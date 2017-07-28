4 формы кулака, которые раскрывают основные черты вашей личности

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Сегодня AdMe.ru предлагает пройти вам простой тест, в котором от вас потребуется сжать руку в кулак и выбрать подходящий вариант ответа.

Чтобы узнать человека чуть ближе, достаточно понаблюдать за ним. По повадкам, телодвижениям и мимике можно узнать многое о внутреннем мире собеседника и найти с ним общий язык.

1. Палец поверх

2. Палец внутрь

3. Палец сбоку

4. Палец загнут вверх

Какой ваш тип?

Палец вверх

Вероятно, вы самый энергичный человек на всей планете. Постоянно находитесь в поиске новых знаний, впечатлений и стараетесь объять необъятное. Лежать с пультом у телевизора — это совсем не вписывается в ваш план «покорения мира».

Вы альтруист до мозга костей. Добрый и отзывчивый человек, который всегда придет на помощь и скажет: «Спокойно, сейчас во всем разберемся». А вообще вы всегда делаете больше, чем говорите. И именно из-за этого, из-за вашей надежности, отзывчивости и доброты вас уважают и ценят. Вы вдохновляете и заряжаете энергией окружающих, а люди за вами готовы пойти и в огнь, и в воду.

Палец внутрь

Вы остроумны и красноречивы, но далеко не сразу сходитесь с людьми. Окружающие могут считать вас молчаливым и сумрачным, но как только они узнают вас ближе, понимают, что внутри вы мягкий и даже ранимый человек.

Вы обладаете удивительным даром ясно видеть суть и пути решения любой проблемы. Проницательны и тонко чувствуете ситуацию, ваши наблюдения частенько оказываются самыми точным, а выводы — самыми верными.

Вдумчивость и педантичность играют вам только на руку, но иногда вы требуете от себя слишком многого, что приводит к лишнему беспокойству. Поэтому вам так необходима поддержка близкого человека, который понимает вас без слов.

Палец сбоку

Вы живете по принципу «каждый сам выбирает свой путь». И ваш путь, как правило, тернист. Вы практичный и серьезный реалист, прочно стоящий на ногах и, несомненно, знающий себе цену. А ваш внутренний стержень сделан из самого прочного сплава на планете.

Однако зачастую принимать смелые решения вам мешает страх перед неудачей, поскольку только она может сильно задеть ваше самолюбие. Поэтому вы так часто нуждаетесь в одобрении, похвале и небольшой поддержке.

Ваши друзья любят вас за искренность, надежность и острый ум. Окружающие знают, что за вами как за пуленепробиваемым стеклом, с вами всегда есть о чем поговорить. Главное, что стоит помнить: если вас поддерживают друзья и близкие, вы способны на любые свершения.

Палец загнут вверх

Вы наделены скромностью, но вместе с тем много знаете и всесторонне образованны. Непоседливы, деятельны и часто становитесь генератором самых невозможных идей.

Вы любите глубоко изучать мир, но главное, обладаете способностями, которые дают вам такую возможность. Однако вам бывает сложно сосредоточиться на одном предмете, так как вы стремитесь узнать все сразу и объять необъятное.

Окружающие считают вас ходячей «Википедией» и всегда просят у вас совета. Однако в душе вы замкнуты. Тщательно выбираете свое окружение и только для избранных можете приподнять завесу ваших тайн и дать ценнейший совет.