28 фотографий мужчин, чья сила воли закалялась в магазинах
Мужчина, который сопровождает свою женщину на шопинге, — эталон терпения и отваги. Именно так, ведь нужно иметь характер и крепкий стержень, чтобы выдержать понятный одним только женщинам алгоритм примерок и цикличность блужданий из магазина в магазин.
AdMe.ru собрал 28 фотографий, на которых мужчины проходят все круги шопинг-ада во имя любви. Эти парни определенно достойны уважения. И сострадания.
Одно из правил выживания мужчин в торговом центре — слиться с обстановкой и не привлекать лишнее внимание
Главное — не терять головы и сохранять самообладание
Особенно когда она меряет 10 одинаковых кофточек и про каждую спрашивает: «Ну как?»
Как же сильно провинился этот мужчина!
Пытка розовым продолжалась битый час, но старый морской волк слишком матер, чтобы легко сдаться
А вот этот парень уже на грани, и его девушку от катастрофы отделяют считанные секунды
Тот самый момент, когда уже на выходе из магазина она замечает в витрине классные туфли и бежит «просто посмотреть»
Оказалось, что не просто...
У песни Led Zeppelin «Лестница в небеса» (Stairway to Heaven) скоро появится песня-конкурент — «Лестница в ад»
Магазин ZARA в Милане.
Зная свою жену, мужчина заранее приготовил для покупок вторую тележку
Настоящие мужчины не плачут? Шопинг с женой рушит этот миф
Похоже, что процессом ожидания женщины проверяют мужчин на стойкость и выносливость
Спустя несколько часов шопинга силы начинают подводить
Умение ждать мужчине лучше развивать с детства, это понимает даже манекен
Когда он зашел с женой в торговый центр, ему было 34
В одном из торговых центров Китая была найдена мумия неизвестного мужчины
Похоже, что этого парня просто забыли в магазине пару лет назад
Шопинг ломает даже самых стойких
Некоторые, чтобы не сойти с ума, искусственно погружаются в домашнюю обстановку
Поза эмбриона помогает частично вернуть душевное равновесие и почувствовать себя в безопасности
А этот мужчина уже 40 лет в браке и знает правила выживания на шопинге
Парень, похоже, смирился со своей участью
Так выглядят боль, отчаяние и безысходность
Кажется, ему срочно нужен врач
К сожалению, на шопинге выживают не все
Бонус. Отличный способ отомстить за страдания — повести жену в строительный гипермаркет
А как вы ходите за покупками со своей второй половиной?
Фото на превью miserable_men, eatriano