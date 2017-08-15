4 простых способа утешить плачущего ребенка за 1 минуту

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AdMe.ru рассказывает, как в разных ситуациях успокоить малыша, сохранив и собственное спокойствие.

Детские слезы вызывают у родителей разные чувства — от жалости и сочувствия до раздражения и беспомощности.

Детские слезы могут быть вызваны разными причинами: ребенок ушибся, его обидели, он испугался или требует немедленно купить ему игрушку. В каждой ситуации выбирайте подходящий способ, но помните: отмахиваться от чувств ребенка нельзя, а объятия необходимы.

1. Переключите внимание

Отвлекать внимание плачущего ребенка можно разными способами, главное, увлечь его интересной темой, чтобы он забыл о слезах.

2. Создайте ритуал

Если плач вызван не какой-то серьезной причиной, а капризами или нежеланием что-то делать, можно придумать забавный ритуал избавления от слез, например включать фен, который будет «сушить слезы» или «сдувать капризы», или давать « лекарство от плохого настроения » — лакомство, которое ребенок любит и которое недоступно просто так.

3. Проговаривайте чувства

Когда ребенок плачет, он испытывает неподдельные эмоции, которые по силе не отличаются от наших. Когда мы говорим «прекрати капризничать» или «нечего реветь из-за пустяков», мы отказываемся замечать чувства ребенка и оставляем его наедине со своими переживаниями.

Вместо этого постарайтесь помочь малышу понять, что он испытывает. Повернитесь к нему лицом, присядьте рядом, обнимите или возьмите на руки и поясните его чувства. Юлия Гиппенрейтер в своей книге «Общаться с ребенком. Как?» приводит в пример такой диалог:

Сын: «Он отнял мою машинку!»

Папа: «Ты очень огорчен и рассержен на него».

Так вы показываете, что настроились на эмоциональную волну ребенка, слышите и принимаете его огорчение.