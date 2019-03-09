4 причины, по которым женщины добровольно расстаются с красотой и молодостью (И как все вернуть назад)

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А вы задавались вопросом, почему люди одинакового возраста могут выглядеть так, словно между ними пропасть в несколько поколений? Как одним удается не растерять юношеский задор, в то время как другим можно выдавать пенсионное удостоверение задолго до положенного срока? И почему некоторые женщины осознанно выглядят хуже, чем могли бы? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

AdMe.ru на основе различных мнений попробовал разобраться в причинах, по которым некоторым женщинам становится безразлична собственная внешность.

1. Маникюр или порядок в доме?

С появлением семьи нельзя быть легкомысленной, как прежде, ведь у семейной женщины все должно быть идеально: белье постирано и выглажено, пыль не долетает до поверхностей, а на завтрак подается несколько видов блюд. С каждым днем этот список становится все больше, и в какой-то момент приходится чем-то жертвовать — тогда хозяйка решает вычеркнуть саму себя. Так начинается превращение в суетливую и вечно всем недовольную женщину. Стремление раствориться в других людях выдает желание компенсировать все свои нереализованные планы и мечты. Кажется, что это хороший способ почувствовать свою значимость, но это только на первый взгляд. Круг интересов сужается, а это верная дорога к образу «тетки»: быт, сварливость, постоянная экономия, раздражение по мелочам. Желания нарядиться и привести себя в порядок просто нет, зато застиранному халату и мятым тапочкам есть удобное оправдание: «Я для вас все делаю, а вы не замечаете моих трудов». Только домашним от этого не легче, им просто неинтересно жить рядом с таким человеком. Правда в том, что родные люди с удовольствием бы вытирались неглажеными полотенцами, рисовали бы пальцами узоры на пыльном телевизоре и завтракали бы простой яичницей только ради того, чтобы у их мамы и жены нашлось время на себя и она стала для них вдохновением, а не тираном со своим сводом правил.

2. Недостижимый идеал

Вторая причина нежелания заниматься собой — средства массовой информации, которые постоянно стараются держать в тонусе современных женщин. С обложек известных изданий смотрят не только красивые и ухоженные модели, но и знаменитости, познавшие счастье материнства и приступившие к фотосессиям спустя пару часов после родов. А как приятно смотреть на популярные многодетные семьи в Instagram. Из-за постоянного сравнения чужой жизни, демонстрируемой в социальных сетях, с собственной реальностью женщины впадают в отчаяние. Им не хочется признаваться, что больше нет сил следовать продиктованным стандартам, поэтому проще саму себя «вывести из игры» и выбрать другую позицию, придав ей налет бунтарства. Обычно от этих людей можно услышать фразу: «Что естественно, то не безобразно».

3. Призраки детства

Всех воспитывают по-разному, и если одна девочка каждый день слышала комплименты и знала, что наряжаться — обычное явление, а другой говорили, что это признак дурного тона и внимания достойны только достижения на олимпиадах, то и отношение к собственной внешности у них будет диаметрально противоположное. Отказаться от старых привычек сложно, даже если человек давно улетел из домашнего гнезда. Поэтому путь к собственному стилю будет тернистым, ведь у них не было сумасшедших экспериментов в подростковом возрасте, желания нравиться всем в юношестве и попыток примерить элегантный образ в стиле Коко Шанель ближе к 30. Также многие женщины сами с возрастом снижают планку требований к себе, только одни это делают в связи с пришедшим опытом, найденным стилем и мудростью, а другие — от нежелания расставаться со своим привычным образом.

4. В ожидании принца

В этом случае уже с малых лет женщина знает, через что лежит путь к сердцу мужчины, и внешность тут далеко не главное. Она уверена, что найдется тот, кто с первой минуты влюбится в ее внутренний мир. Спустя годы у женщины прокачивается навык «идеальная хозяйка» до максимума, а вот ухаживать за собой она так и не учится. И очереди из тех, кто не смотрит при знакомстве «на обложку», у ее двери не видно. А если кто и появляется, то не соответствует внушительному списку ее требований. Идеальный образ семейной жизни разбивается о недоумение и распространенную фразу: «Нормальных мужчин не осталось». И вместо того чтобы сначала уделить внимание себе, а потом взять одного «ненормального» и попробовать построить с ним отношения, она проводит годы в пустом ожидании и в собственном упрямстве. Внутри же появляются чувство острой несправедливости, цинизм и недовольство как собой, так и окружающими.

Можно ли исправить ситуацию?

Для начала нужно определить, появились ли основные симптомы превращения в «тетку»: вечное состояние уныния, раздражения;

потухший взгляд;

отсутствие интересов;

негативный взгляд на мир;

излишняя домовитость;

лишний вес. Как исправить ситуацию: перестать ежедневно приносить себя в жертву и понять, что женщина не становится плохой женой и матерью, если заботится о себе;

вернуть свой круг интересов или найти новый: выучить язык, записаться на танцы, отправиться в одиночное путешествие и т. д.;

делать только то, что действительно хочется, — хорошее настроение важнее идеального порядка;

женские радости — жизненная необходимость. Помада, духи, маникюр, туфли — из этих мелочей складывается день, а значит, и вся жизнь;

у счастливой мамы — счастливые дети, как и у довольной жены — довольный муж.

А как вы считаете, в чем основная причина потери интереса к себе?