28 фотографий мужчин, чья сила воли закалялась в магазинах

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Мужчина, который сопровождает свою женщину на шопинге, — эталон терпения и отваги. Именно так, ведь нужно иметь характер и крепкий стержень, чтобы выдержать понятный одним только женщинам алгоритм примерок и цикличность блужданий из магазина в магазин.

AdMe.ru собрал 28 фотографий, на которых мужчины проходят все круги шопинг-ада во имя любви. Эти парни определенно достойны уважения. И сострадания.

Одно из правил выживания мужчин в торговом центре — слиться с обстановкой и не привлекать лишнее внимание

Главное — не терять головы и сохранять самообладание

Особенно когда она меряет 10 одинаковых кофточек и про каждую спрашивает: «Ну как?»

Как же сильно провинился этот мужчина!

Пытка розовым продолжалась битый час, но старый морской волк слишком матер, чтобы легко сдаться

А вот этот парень уже на грани, и его девушку от катастрофы отделяют считанные секунды

Тот самый момент, когда уже на выходе из магазина она замечает в витрине классные туфли и бежит «просто посмотреть»

Оказалось, что не просто...

У песни Led Zeppelin «Лестница в небеса» (Stairway to Heaven) скоро появится песня-конкурент — «Лестница в ад»

Магазин ZARA в Милане.

Зная свою жену, мужчина заранее приготовил для покупок вторую тележку

Настоящие мужчины не плачут? Шопинг с женой рушит этот миф

Похоже, что процессом ожидания женщины проверяют мужчин на стойкость и выносливость

Спустя несколько часов шопинга силы начинают подводить

Умение ждать мужчине лучше развивать с детства, это понимает даже манекен

Когда он зашел с женой в торговый центр, ему было 34

В одном из торговых центров Китая была найдена мумия неизвестного мужчины

Похоже, что этого парня просто забыли в магазине пару лет назад

Шопинг ломает даже самых стойких

Некоторые, чтобы не сойти с ума, искусственно погружаются в домашнюю обстановку

Поза эмбриона помогает частично вернуть душевное равновесие и почувствовать себя в безопасности

А этот мужчина уже 40 лет в браке и знает правила выживания на шопинге

Парень, похоже, смирился со своей участью

Так выглядят боль, отчаяние и безысходность

Кажется, ему срочно нужен врач

К сожалению, на шопинге выживают не все

Бонус. Отличный способ отомстить за страдания — повести жену в строительный гипермаркет

А как вы ходите за покупками со своей второй половиной?