каждую неудачу, из-за которой мы привыкли нервничать, придется расценивать со стороны возможностей. Даже если наш мозг «хочет» попсиховать и не в настроении позитивно мыслить. Это действительно непросто, но придется учиться мыслить примерно так: Отпуск откладывается, зато я еще смогу подкопить и он будет не крутым, а сверхкрутым.

Пришлось уйти на больничный, зато наконец появится время прочитать ту нашумевшую книгу.

Я попал в мелкое ДТП, зато теперь точно запомнил новое расположение знаков и избегу более крупного происшествия.

Шаг 4. Переводим

Научившись правильному мышлению, не забывайте, что большинство окружающих об этой технике ничего не знают и, возможно, продолжат выражать свои эмоции так, как привыкли. Но вы-то знаете, что за словами могут скрываться совсем другие эмоции! Родители усомнились в вашем избраннике? Может, они видят, что вы в этом союзе нелюбимы?

Партнер предложил вам посмотреть кино дома, вместо того чтобы куда-то идти, сославшись на усталость? Может, у него действительно был тяжелый день и он мечтает о покое? (О длительных отношениях, а не о романтическом периоде сразу после знакомства). Но помните, что не стоит потакать окружающим в обычной грубости, не несущей за собой ничего, кроме желания раздавить вас.

Взгляните со стороны, как много зависит от правильного мышления