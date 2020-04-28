3 веские причины, чтобы отказаться от экспериментов с позитивным мышлением раз и навсегда

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В современной психологической науке есть много разных отраслей и направлений, и позитивная психология входит в их число. Специалисты, которые работают в этой сфере, стремятся переключить внимание клиентов с плохого на хорошее, со слабых сторон — на сильные, с неудач — на достижения. Казалось бы, позитивная психология идеальна, но недаром говорят: все хорошо, что в меру.

Команда AdMe.ru хочет видеть своих читателей радостными, счастливыми и здоровыми, поэтому мы ответственно подошли к изучению вопроса и выяснили, в каких случаях позитивное мышление помогает, а в каких откровенно вредит. В статье приводятся примеры из жизни знакомых автора, которые решили попробовать техники позитивного мышления. А что из этого вышло, вы скоро узнаете сами.

1. Постоянное стремление позитивно мыслить может привести к потере чувствительности

Полностью убрать негатив из своей жизни, улыбаться вопреки неудачам или избавиться от общения с токсичными людьми не получится даже у самого позитивного человека на свете. Да и звучат эти фразы скорее как лозунги, а не как рекомендации серьезных психологов. Пожалуй, одним из первых начал следовать правилам позитивной психологии философ Сократ. Всем известно, что его отношения с женой Ксантиппой были далеки от идеальных: ученики мудреца обвиняли женщину в скверном характере и неблагодарности по отношению к гениальному, доброму и терпеливому человеку. Сократ действительно обладал всеми перечисленными качествами и относился к жизненным неурядицам просто, а порой беззаботно. Но как не понять Ксантиппу, на плечи которой Сократ возложил все бытовые вопросы, связанные с содержанием и воспитанием их детей, а сам в это время тренировал в себе терпение, умеренность и добродетель? Поведение философа часто отличалось чудаковатостью и даже некоторым сумасбродством.

философ Сократ. Всем известно, что его отношения с женой Ксантиппой были далеки от идеальных: ученики мудреца обвиняли женщину в скверном характере и неблагодарности по отношению к гениальному, доброму и терпеливому человеку. Сократ действительно обладал всеми перечисленными качествами и относился к просто, а порой беззаботно. Но как не понять Ксантиппу, на плечи которой Сократ возложил все бытовые вопросы, связанные с содержанием и воспитанием их детей, а сам в это время тренировал в себе терпение, умеренность и добродетель? Поведение философа часто отличалось чудаковатостью и даже некоторым сумасбродством. Постоянное программирование себя на исключительно положительные чувства может сыграть злую шутку в будущем: есть вероятность перестать испытывать любые эмоции. Если все время сдерживать негативные переживания, не разрешать себе злиться, расстраиваться или грустить, рано или поздно все остальные чувства также притупляются. Можно обмануть сознание, но не тело. Организм реагирует на любое переживание как на угрозу. Подавление чувств не сулит ничего хорошего здоровью.

Каждый человек временами испытывает грусть или дрожит от гнева, но нас с детства учили контролировать эмоции, делиться радостью и извиняться за злость. А ведь исследовать свои ощущения, уделять внимание пережитому внутреннему опыту — очень важный навык. Эмоции могут раскрыть то, что нам действительно ценно.

Психологи не делят чувства и эмоции на плохие и хорошие. Более того, и те и другие помогают нам эффективнее справиться с определенной ситуацией, правильно отреагировав на нее. Пребывание в состоянии грусти, печали помогает пережить потерю и отпустить ситуацию, чтобы превратить ее в воспоминание.

С помощью гнева мы отстаиваем свои личные границы, защищаемся от недобросовестных людей.

Страх — это нормальная реакция на угрозу, руководство по спасению здоровья или даже жизни.

Одна женщина старалась следовать всем постулатам позитивной психологии, поэтому замечала в муже только хорошее и не обращала внимания на его полнейшее равнодушие к общим делам, закрывала глаза на измены, оскорбления и агрессию. В итоге через 10 лет семейной жизни муж ушел к другой, а она продолжает винить себя в том, что была недостаточно любящей и веселой.

