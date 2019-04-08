30+ высказываний гуру психиатрии Ирвина Ялома, которые действуют как холодный душ

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Порой жизнь заводит в тупик и кажется, что правильную дорогу найти невозможно. Однако есть люди-маяки, которые в трудную минуту помогают отыскать верное решение. Один из них — профессор психиатрии и писатель Ирвин Ялом, чьи мудрые слова уже много лет исцеляют души читателей.

AdMe.ru отобрал лучшие цитаты из книг Ялома. Они наполнены мудростью, в которой нет ни капли фальши.

Об авторе

Ирвин Ялом — талантливый американский психолог, психиатр и популяризатор науки. Родители Ирвина эмигрировали из Российской империи, а в Америке владели продуктовым магазином. В детстве главной страстью будущего врача было чтение. Сегодня Ялому 87 лет, на его личном счету 16 научных и научно-популярных книг и фильм, снятый по роману «Когда Ницше плакал».

В своих трудах Ялом часто пишет о любви и, кажется, знает в ней толк. Со своей женой Мэрилин Ирвин познакомился, когда ему было 15, а ей — 14. Яломы женаты уже 60 лет и вырастили 4 детей.

Ирвин Ялом — приверженец гуманистической психологии. Врачи, работающие в этом направлении, считают, что каждый пациент уникален и общих схем лечения не существует. Ялом — автор сотен глубоких высказываний, которые могут помочь в трудную минуту.