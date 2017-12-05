29 человек, всю боль которых поймут только интроверты

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Интровертов часто воспринимают как закомплексованных отшельников и социофобов, хотя на самом деле они просто люди, у которых общение отнимает очень много энергии. Поэтому интроверты любят и умеют быть в одиночестве и относятся с юмором к своим особенностям. AdMe.ru сделал для вас подборку фотографий, в которых себя узнает каждый интроверт.

1. Каждому интроверту, который работает с людьми, хоть раз хотелось так сделать

2. Главная проблема современных игр

3. Входите, когда загорится нужная табличка

4. Когда ты с детства интроверт

5. А вы бы украли Рождество?

6. Первая линия обороны интроверта

7. Из двух бед выбирайте жену

8. Съел друзей?

9. Идеальный дом интроверта

10. Мастер мимикрии

11. Гирлянда «Пожалуйста, уйдите к 6»

12. Убедитесь, что ваш парень не интроверт

13. А что, так можно было?

14. «Люблю вечеринки. А под вечеринками я подразумеваю чтение книг»

15. Когда интроверт устает быть вежливым

16. Одежда, в которой можно отдохнуть от мира

17. Этот парень — чертов гений!

18. Ну раз даже интроверты вышли на митинг, точно пора задуматься

19. Даже среди котов встречаются интроверты

20. Отличный повод остаться дома: на улице слишком людно

21. Без фармацевта, надеюсь?

22. Когда хочется сходить на концерт, но ты терпеть не можешь людей

23. Рабочее место для интровертов в опен-спейсе

24. У меня аллергия на людей

25. «Я интроверт, который женился на экстраверте. Все наши свадебные фото выглядели так:»

26. Главное, чтобы рядом не висели другие шарики

27. Побольше бы таких скамеек

28. Вчера ужинал с прекрасным собеседником

29. Хостел интроверта

А вы экстраверт или интроверт? Есть ли в вашем окружении «типичные интроверты», про которых можно собрать такую же подборку?