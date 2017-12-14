Ученые получили Нобелевскую премию за формулу, которая находит для каждого идеального партнера

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В 1962 году двое ученых вывели формулу любви, с помощью которой можно составить гармоничные пары из разных мужчин и женщин. Формула была доработана третьим ученым и получила Нобелевскую премию в 2012 году. AdMe.ru разобрался, как с помощью этого алгоритма найти подходящую пару, не изменяя собственным ожиданиям.

Шаг 1. Определите, что для вас важно в человеке

Разделите лист А4 на 2 колонки. В 1-й колонке запишите 5 качеств, которые обязательно должны быть у вашего партнера. Во 2-й — 5 качеств в другом человеке, с которыми вам будет сложно ужиться.

Шаг 2. Выбирайте тех, кто подходит на 99 %

Из всех, кто окружает вас на данный момент, выберите самого привлекательного человека, ориентируясь на свой список. Возможно, удача вам улыбнется и вы сразу найдете любовь всей своей жизни. Важно, что вы тоже должны максимально подходить человеку.

Шаг 3. Как быть, если вам отказали

Если человек отказал вам, выберите из окружения того, кто вам тоже симпатичен и обладает нужным набором качеств. Не забывайте работать над собой — это повысит вашу привлекательность в глазах потенциального партнера или партнерши.

4. Не соглашайтесь на меньшее и не возвращайтесь к прошлому

Выбирайте партнеров только из тех, у кого есть хотя бы 75 % положительных качеств из вашего списка. Тогда велика вероятность, что после того как химия пройдет, любовь останется. Не поддавайтесь соблазнам и давлению окружающих. Если ваш союз с человеком распадется, начните с 1-го шага. Наслаждайтесь одиночеством и расширяйте круг знакомств.

Как это работает для разных людей?

Представим себе компанию. 3 женщины и 3 мужчины. Так выглядят их списки с симпатиями:

Каждый точно знает, что для него важно в партнере, и формирует из этого свои симпатии. Лизе и Зое нравятся все трое мужчин, Соне — только два. А вот Артему нравится только Соня.

Каждая женщина сначала проявляет симпатию к мужчине, который для нее на 1-м месте:

Мужчины тоже сначала проявляют симпатию к тем женщинам, которые для них на 1-м месте:

К сожалению, пока пар нет, потому что нет взаимной симпатии. Теперь женщины проявляют интерес уже к первым двум мужчинам из списков:

Мужчины тоже расширяют кругозор и ухаживают за двумя симпатичными дамами из списков. Артем по-прежнему заинтересован только Соней:

Если за женщиной ухаживают два мужчины, которые ей крайне симпатичны, она выберет того, кто стоит в ее списке выше:

Например, Лизе сразу понравился Марк, хотя она была на 2-м месте в его списке. А для самого Марка фавориткой была Зоя, которая не соглашается сразу стать с ним парой, для нее он — последняя опция. Поэтому Марк начинает ухаживать одновременно за Зоей и Лизой. Никита же с самого начала ухаживал за Лизой. Он не был ее фаворитом. Поэтому, как только за ней начинает ухаживать Марк, ее фаворит, образуется пара.

В итоге получаются две устойчивые пары:

Соню никто не выбрал, значит, подходящего для нее партнера здесь нет. У Артема не сложилась пара с Соней, поэтому он тоже временно один:

Так работают приложения для знакомств: одних людей вы сразу исключаете, с другими общаетесь, но лишь с фаворитами встречаетесь лично

Успех заключается в том, что в основе формулы лежит принцип учета пожеланий обеих сторон. Мужчина образует пару только с той женщиной, которая максимально заинтересована в их союзе. Сегодня этот алгоритм используется при подборе школ для учащихся, распределения врачей по медицинским учреждениям и даже поиска доноров почек.