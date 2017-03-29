3 простых правила, которые навсегда избавят от недопониманий в отношениях

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Со временем практически во всех парах наступает момент, когда партнеры перестают тщательно следить за словами и начинают отталкивать друг друга необдуманными фразами.

AdMe.ru решил разобраться, как можно без особого труда сохранить теплоту в отношениях и не довести все до расставания. Оказывается, для этого достаточно соблюдать 3 простых правила общения.