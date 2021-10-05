28 вещей и ситуаций, которые терпеть не могут чуть ли не все люди на Земле
Даже умиротворенного человека может что-либо раздражать. Например, назойливая муха или маленький камушек, попавший в обувь. А еще если во время приема пищи кусаешь щеку изнутри.
Недавно пользователи интернета рассказали, какие вещи и ситуации бесят чуть ли каждого жителя нашей планеты. И мы в AdMe.ru выбрали высказывания, набравшие наибольшее количество откликов.
Когда смесители в общественных туалетах расположены вот так — слишком близко к краю раковины.
- Маленькие камушки, которые попадают в обувь. © iwokeupabillionare / Reddit
- Когда чувствуешь, что ресничка цепляет глазное яблоко, но не можешь ее найти. © missmeowwww / Reddit
- Когда получаешь удар по лодыжке тележкой для покупок. © mulderitsmebaby / Reddit
- Когда просыпаешься посреди ночи, пытаешься снова уснуть, но понимаешь, что хочешь в туалет по-маленькому. © UpvoteIfYoureUgly / Reddit
Когда одежда цепляется за ручки дверей.
- Холодные участки еды после ее нагревания в течение 4 минут. © mambomak / Reddit
- Когда зашел на какой-то веб-сайт и спустя некоторое время на нем автоматически воспроизводится реклама на максимальной громкости. © greenteamoon / Reddit
- Тот момент, когда что-то застряло между зубами и до этого можно дотянуться языком, но пальцем или зубочисткой его извлечь не получается. © 4ty8 / Reddit
- Когда резко поворачиваешь шею и она начинает болеть. © unknown_404_yep / Reddit
Когда ремень не достает до следующей шлевки.
- Когда начинает чесаться место прямо посередине верхней части спины, до которой невозможно дотянуться самостоятельно. © Chemical_Excuse / Reddit
- Зубная боль. © toothfixingfiend / Reddit
- Когда говорят: «Я с тобой потом серьезно поговорю». Блин, зачем ты мне об этом сейчас сказал? Теперь я буду терзаться тревогой до тех пор, пока мы не поговорим. © plantysenpai / Reddit
- Когда отрываешь бумажное полотенце и в рулоне остается маленький кусок. © Fun_Kaleidoscope1918 / Reddit
Когда покупаешь круассан с такой мизерной начинкой.
- Когда думаешь, что горячий напиток достаточно остыл, чтобы его можно было пить. Но потом понимаешь, что ошибся, жестоко ошибся. © KnightOwl224 / Reddit
- Когда смотришь в свой мобильный телефон в постели и роняешь его себе на лицо. © Sleuthingsome / Reddit
- Когда хочешь спать, ложишься в постель и долго не можешь уснуть. © The_Starving_Autist / Reddit
- Медленный интернет. © Waterak / Reddit
Когда стикеры приклеиваются к поверхностям намертво.
- Всех бесит, когда на телефоне остается низкий заряд батареи. © Aaa0n_ / Reddit
- Когда заходишь в другую комнату и забываешь, зачем туда пришел. А вспоминаешь тогда, когда уже оказался в другом конце дома. © MeatWad111 / Reddit
- Когда кусаешь щеку во время приема пищи. Этот момент портит даже самую лучшую еду. © Big_Professional_613 / Reddit
- Когда мухи залетают в дом. © hippiechick725 / Reddit
Когда внезапно проходишь через паутинку и чувствуешь ее прямо на своем лице.
- Когда нажимаешь на крестик, чтобы закрыть рекламную страницу, а это действие, наоборот, перенаправляет тебя туда. © anne_c_rose / Reddit
- Комары. Особенно когда они жужжат над ухом. © termanader / Reddit
А какие вещи и ситуации раздражают вас?