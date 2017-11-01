4 кризиса, которые случаются в определенном возрасте у каждого человека

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Мы привыкли думать, что кризис — это плохо и во что бы то ни стало его необходимо преодолеть. Так ли это? Все, чего мы так старательно хотим избежать в жизни, рано или поздно настигает нас. Редакция AdMe.ru решила разобраться, как распознать кризис, какие вопросы задать себе и от чего оттолкнуться, чтобы войти в следующий поворот жизни с новыми силами.

18 лет

Состояние: Представляете состояние полнейшего смятения у подростка, от которого требуют ответа на такой фундаментальный вопрос? Прибавьте к этому накал эмоций и острое восприятие мира, характерное для этого возраста.

У «западных» семей есть одно решение в такой ситуации: gap year. Это один год между окончанием школы и поступлением в вуз, который подростки могут потратить на работу, путешествие и самопознание. Вряд ли за это время на вас снизойдет озарение, но, как показывает практика, последующий выбор становится осознанным и более удачным.

Выход: Прежде всего, будем откровенны: в состоянии предэкзаменационного стресса и подготовки ко вступительным испытаниям невозможно принять взвешенное решение. Единственное, чем действительно стоит заняться, так это узнать себя вне рамок регламента и планов. Нужно задать себе пару вопросов: Если бы я мог делать весь день только одно дело, что бы я выбрал?

Чем бы я хотел заниматься, если бы ничего не боялся?

25–30 лет

В книге «Важные годы» Мэг Джей описывает состояние человека в кризисе четверти жизни словами своего пациента: «Я будто нахожусь в лодке посреди океана, где не видно ни людей, ни берега, ни чаек. Могу поплыть в любую сторону, но где вероятность, что мне нужно именно туда? Иногда меня захватывает течение и несет в неизвестном направлении. Какое-то время я поддаюсь, но как наскучит — схожу с дистанции. Мне кажется, будто должен приплыть какой-то большой корабль, который спасет меня, отвезет к нужному берегу».

Состояние: Сейчас уже не принято работать всю жизнь в одной конторе — преобладает ориентация на личное развитие. Да и укреплять семейные ценности можно чуть позже. Только опыт наших родителей порой заставляет испытывать чувство вины за нереализованность во всех сферах, свои неоправданные надежды, неуспешность в линейке сверстников. Кризис — это возможность спуститься на дно, освоиться там, оглядеть перспективы и собственные желания. Отдохнуть и набраться сил. После чего оттолкнуться как следует и умчаться вверх.

Выход: Для начала прекратите сравнивать себя со сверстниками, одноклассниками, однокурсниками, коллегами и тем более «детьми маминых друзей».

Если вы чувствуете, что не желаете оправдывать ничьи чаяния, так им и скажите. Не стоило очаровываться, чтобы потом разочароваться.

Бросайте макаронины! Чтобы проверить готовность пасты, нужно бросить одну макаронину на стену. Если она прилипнет — сварилась, если отвалится — верните ее в кастрюлю. Так с любым делом. Не бойтесь совершить лишние ошибки — пробуйте.

Один — это лучше, чем ноль. Составляйте планы и следуйте им по чуть-чуть каждый день.

35 лет

Состояние: Кажется, что всю предыдущую жизнь вы прожили как-то неправильно. Слишком много уступок, мало своих желаний и очень много «надо» вместо почти забытого «хочу». Дни сменяют друг друга, нападает тоска, попахивает отчаянием и стагнацией во всех сферах. Кажется, что дальше будет так же и исправлять это уже слишком поздно.

Если вам сложно самостоятельно решиться на изменения, пообщайтесь с психологом, почитайте литературу о переломных моментах людей «бальзаковского возраста», посмотрите вдохновляющие фильмы.

Выход: Дабы тревожное состояние не затянулось надолго, следует взять паузу и посвятить время себе. Стоит задать себе вопросы, которые используют коучеры на протяжении многих лет: Если бы у меня на счету было $ 20 млн и 10 лет жизни, чем бы я занимался?

Какие у меня цели в жизни и чего я хочу по-настоящему?

Как я хочу, чтобы моим детям рассказывали обо мне?

45–50 лет

Состояние: Работа давно не приносит удовлетворения, заря любви давно угасла, дом — это просто 4 стены, а дети настолько увлечены своей жизнью, что едва обращают на вас внимание. Кажется, что вы всю жизнь посвятили чему-то неправильному, совершили ошибку где-то в самом начале и так и не исправили ее, не свернули с чужой дороги. Страх смерти не позволяет смотреть в будущее, а пессимистичный настрой и бессилие не дают адекватно оценить прошлое.

Как бы банально это ни звучало, нужно просто взять себя в руки. Постепенно избавляться от гнетущих мыслей и строить планы, да-да, именно планы на будущее. Займитесь постепенно всеми главными ценностями в вашей жизни.

Выход: Если вы понимаете, что карьера идет на спад и имеет свой срок, позаботьтесь о своем досуге или работе на пенсии.

Живите активно. Спорт и небольшие физические нагрузки разгоняют кровь по организму, насыщая мозг кислородом.

Поддерживайте контакты с друзьями и детьми. Они связь с вашей молодостью и позитивными воспоминаниями. А дети и внуки — явная перспектива на будущее.