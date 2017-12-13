3 истины, которые облегчают жизнь. Но принять их бывает трудно

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Иногда все валится из рук и нам кажется, что черная полоса никогда не закончится. Тогда мы пытаемся познать дзен, но опять расстраиваемся, потому что не можем взять отпуск, чтобы поехать в Тибет. Есть более простое решение для первой помощи самому себе. AdMe.ru знакомит вас с 3 жизненными истинами, о которых многие забывают в круговороте проблем. Примите их, перестаньте убиваться из-за пустяков и дышите свободно.

1. Жизнь сложна и непредсказуема

В обществе как-то постепенно сложился стереотип, что счастливая жизнь — это жизнь без забот, без горя, без проблем. Такая схема довольно далека от реальности, поэтому периодически приходится переживать стресс и преодолевать трудности. Мы начинаем паниковать и зацикливаться, неудачи повторяются, из-за этого мотивация к тому, чтобы снова встать и идти, падает. Но жить дальше как-то надо, и силы на жизнь надо где-то добывать. Эту проблему люди решают по-разному. Одни мгновенно перекидывают вину на любого, кто подвернется под руку. Кляня его на чем свет стоит, такие «жертвы» питаются сочувствием от посторонних людей и черпают энергию из вот этой лабуды. Другие выбирают путь «позитива». Они говорят: «Мысли позитивно — и все будет супер!» Но большинство людей, начитавшись книг по мотивации и насмотревшись тренингов, начинают еще больше страдать: «Я мыслю позитивно, но в жизни все равно происходит фигня», «Со мной что-то не так, мои желания не исполняются, сколько бы я ни сидел и ни мыслил хорошие мысли». Ничего и не получится, если и дальше сидеть на попе ровно, пытаясь сделать свою жизнь счастливой с помощью других людей или усилием своей мысли. Многие догадываются, что жизнь никогда не будет беззаботной, безгорестной и беспроблемной. Жизнь сложна, она полна нервных стрессов, и именно в работе по преодолению всего этого заключается ее кайф. Только работа способна повысить уровень жизни человека, в конце концов, именно она сделала из обезьяны человека. Все развитие человечества — это результат постоянных усилий через «не могу», «не получается», «это тупик». Поэтому люди строят дома и дороги, поэтому идет вперед научно-технический прогресс. Поэтому и существует наш мир. Как только все вокруг будет всех устраивать, развитие остановится. Как эта истина поможет в повседневной жизни? Во-первых, с вашей жизнью и с вами все в порядке. Во-вторых, те же самые трудности испытывают еще миллионы людей прямо сейчас. Еще миллионы находятся в куда худшей ситуации. Если вас не взяли в компанию вашей мечты, это не значит, что вы никогда не найдете работу и никто не оценит ваши заслуги. Это всего лишь значит, что вы не смогли убедить работодателя в своей ценности. Этого не смогли, а другого сможете. Потом накопите опыта и знаний и снова попытаетесь попасть на желаемую должность. Препятствие на пути — это не конечная остановка. Это шанс стать сильнее.

2. Ничто не вечно

Представьте, что вы увидели величественного и прекрасного орла, парящего высоко в небе. Если вы захотите, чтобы он всегда оставался в небе, то, когда орел скроется в облаках, вас постигнет разочарование. Если, наблюдая за орлом, вы будете постоянно думать о том, что скоро он исчезнет из виду, вы не сможете насладиться моментом. Вместо этого полюбуйтесь орлом, получите свою порцию эмоций, порадуйтесь, что вам удалось поймать момент и увидеть его. А когда он скроется из виду, без сожаления займитесь другими делами, в конце концов, вся жизнь ведь не крутится вокруг одного орла. Если все же так получилось, что вам невыносимо грустно, то чем скорее вы займете себя каким-то делом, тем быстрее пройдет печаль. Все плохие и хорошие вещи конечны. Не бывает бесконечного ведерка с мороженым, оно имеет ценность как раз потому, что может закончиться. Если какое-либо благо было бы бесконечным, оно бы потеряло ценность. Как эта истина поможет в повседневной жизни? Помните, что не зависящие от нас вещи живут своей жизнью и не собираются с нами считаться. Орел живет своей жизнью, он нам не слуга и не обязан радовать наш глаз тогда, когда нам хочется. Мы лишь можем порадоваться, что в какой-то момент времени наши дорожки пересеклись и мы получили удовольствие. То же самое с людьми. Нас любят, пока сами хотят любить. Дарят подарки, пока сами хотят. Помогают по дому, пока сами хотят. Но это желание может пройти — само по себе или вследствие наших действий. В первом случае ничего не остается делать, кроме как смириться, потому что давление и требование только ухудшит ситуацию. А вот попытаться не допустить второго мы можем.

3. Люди меняются

В современном мире, наверное, только ленивый не успел покопаться в своем прошлом. На каждом углу трубят о том, что все проблемы из детства. В проблемах настоящего винят родителей, которые были слишком строги или, наоборот, недостаточно (парадокс: и так плохо, и сяк плохо). Винят отношения с «абьюзером», который сломал психику и лишил возможности иметь нормальные отношения. Но вспомните себя в 6, в 16, в 26 лет. Разве сейчас вы тот же самый человек? Нет, вы приобрели кучу новый знаний, опыта, навыков. Ваш круг общения расширился или вовсе изменился, изменились ваши интересы, предпочтения в еде, одежде. Зачем тогда копаться в своем прошлом и пытаться исправить последствия действий, которых уже не отменить? У вас есть вы настоящий, вот совершайте новые полезные действия, которые улучшат ваш завтрашний день. «Но хорошо. То, что касается меня, я смогу исправить, — скажете вы. — Но ведь других-то людей изменить нельзя, люди не меняются! Вот есть у меня муж, сидит на диване, ничего не делает, сколько ему ни говори, сколько ни проси. Как быть?» Да, насильно людей изменить невозможно. Нельзя сделать другого человека таким, как вам нужно, просто потому, что вам так захотелось. Если он не настроен вставать ради вас с дивана и идти мыть посуду, никак ему не объяснить, не рассказать, не донести, что вам это нужно и важно. Причина проста: ему пофиг. Исправить это можно, работая над собой и над отношениями. Над собой — значит иметь свои увлечения, которые вдохновляют и радуют. Чем интереснее и живее вы будете, тем больше партнеру захочется быть рядом с вами. Чем охотнее вашего общества будут искать другие люди, тем ценнее вы будете в глазах партнера. Вас будут бояться потерять. Работа над отношениями проста и сложна одновременно. Но все логично: нужно давать тепло в ответ на хорошее к вам отношение и холод в ответ на неуважение, равнодушие и негатив. Постепенно человек, который находится рядом с вами, поймет, что нужно делать, чтобы атмосфера в доме была комфортной, и чего делать не нужно, чтобы вас (такого ценного) не потерять. Тогда он изменится. Как поможет эта истина в повседневной жизни? Почаще задавайте себе вопросы, чтобы отслеживать внутренние изменения. Какие чувства вы испытываете? Какие проблемы вам нужно решить в первую очередь? Чего вы хотите сейчас и действительно ли вы хотите этого, а не кто-то навязал вам эти желания? В природе нет ничего статичного. Все постоянно находится в движении — как вода, земля, так и сам человек, и его отношения с другими людьми. Возьмите заботу о себе в свои руки, ни от кого ничего не ждите, слушайте себя и создавайте свою жизнь сами.