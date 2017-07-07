4 надежных способа быстро проснуться от кошмара

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AdMe.ru нашел несколько способов срочно эвакуироваться из страшного сна. Они связаны с так называемыми «осознанными сновидениями», в которых человек осознает, что спит, и может режиссировать свой сон. Некоторые психотерапевты обучают своих пациентов видеть осознанные сновидения для излечения от ночных кошмаров. Режиссер Кристофер Нолан говорил, что вдохновлялся для «Начала» собственными осознанными сновидениями. Вот что люди, практикующие осознанные сновидения, могут посоветовать для борьбы с жуткими снами.

1. Убедитесь, что это сон

Для этого попробуйте включить свет. Во сне это обычно не получается: выключатель щелкает, но свет не включается.

Если не получилось со светом, посмотрите в зеркало или на собственные руки. Это еще Карлос Кастанеда советовал. Во сне очертания лица и тела будут смутными и искаженными. Или окажутся принадлежащими совсем другому человеку. Если во сне есть вывески, книги и другие тексты, попробуйте их прочесть. Это один из самых популярных методов у практикующих осознанные сновидения. Как в случае с лицом и руками, слова, скорее всего, будут расплывчатыми. Слова могут заменяться на другие или складываться в бессмыслицу. Иногда одного осознания, что это просто сон, достаточно, чтобы кошмар перестал быть кошмаром.

2. Зажмурьтесь и резко откройте глаза

Очень популярный (практически народный) совет, который часто можно встретить на сайтах для практикующих осознанные сновидения. Просто сильно зажмурьтесь и резко откройте глаза. Довольно велика вероятность, что вы откроете их на самом деле и проснетесь. Если не сработало, то попробуйте интенсивно поморгать.

3. Дышите спокойно и глубоко

Когда мы спим, мозг отключает передачу команд мышцам, чтобы мы не дергались во сне и не будили спящих рядом жен, мужей и котов. Именно с этим совершенно естественным и нормальным механизмом связаны две неприятные вещи: Во-первых, именно из-за этого во сне так трудно бежать (например, убегать от преследователя).

Во-вторых, из-за этого случается сонный паралич. Это явление, при котором человек, засыпая или просыпаясь, оказывается не в состоянии пошевелиться. Часто при этом ему еще и мерещится присутствие чего-то опасного в комнате. Если вас сковал сонный паралич, можно попытаться изменить ритм дыхания. Например, начать дышать глубже и медленнее. А вместо судорожных трепыханий, наоборот, расслабиться. И попробовать сглотнуть или пошевелить пальцами.

4. Посмотрите в глаза чудовищам

Психотерапевты, которые лечат пациентов от повторяющихся кошмаров методом осознанных сновидений, предлагают им днем обдумать и записать свой сон. А потом вообразить к нему новый, более счастливый конец: монстр повержен, все спасены. Готовый сценарий пригодится, когда повторяющийся кошмар приснится снова. Также психологи рекомендуют сломать своему кошмару шаблон. И вместо того, чтобы, например, пытаться убежать от преследователя, — остановиться и заговорить с ним. К примеру, спросить, кто он, зачем гонится за вами и что вообще происходит. Так можно перейти из страшного сна в более спокойный сон. И наконец выспаться.