4 психологических эксперимента, которые показывают, какими могут быть люди

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Многие из нас уверены в том, что, принимая решения, мы всегда опираемся исключительно на собственное сознание и мироощущение, невзирая на мнение окружающих людей. Но так ли это на самом деле? Ученые провели несколько экспериментов, цель которых — выявить, насколько мнение окружающих влияет на принятие решения отдельными людьми и группами. AdMe.ru решил познакомить вас с некоторыми из них, не делая никаких собственных выводов, чтобы вы могли сделать свои.

Эксперимент с длиной палочек

Образец одной из карточек, которые демонстрировались участникам эксперимента.

В 1951 году американский ученый Соломон Аш провел эксперимент. В нем принимали участие 8 человек, причем только один из них был испытуемым, а 7 — «подсадными утками», нарочно сбивающими с толку. В ходе эксперимента группе показывали поочередно 18 пар карточек. На первой карточке в каждой из пар была 1 вертикальная линия, а на другой — 3, причем сначала участникам демонстрировали первую карточку, затем вторую. Испытуемый должен был сказать, какая из 3 вертикальных линий на второй карточке имеет ту же длину, что и линия на первой. Несмотря на простоту заданий и очевидные ответы, эксперимент показал, что 75 % из 123 настоящих испытуемых допустили ошибку хотя бы 1 раз, а общее количество неправильных ответов составило 37 %. В чем же дело? Перед началом эксперимента «подсадным уткам» было дано задание выбирать один и тот же неправильный ответ на все вопросы, начиная с 3-го, при этом сам испытуемый всегда отвечал последним. Однако если кто-то из «уток» согласно заданию отвечал правильно или испытуемых было двое, то общее количество ошибок сокращалось в 4 раза. Результат эксперимента подтвердил предположение Аша о том, что отдельные индивидуумы склонны подчиняться влиянию большинства, даже если полностью уверены в своей правоте.

Эксперимент с жестокостью

Кадр из фильма «Экспериментатор», рассказывающего об эксперименте Милгрема. Для фильма создали точную копию генератора, который использовался в реальных опытах ученого.

В 1963 году психолог Стенли Милгрем провел эксперимент, целью которого было понять, способен ли обычный человек причинить боль другому, следуя указаниям своего руководителя. Два человека бросали жребий, и одному из них доставалась роль ученика, а другому — учителя. При этом роль ученика всегда получал актер, о чем учитель по правилам эксперимента не знал. Затем ученика привязывали к стулу и присоединяли к нему электроды, а учителю давали небольшой «демонстрационный» разряд тока. Учителя уводили в отдельную комнату, где находился экспериментатор и генератор с 30 выключателями, каждый из которых давал разряд напряжением от 30 до 450 В. Учитель должен был зачитывать ученику задания с несколькими вариантами ответов, а в случае ошибки нажимать на выключатель, причем с каждым последующим неправильным ответом напряжение увеличивалось вплоть до 450 В. После 3-го максимального удара эксперимент прекращался.

Задание было создано так, чтобы 3 из 4 ответов были неверными. После каждого удара током актер-ученик должен был изображать боль, которая увеличивалась раз от раза. При этом экспериментатор уверял в необходимости продолжать опыт и в том, что сам учитель не несет никакой ответственности за судьбу ученика. В результате 26 из 40 испытуемых учителей дошли до конца эксперимента, дав ученику максимальное количество ударов током, несмотря на его крики и мольбы о прекращении. Кроме того, ни один из 40 испытуемых не остановился на отметке до 300 В. По мнению самого Милгрема, эксперимент показал, что люди готовы совершать практически любые поступки под давлением авторитета и в том случае, если им гарантируют личную «безответственность» за результат, каким бы он ни был.

Кадр из фильма «Волна», снятого на основе эксперимента.