и не обращала внимания на его полнейшее равнодушие к общим делам, закрывала глаза на измены, оскорбления и агрессию. В итоге через 10 лет семейной жизни муж ушел к другой, а она продолжает винить себя в том, что была недостаточно любящей и веселой. Но есть и обратная сторона этого вопроса. 42-летний Леонид обратился к психотерапевту с жалобой на тотальное одиночество. Оказалось, он всю жизнь избавлялся от токсичных людей, очищая свое психологическое пространство от негатива. Неудивительно, что в результате подобного подхода в его жизни практически не осталось близких людей, ведь окружающие не всегда пребывают в радостном настроении.

Молодая мама Алена запустила свое здоровье из-за стыда перед врачами во время родов. Следуя советам опытных подруг, она запретила себе жаловаться и испытывать боль, сосредоточившись на счастье рождения малыша. В итоге несвоевременное обращение к специалистам обернулось для Алены срочной госпитализацией. Такое безответственное отношение к своему организму может привести к самым неприятным последствиям. Очень важно держать связь со своим телом, а не притворяться здоровым, если это не так.

2. Тщетные ожидания результатов от применения техник позитивной психологии могут довести до отчаяния

Одна из рекомендаций лайф-коучей — визуализировать свои мечты. По их мнению, с помощью позитивной визуализации можно запрограммировать свой мозг на достижение желаемого. Мысленное представление того, что вы хотите получить, влияет на ваше сознание, чувства и эмоции, а значит, и на текущую реальность, считают позитивисты. Одна женщина любила визуализировать свои мечты еще до того, как это стало мейнстримом. Однажды она вообразила себе будущего мужа: это был красивый, высокий пилот. Дама очень поверила в силу визуализации и стала ждать выдуманного жениха, отметая всех реальных ухажеров, которые проявляли к ней интерес. Сейчас ей 56 лет, замуж она так и не вышла, а воображаемый пилот, наверное, посадил свой самолет где-то в другом городе. Не стоит и говорить, что в силе визуализации женщина разуверилась окончательно.

Дмитрий давно мечтал о должности в крупной финансовой компании. Друзья посоветовали ему известного коуча, а тот пообещал 100-процентную гарантию достижения результата. Дмитрий выполнял все рекомендации специалиста: с утра до ночи создавал визуальный образ будущего, концентрировался, дышал, думал позитивно... Но должность отдали сыну генерального директора. Теперь Дмитрий ходит к психотерапевту: лечит депрессию из-за разбившихся надежд на 100-процентный результат, который обещал ему коуч.

3. Полагаясь на действенность позитивного мышления, человек снимает с себя ответственность за результат

Как говорится, мечтать не вредно. Но, пожалуй, стоит быть готовым к тому, что не все мечты сбываются. Более того, если всю энергию тратить на визуализацию и позитивный настрой, то ее совсем не останется на достижение цели. Можно всю жизнь посылать сигналы в космос и ждать, когда Вселенная ответит, но так ничего и не сделать самому. Бабушка часто говорила Владимиру: «Вырастешь, внучек, станешь начальником, а потом женишься на богатой девушке. Главное, в доброе верить, ведь мысли материальны». Только бабушка забыла добавить, что нужно не только верить, но и самому стараться. Сейчас Владимиру 45 лет, он живет в квартире, которая досталась ему от бабушки в наследство, перебивается случайными заработками и все еще «посылает в космос сигналы».

Петр много лет мечтает выиграть в лотерею. Однажды он прочитал о силе позитивного мышления, визуализировал свой джекпот и даже успел правильно распределить выигрыш, но только в своем воображении. Если бы Петр направил свое упорство и целеустремленность в бизнес, он давно заработал бы больше, чем сумма выигрыша, о которой мечтает.

Так какая все-таки польза от позитивного мышления

Во-первых, стоит отметить, что позитивная психология и позитивное мышление отнюдь не одно то же. Психология — это наука, и позитивная психология изучает приятные аспекты человеческой жизни, такие как любовь, счастье, радость. Что касается позитивного мышления, то его зачастую проповедуют люди, которые от науки очень далеки.

Позитивное мышление полезно в умеренных дозах. Например, в сложных жизненных ситуациях, когда человеку нужно принять важное решение. В такие моменты лучше вспомнить о своих достижениях, чем опустить руки и впасть в уныние.

Понятно, что иметь дело с позитивно настроенным человеком приятнее, чем с унылым. Но даже жизнерадостная Полианна, героиня одноименного романа Элинор Портер, позволяла себе грустить.

Позитивное мышление — это хороший способ размышлять, анализировать, изучать свои потребности, чтобы определиться с конечным результатом и составить план его реализации.