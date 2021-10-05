28 вещей и ситуаций, которые терпеть не могут чуть ли не все люди на Земле

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Даже умиротворенного человека может что-либо раздражать. Например, назойливая муха или маленький камушек, попавший в обувь. А еще если во время приема пищи кусаешь щеку изнутри.

Недавно пользователи интернета рассказали, какие вещи и ситуации бесят чуть ли каждого жителя нашей планеты. И мы в AdMe.ru выбрали высказывания, набравшие наибольшее количество откликов.

Когда смесители в общественных туалетах расположены вот так — слишком близко к краю раковины.

Когда одежда цепляется за ручки дверей.

Холодные участки еды после ее нагревания в течение 4 минут. © mambomak / Reddit

Когда зашел на какой-то веб-сайт и спустя некоторое время на нем автоматически воспроизводится реклама на максимальной громкости. © greenteamoon / Reddit

Тот момент, когда что-то застряло между зубами и до этого можно дотянуться языком, но пальцем или зубочисткой его извлечь не получается. © 4ty8 / Reddit

Когда резко поворачиваешь шею и она начинает болеть. © unknown_404_yep / Reddit

Когда ремень не достает до следующей шлевки.

Когда покупаешь круассан с такой мизерной начинкой.

Когда стикеры приклеиваются к поверхностям намертво.

Когда внезапно проходишь через паутинку и чувствуешь ее прямо на своем лице.

Когда нажимаешь на крестик, чтобы закрыть рекламную страницу, а это действие, наоборот, перенаправляет тебя туда. © anne_c_rose / Reddit

Комары. Особенно когда они жужжат над ухом. © termanader / Reddit