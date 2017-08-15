4 простых способа утешить плачущего ребенка за 1 минуту
Детские слезы вызывают у родителей разные чувства — от жалости и сочувствия до раздражения и беспомощности.
AdMe.ru рассказывает, как в разных ситуациях успокоить малыша, сохранив и собственное спокойствие.
Детские слезы могут быть вызваны разными причинами: ребенок ушибся, его обидели, он испугался или требует немедленно купить ему игрушку. В каждой ситуации выбирайте подходящий способ, но помните: отмахиваться от чувств ребенка нельзя, а объятия необходимы.
1. Переключите внимание
Отвлекать внимание плачущего ребенка можно разными способами, главное, увлечь его интересной темой, чтобы он забыл о слезах.
- Держите в кармане или сумке интересный предмет, которого ребенок никогда не видел до этого: новую забавную ручку или мелкую игрушку, которая может «заговорить» с плачущим ребенком — утешить его или рассказать сказку.
- Задайте сложный вопрос, который требует внимания ребенка и его взаимодействия со взрослым: «Ого, а что это за необычная машина по улице едет? Поможешь мне определить, какая это марка?»
2. Создайте ритуал
Если плач вызван не какой-то серьезной причиной, а капризами или нежеланием что-то делать, можно придумать забавный ритуал избавления от слез, например включать фен, который будет «сушить слезы» или «сдувать капризы», или давать «лекарство от плохого настроения» — лакомство, которое ребенок любит и которое недоступно просто так.
3. Проговаривайте чувства
Когда ребенок плачет, он испытывает неподдельные эмоции, которые по силе не отличаются от наших. Когда мы говорим «прекрати капризничать» или «нечего реветь из-за пустяков», мы отказываемся замечать чувства ребенка и оставляем его наедине со своими переживаниями.
Вместо этого постарайтесь помочь малышу понять, что он испытывает. Повернитесь к нему лицом, присядьте рядом, обнимите или возьмите на руки и поясните его чувства. Юлия Гиппенрейтер в своей книге «Общаться с ребенком. Как?» приводит в пример такой диалог:
Сын: «Он отнял мою машинку!»
Папа: «Ты очень огорчен и рассержен на него».
Так вы показываете, что настроились на эмоциональную волну ребенка, слышите и принимаете его огорчение.
4. Остановите плач объятиями
Если ребенок не слышит слов и впал в истерику, да еще и в общественном месте, сложно оставаться спокойным. Но сделать это необходимо. Не кричите на ребенка, не требуйте успокоиться — это ни к чему не приведет. Вместо этого нужно предпринять несколько простых шагов:
- Крепко прижмите к себе ребенка.
- Не задавайте вопросов, так как слова дают дополнительную нагрузку на детский мозг, который и так перегружен. Лучше просто помолчать.
- Дышите глубоко и ровно.
- В такт дыханию покачивайте и поглаживайте ребенка.
- Дайте выплакаться.
- Через некоторое время начните тихонько приговаривать утешительные слова.
- Умойте ребенка, дайте попить.
- Обсудите ситуацию только тогда, когда ребенок успокоится.
Как предотвратить капризы
Иногда слезы и истерики можно предотвратить, просто не делая того, что их вызывает, и установив простые правила общения с ребенком.
- Соблюдайте режим дня. Часто спусковой кнопкой детских слез становится переутомление, голод или перевозбуждение от слишком активных, долгих и громких игр. Следите за тем, чтобы ребенок вовремя и в меру ел, пил, спал, гулял и общался.
- Не запрещайте все подряд. Пусть ребенок четко знает, чего делать нельзя: переходить дорогу одному, трогать горячую плиту и т. д. Если в ответ на запреты ребенок плачет, обнимите его и помогите пережить «слезы тщетности» от того, что для него не все возможно. Остальное разрешайте.
- Давайте право выбора. Вместо того чтобы заставлять ребенка делать то, чего он делать не хочет, предлагайте альтернативу. Например, если он отказывается убирать игрушки, можно спросить: «Под какую песенку будем прибираться — про слоненка или про елочку?»
- Превратите скучное занятие в игру. Вместо мытья рук вы можете «купать машинку», а во время чистки зубов «разговаривать» с микробами, недовольными зубной пастой.
- Не говорите «нет». Замените резкий отказ другими словами: «возможно», «посмотрим», «немного позже», «при условии, что...»
- Подождите пару минут. Если ребенок отказывается что-то делать, не настаивайте и повторите просьбу через некоторое время другими словами.
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru