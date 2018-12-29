3 самых одиноких и кризисных возраста в жизни по версии ученых

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Новое исследование команды Дилипа Джеста (Dilip Jeste), авторитетного профессора психиатрии, директора Центра здорового старения Калифорнийского университета в Сан-Диего (США), обнаружило, что люди чувствуют себя особенно одинокими в 3 определенных возрастных периода. Согласно статистике, такое кризисное настроение зачастую не зависит от воли и жизненных обстоятельств.

AdMe.ru проанализировал рассуждения людей этих возрастов и составил свою картину кризисных моментов. Итак, почему же людей настигает одиночество?

1-й период — 28–29 лет

«Для меня 28 лет — это возраст, когда перестаешь чувствовать себя бессмертным. Возраст, когда твой веселый, местами деструктивный образ жизни дает о себе знать. Возраст, когда организм требует расплату за веселые бессонные ночи кутежа, за сидячую работу, за твои вредные привычки. Возраст, когда всерьез задумываешься о том, что неплохо бы начать правильно питаться, отказаться от алкоголя, заняться каким-нибудь спортом, мотивируя себя уже не модным течением, а пугающей мыслью о том, что если в ближайшее время ты этого не сделаешь, то дальше будет хуже. 28 — это своеобразный закат физиологической юности». Denis Zavarikhin

Звучит грустно, но это обязательный возрастной трамплин. Со временем подобные мысли проходят, открывается второе дыхание. Но именно в 28 человек чувствует приближение конца своей молодежной декады, невольно задаваясь вопросами вроде: «А правильно ли я живу? Почему я до сих пор не добился того, о чем мечтал? Может быть, я где-то повернул не туда? Что мне необходимо изменить?» и т. д. Кажется, что жизнь проходит мимо, но на самом деле это просто время давно зревших выводов.

2-й период — около 50 лет

«Я работал в оборонной промышленности. 25 лет был самым молодым: сначала молодой специалист, потом самый молодой начальник лаборатории, потом самый молодой главный конструктор. Когда начались другие времена, я ушел в частную фирму, где сразу стал самым старым, значительно старше всех. Все со мной были на вы, а я со всеми на ты, мне даже тяжелый портфель пытались помочь нести. Вот тут я испытал беспокойство, не сразу поняв, в чем дело. Лет мне было 47, для моих сослуживцев это очень много». Михаил Лифшиц, писатель

50 лет — это во всех смыслах солидный возраст. К этому времени большинство людей выполняют «базовые» общественные задачи: находят себя, приходят к эмоциональной стабильности, создают семью, обустраивают дом, отпускают детей в самостоятельное плавание, достигают пика в карьере. Разумеется, вместе с этим встают новые вопросы: «А что теперь? Какова дальнейшая цель?» Это такой же неизбежный, как и временный период поиска смысла жизни, который помогает обрести новые цели. Все же без депрессий нет развития.

3-й период — старше 80 лет

Наверняка у многих есть знакомые бабушки-дедушки, которые копят на похороны. Покупают красивые платья-костюмы не для выхода в свет, а для отправки в последний путь. Ставят крестики на фотографиях над изображениями умерших друзей. Это все очень грустно. К сожалению, отрезок после 80 зачастую воспринимается не просто временем, а периодом. Периодом дожития. Когда все в жизни уже достигнуто, что-то упущено и забыто, а многое безвозвратно потеряно, остается лишь оглядываться и жить воспоминаниями. Но при этом существуют примеры людей за 80, которые живут жизнью разнообразнее молодежной: заводят блоги, постигают новые профессии, путешествуют, работают и лишний раз доказывают, что все жизненные кризисы в нашей жизни — штука преодолимая. Даже кризис 80+!

Оглянитесь на свою жизнь: как вы считаете, есть ли другие периоды, когда практически любой человек рискует пережить возрастной кризис?