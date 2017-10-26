3 коротких вопроса, которые расскажут о вашем IQ

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Существует большое количество тестов, которые призваны оценить уровень интеллекта человека. Один из них разработал профессор Йельского университета Шейн Фредерик. Тест получил название Cognitive Reflection Test (CRT), т. е. тест для оценки когнитивных способностей.

Позже другие исследователи расширили перечень вопросов. Мы в AdMe.ru собрали их и предлагаем вам проверить свой интеллект.