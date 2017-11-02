3 вопроса, которые помогут вам определить своего человека на первом же свидании

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

AdMe.ru создал тест с неожиданными, как лосось в кустах, вопросами, которые помогут вам выбрать подходящего человека уже на первом свидании. Странные на первый взгляд вопросы имеют значение при планировании долгосрочных отношений. Мнения партнеров по всем трем пунткам должны совпадать.

1. Как ты относишься к фильмам ужасов?

Фильмы ужасов — отличная лакмусовая бумажка, по которой можно определить сразу несколько вещей: как именно человек не против пощекотать себе нервы, какие темы являются запретными и как он предпочитает развлекаться. Вы бы смогли жить с персоной, которая в восторге от зомби и прочей нежити, если сами на дух не переносите подобные темы? Вряд ли.

2. Смог бы ты навсегда переселиться в хижину на берегу океана?

Этот вопрос поможет выяснить минимальный уровень комфорта, на который согласны оба партнера. Одному достаточно крыши над головой и самой простой еды. А у второго запросы намного выше. Есть и третий вариант, когда человек считает, что важнее всего романтика, а комфорт и материальный достаток — дело десятое.

3. Согласился бы ты быть единственным зрителем на концерте любимой группы?

Это способ определить, насколько совпадает ваш уровень независимости и самостоятельности, насколько сильны социальные связи. Люди с разным уровнем самодостаточности редко находят общий язык, потому что просто не понимают потребностей друг друга. Кому-то ежедневные встречи с друзьями нужны как воздух, другому достаточно одного телефонного звонка в год.