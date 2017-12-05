29 человек, всю боль которых поймут только интроверты
Интровертов часто воспринимают как закомплексованных отшельников и социофобов, хотя на самом деле они просто люди, у которых общение отнимает очень много энергии. Поэтому интроверты любят и умеют быть в одиночестве и относятся с юмором к своим особенностям.
AdMe.ru сделал для вас подборку фотографий, в которых себя узнает каждый интроверт.
1. Каждому интроверту, который работает с людьми, хоть раз хотелось так сделать
2. Главная проблема современных игр
3. Входите, когда загорится нужная табличка
4. Когда ты с детства интроверт
5. А вы бы украли Рождество?
6. Первая линия обороны интроверта
7. Из двух бед выбирайте жену
8. Съел друзей?
9. Идеальный дом интроверта
10. Мастер мимикрии
11. Гирлянда «Пожалуйста, уйдите к 6»
12. Убедитесь, что ваш парень не интроверт
13. А что, так можно было?
14. «Люблю вечеринки. А под вечеринками я подразумеваю чтение книг»
15. Когда интроверт устает быть вежливым
16. Одежда, в которой можно отдохнуть от мира
17. Этот парень — чертов гений!
18. Ну раз даже интроверты вышли на митинг, точно пора задуматься
19. Даже среди котов встречаются интроверты
20. Отличный повод остаться дома: на улице слишком людно
21. Без фармацевта, надеюсь?
22. Когда хочется сходить на концерт, но ты терпеть не можешь людей
23. Рабочее место для интровертов в опен-спейсе
24. У меня аллергия на людей
25. «Я интроверт, который женился на экстраверте. Все наши свадебные фото выглядели так:»
26. Главное, чтобы рядом не висели другие шарики
27. Побольше бы таких скамеек
28. Вчера ужинал с прекрасным собеседником
29. Хостел интроверта
А вы экстраверт или интроверт? Есть ли в вашем окружении «типичные интроверты», про которых можно собрать такую же подборку?
Фото на превью ESam / pikabu