3 простых правила, которые навсегда избавят от недопониманий в отношениях
Со временем практически во всех парах наступает момент, когда партнеры перестают тщательно следить за словами и начинают отталкивать друг друга необдуманными фразами.
AdMe.ru решил разобраться, как можно без особого труда сохранить теплоту в отношениях и не довести все до расставания. Оказывается, для этого достаточно соблюдать 3 простых правила общения.
Говоря о своих желаниях, исключите частицу «не»
Частица «не» имеет свойство придавать некоторым утверждениям негативный оттенок. Поэтому не стоит употреблять ее, рассказывая о том, чего вы хотите. К тому же партнеру после таких фраз сложнее понять, как действовать дальше, ведь у него остается множество вариантов поведения.
- Плохо: «Я не хочу, чтобы ты меня контролировал».
- Хорошо: «Я хочу, чтобы ты мне доверился».
Постарайтесь употреблять «и» вместо «но»
Это правило кажется простым, однако вам придется пройти долгий путь, чтобы привыкнуть к подобной замене. Правда, усилия того стоят, ведь это правило поможет переключить общение с режима словестной дуэли на режим сотрудничества. Почувствуйте разницу сами:
- Плохо: «Я понимаю тебя, но хочу, чтобы и ты меня понял».
- Хорошо: «Я понимаю тебя и хочу, чтобы ты меня тоже понял».
Не надо портить комплимент негативом
Замечали ли вы, что некоторые люди даже во время похвалы умудряются выразить свое недовольство? Проблема в том, что мозг человека сам так устроен: он активнее реагирует на плохое. Поэтому, если хотите кого-то похвалить, постарайтесь не смешивать в одной кастрюле комплименты и критику.
- Плохо: «Ужин был очень вкусный, не то что вчера».
- Хорошо: «Спасибо, ужин был очень вкусный!»
Порой мы недооцениваем силу слов и ленимся работать над своими речевыми привычками. Но все-таки лучше научиться говорить так, чтобы нас правильно понимали, чем позже устранять проблемы, вызванные недопониманием. Ведь так?
Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru
По материалам Psychology Today