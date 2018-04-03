4 этапа в воспитании детей согласно тибетской мудрости

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Известно, что народ Тибета отличается терпением, мудростью и собственным уникальным взглядом на все сферы жизни человека. Так и в вопросе воспитания детей существует особый «тибетский взгляд», помогающий вырастить полноценную и самодостаточную личность, которая будет принимать правильные решения и с уважением относиться к родителям.

AdMe.ru рассказывает о 4 временных этапах, существующих, согласно тибетской мудрости, в воспитании ребенка.

1-й этап: до 5 лет

Согласно тибетской системе воспитания, в этот период с ребенком нужно обращаться «как с царем». Нельзя что-либо запрещать ребенку и тем более наказывать его. В этом возрасте ребенок любознателен, активен, готов познавать и исследовать мир. Но он еще не умеет опираться на свой опыт и строить логические цепочки. Поэтому, если он делает что-то неправильное или опасное, нужно изобразить испуганный вид и переключить его внимание на что-то другое. Эмоции — тот язык, который дети в этот период хорошо понимают. Если вы будете излишне оберегать ребенка и многое запрещать ему в этом возрасте, то подавите его жизненную активность и научите бездумно подчиняться.

2-й этап: с 5 до 10 лет

В этот период советуют обращаться с ребенком «как с рабом», но, конечно же, без жестокости. В это время особенно активно развиваются интеллект и логическое мышление и закладывается фундамент будущей личности. В данный период важно ставить перед ребенком различные задачи, контролировать, как они выполняются, и научить ребенка быть готовым к последствиям, возникающим из-за их невыполнения. Так ребенок должен научиться нести ответственность за свои поступки, стремиться к положительным вещам и избегать отрицательных. В это время можно не опасаться нагружать ребенка знаниями: он впитывает их быстрее, чем когда-либо. Если же в данный период продолжать относиться к ребенку «как к королю», он вырастет инфантильным, не умеющим отвечать за свои поступки и неспособным к труду.

3-й этап: с 10 до 15 лет

С 10 до 15 лет с ребенком важно обращаться «как с равным». Вы знаете, что у вас больше жизненного опыта и знаний, но ребенку важно заявить о своей жизненной позиции и показать силу своего мнения. Так помогите ему в этом: советуйтесь, спрашивайте его мнения, поощряйте самостоятельность. Важно подсказывать, а не приказывать и запрещать, ведь в этом возрасте формируются независимость мышления, самостоятельность в делах и поступках. Если вы будете все запрещать, то отношения только ухудшатся, и ребенок может попасть в опасную ситуацию. А если, напротив, чрезмерно оберегать, то он вырастет неуверенным в себе и зависимым от чужого мнения.

4-й этап: с 15 лет и старше

К этому времени личность ребенка уже сформирована. Теперь важно относиться к нему с уважением, давать советы, но не воспитывать. И вы пожнете плоды своего труда и увидите, что ребенок превратился в самодостаточную, полноценную и уважающую себя, своих родителей и всех окружающих личность.