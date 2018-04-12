4 принципа воспитания детей, которые позволили Рокфеллерам сохранить и приумножить свое состояние

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Полтора века назад Джон Рокфеллер заработал свои первые $ 5. Прошло несколько десятков лет, и он стал первым в мире долларовым миллиардером. Его потомки умудрились не только не растратить состояние именитого предка, но и приумножили его. Сегодня в семье более 500 потомков первого в истории миллиардера. Один из наиболее «заметных» представителей Рокфеллеров современности — Дэвид мл. — поделился принципами, которыми руководствуются в семье миллиардеров, чтобы и дальше сохранять благосостояние.

AdMe.ru рассказывает вам об этих простых, но, как оказалось, вполне рабочих правилах.

1. Регулярные семейные встречи

Рокфеллеры проводят регулярные семейные встречи. Поддерживать теплые отношения всем родственникам этой огромной семьи, живущим в разных странах, непросто, но они стараются собираться вместе. «Часто более 100 членов семьи находятся в одной комнате, например на рождественском ужине», — сказал Дэвид Рокфеллер мл.. Также в семье существует традиция проведения так называемых форумов, в которых принимают участие все члены семьи старше 21 года, — на них обсуждаются важные вопросы, в том числе из сферы бизнеса и благотворительности. На фото — Рокфеллеры во время встречи в 2008 году. В самом центре тогдашний глава семейства Дэвид Рокфеллер.

2. Фамильные ценности

Другой важный фактор — сохранение семейной истории. Рокфеллеры бережно хранят важные документы, письма и памятные предметы. Для этого есть специальный архив. Оберегаются и фамильные имения семьи. Дэвид Рокфеллер отмечает, что знакомые места очень важны: «Я могу вернуться в место, где мой прадед жил больше 100 лет назад, и увидеть, как он жил, как жили его сыновья и внуки».

3. Никакой «семейной компании»

Третьим важным фактором успеха детей Рокфеллер назвал отсутствие такого явления, как семейная компания. В 1911 году правительство США потребовало разделить нефтяную монополию на более мелкие фирмы. Кроме того, дети и внуки Джона Рокфеллера никогда не стремились идти по пути наименьшего сопротивления: кто-то стал финансистом, кто-то политиком, другие посвятили себя благотворительности.

4. Благотворительность