Во время урока истории, посвященного событиям Второй мировой войны, ученик одной из калифорнийских школ спросил учителя Рона Джонса, почему немцы безропотно подчинились режиму национал-социалистов. Чтобы наглядно объяснить ученикам мотивы поведения людей, Джонс решился на эксперимент. Понедельник. В первый день Джонс приказал всем 30 ученикам сесть и сидеть смирно, мотивируя это тем, что так знания усваиваются лучше. Затем он дал указание несколько раз встать и сесть, бесшумно выйти из класса и так же войти. Все ученики, включая самых активных и самых безынициативных, без малейших возражений выполнили приказы Джонса. Вторник. Во вторник Джонс приказал ученикам, которые, не дожидаясь указаний, тихо сели за парты, скандировать фразу «Сила в дисциплине, сила в общности». В конце урока он показал ученикам особое приветствие, названное салютом «Третьей волны», которым они должны были отныне пользоваться, что они с охотой и проделывали в остальные дни.

Среда. В среду к классу Джонса добровольно присоединились еще 13 учеников. Джонс раздал всем членские билеты и приказал им объяснить 20 детям из начальной школы, почему нужно сидеть смирно, а также порекомендовать новых членов «Третьей волны». Кроме того, 3 человека должны были доносить на тех, кому не нравится новое движение, однако желающих «кляузничать» оказалось 20 человек. Четверг. В четверг в классе было уже 80 человек, которым Джонс объявил, что все они избраны, чтобы изменить политику государства к лучшему. Затем он попросил самых «благонадежных» участников «Третьей волны» вывести из класса 3 девушек, которым не нравилась новая организация. В конце урока Джонс объявил, что отделения «Третьей волны» уже созданы по всему США и завтра в полдень об этом расскажет по телевидению их лидер. Пятница. В последний день в класс набилось 200 человек, а знакомые Джонса бегали вокруг, изображая репортеров. Ровно в полдень он включил телевизор, но, естественно, никакого выступления нового «лидера» там не было. В классе повисла тишина, и через пару минут Джонс объявил ученикам, что все они стали участниками эксперимента, наглядно показывающего, почему люди столь пассивно вели себя в те страшные годы. Все собравшиеся покинули класс очень подавленными, а некоторые и вовсе плакали. Как показал эксперимент, убедить людей отказаться от собственного мнения под влиянием авторитета не так уж и сложно. Более того, люди зачастую даже не осознают того, что ими ловко манипулируют, заставляя бездумно выполнять поставленную задачу.

Китти Дженовезе, именем которой был назван психологический эффект. Была забита до смерти в 1964 году в Нью-Йорке на глазах у многочисленных свидетелей, ни один из которых не помешал преступнику.

В 60-х годах прошлого века в Гарвардском университете провели эксперимент, чтобы изучить влияние группы на отдельного человека, благодаря которому в психологии появился термин «эффект свидетеля», или «эффект Дженовезе». Он проявляется в том, что люди, находящиеся в группе, в 70 % случаев не стремятся оказать помощь человеку, пострадавшему у них на глазах. Однако если свидетель находится в одиночестве, то только в 40 % случаев он не предпринимает никаких попыток помочь. Нескольких студентов пригласили участвовать в некоем опросе, проводившемся в закрытой комнате. Некоторые испытуемые должны были проходить опрос в одиночестве, а другие — в компании 2–3 человек.

Видео, повторяющее оригинальный эксперимент 60-х годов.

Буквально через пару минут после того, как студент принимался работу над заданием, в комнату начинал просачиваться дым. Те, кто находился в одиночестве, в 75 % случаев сразу выходили в коридор, чтобы узнать причину задымления. Однако если задание выполнялось в группе, только 1 из 10 испытуемых выходил из комнаты, а остальные продолжали работать еще в течение 6–20 минут, несмотря на то что дым резал глаза и затруднял дыхание. В чем же дело? Оказывается, по правилам эксперимента подставные участники группы не должны были обращать внимания на дым, а если испытуемый задавал вопрос о его происхождении, отвечать «Я не знаю». Как показал опрос, проведенный после теста, испытуемые решили, что дым не опасен или является частью эксперимента, и ни один из них не связал свое поведение с присутствием в комнате других людей. По мнению ученых Джона Дарли и Биба Латане, проводивших эксперимент, человек, находясь в компании других людей, склонен принимать решения на основе их действий. Иными словами, если окружающие никак не реагируют на события, мы тоже не считаем их чем-то из ряда вон выходящим и «присоединяемся» к общему спокойствию.