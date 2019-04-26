30+ цитат известного психотерапевта, которые могут заменить один поход к специалисту

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый из нас порой задается вопросами о своей природе и своем месте в этом мире. Некоторые мыслители посвящают этим вопросам всю жизнь, помогая другим людям найти если не ответ, то хотя бы путь к нему. Один из таких знатоков человеческих душ — психотерапевт Владимир Леви, чьи тексты стали путеводной звездой для многих читателей.

Владимир Леви — известный врач, психолог и писатель. Его книги по популярной психологии написаны живым языком и сочетают множество жанров — это и научная дидактика, и художественная проза, и публицистика, и поэзия. Любовь доктора к музыке также нашла отражение в его работах: в середине 2000-х он выпустил цикл радиопередач «Музыкальная аптека» о роли музыки в жизни человека. Сейчас, в свои 80 лет, Владимир Леви продолжает психотерапевтический и литературный труд.

AdMe.ru отобрал самые яркие цитаты психолога, блестящие в своей простоте и мудрости.