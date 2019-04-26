30+ цитат известного психотерапевта, которые могут заменить один поход к специалисту
Каждый из нас порой задается вопросами о своей природе и своем месте в этом мире. Некоторые мыслители посвящают этим вопросам всю жизнь, помогая другим людям найти если не ответ, то хотя бы путь к нему. Один из таких знатоков человеческих душ — психотерапевт Владимир Леви, чьи тексты стали путеводной звездой для многих читателей.
Владимир Леви — известный врач, психолог и писатель. Его книги по популярной психологии написаны живым языком и сочетают множество жанров — это и научная дидактика, и художественная проза, и публицистика, и поэзия. Любовь доктора к музыке также нашла отражение в его работах: в середине 2000-х он выпустил цикл радиопередач «Музыкальная аптека» о роли музыки в жизни человека. Сейчас, в свои 80 лет, Владимир Леви продолжает психотерапевтический и литературный труд.
AdMe.ru отобрал самые яркие цитаты психолога, блестящие в своей простоте и мудрости.
О жизни с людьми
- Желающих изменить ближнего ровно столько, сколько нежелающих изменить себя.
- Идите к людям, чтобы понять их. И не надо беспокоиться заранее, какая там у вас в душе температура и освещенность. Свет вспыхнет при встрече.
- Всякий легко согласится, что слишком многие заняты не общением, а собою в общении.
- Кто понимает, не оценивает; а кто оценивает, не понимает.
- Люди безмерно различны. Иногда кажется, что причисление их к единому природному виду — просто ошибка, будто Природа лишь пошутила, придав нам более или менее одинаковую оболочку.
- В толпе, где каждый орет, больше всех привлекает внимание тот, кто молчит.
- Трагедия дурака не в глупости, а в притязании на ум.
- Лучше оставить человека при его иллюзиях, чем, разрушив их, не дать взамен истины и тем ввергнуть в иллюзии худшие.
- Нравоучение — жанр, в котором еще никто не преуспел.
О деле
- Никогда не бойся делать то, что не умеешь, иначе ничему не научишься.
- Отдых — это искусство. Отдых — работа не менее ответственная, чем сама работа, и людей, умеющих отдыхать, ровно столько же, сколько умеющих хорошо работать: оба умения всегда совпадают.
- В деле оценивай не себя, а результат действия.
- Ленью очень часто оборачивается душевное бездорожье: необретение или потеря жизненного направления, когда человек не знает, ради чего и к чему стремиться, куда жить и зачем делать то, что вроде бы делать надо.
- Лень — мать изобретательности. Надоело человеку ходить — изобрел колесо. И пошло-поехало...
О любви
- Любовь — это искусство проигрывать.
- Из жизни никогда нельзя исключить три вещи: риск, грех и возможность счастья.
- Не нравиться надо, чтобы счастливой быть, а, наоборот, счастливой быть, чтобы нравиться.
- Усвоим же наконец: любят не тех, кто полезен, не тех, кто хорош. Любят тех, кого любят. Любят за что угодно и ни за что. Любят за то, что любят. Никакая привлекательность к любви отношения не имеет, никакой успех, никакая сила и красота, никакой интеллект. Ничего общего с благодарностью; если это благодарность, то лишь за жизнь, но не свою. Любовь не может быть заслужена, любовь только дарится и — принимается или не принимается. Любовь — сплошная несправедливость.
- Если тебя обманули в любви, то этот обманщик — ты.
- Три главных «не»: не упрекай, не спрашивай, не требуй. Одно главное «да» — живи дальше!..
О поиске себя
- Учись самодостаточному одиночеству. Учись внутренней свободе и независимости. Учись собирать себя.
- Можно заметить лишь одно: все сложное получается наилучшим образом, когда человек свободен от себя самого.
- Серость мира — знак, что пора душу пропылесосить, оглохшую и посеревшую от бездуховности душу...
- Не перестать плакать ваша задача, а научиться смеяться.
- Любопытство — надежнейшее лекарство от зависти: проникнув за покров внешнего, всегда обнаруживаешь, что завидовать нечему.
- Смысл жизни таков, каким мы его выбираем и каким делаем, и если он никакой, то лишь потому, что никакие мы сами.
- Природа наша требует запредельности, экстремальности. Если проблем нет, мы начинаем их создавать.
- Чтобы успешно пользоваться советами по развитию силы воли, нужна немалая сила воли.
- Выход из безвыходного положения там же, где вход.
- Умение быть другим — это и умение быть разным собой, и умение оставаться одним и тем же; умение понимать другого — и понимание, что это умение имеет пределы.
- Сначала человек играет роль, а потом роль играет человека.
А какие мысли выдающегося психолога близки вам?