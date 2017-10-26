3 коротких вопроса, которые расскажут о вашем IQ
Существует большое количество тестов, которые призваны оценить уровень интеллекта человека. Один из них разработал профессор Йельского университета Шейн Фредерик. Тест получил название Cognitive Reflection Test (CRT), т. е. тест для оценки когнитивных способностей.
Позже другие исследователи расширили перечень вопросов. Мы в AdMe.ru собрали их и предлагаем вам проверить свой интеллект.
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Как интерпретировать результаты
На каждый из этих вопросов можно дать два ответа. Первый — интуитивный и неправильный, а второй — обдуманный и верный.
- Если вы, не задумываясь, дали интуитивный ответ, то предпочитаете синицу в руках. Вы не привыкли ждать, более внушаемы и склонны действовать здесь и сейчас, не прислушиваясь к зову разума. Ведь думать утомительнее, чем чувствовать. Рациональное взвешивание требует значительно большей силы воли, нежели интуиция, которая, к сожалению, часто подводит.
- Если же вы основательно обдумали вопрос и только после этого дали ответ, то, вероятнее всего, он оказался верным. А это значит, что вы предпочитаете журавля в небе: готовы к риску, но понимаете, что его возможность сводится к минимуму, если все хорошенько обдумать. Вы рациональны и строите свои суждения, основываясь на фактах, а не на интуиции.
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Фото на превью depositphotos