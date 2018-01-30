26 вопросов, которые нужно задать маме, чтобы лучше понять себя
Разговоры по душам с мамой — не просто приятное занятие. Они помогут вам не только лучше понять родного человека, но и разобраться в себе. Каким образом? Задав маме важные вопросы.
Мы в AdMe.ru подобрали для вас список важных вопросов маме, ответы на которые помогут уже вам лучше понять себя.
С помощью маминых историй вы разберетесь со своими ценностями. Поймете, что для вас на самом деле важно, а что не очень. А еще просто задумаетесь над будущим и тем, что вам помогает радоваться жизни. Чтобы однажды передать этот позитив уже своим детям.
О любви и дружбе
- Кто был твоей первой любовью?
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Кто был твоей лучшей подругой?
- Почему ты полюбила папу?
Каждая история отношений необычна и прекрасна. У нее есть своя завязка и свое развитие. Важно услышать между строк, что мама ценит в людях, что для нее важно видеть в своем партнере. А понимание этих вещей пригодится вам уже в вашей семейной жизни.
О счастье
- В какие моменты ты была самой счастливой?
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Какой был самый ценный подарок, врученный тебе?
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Какой день был самым счастливым в твоей жизни?
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О чем ты вспоминаешь всегда с теплом и радостью?
Когда мама счастлива и радостна — все вокруг тоже счастливы. Истории, о которых мама вспоминает с особым теплом, — это самое важное. Они помогут разобраться, а что греет вашу душу? Что радует вас?
О старшем поколении
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О чем ты хотела бы спросить своих родителей?
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Что тебе больше всего запомнилось в твоей матери?
- Расскажи, как жили мои бабушки?
Разговоры о женщинах вашего рода наверняка подарят вам массу интересных историй. В них есть и о верности, и о большой любви, и об изменах, ревности, предательстве, ошибках, преодолении трудностей. Опыт поколений поможет вам лучше понять себя, сформировать свой образ. А заодно и не наступить на те же грабли, на которые по неопытности пришлось наступить бабушке или прабабушке.
О семье
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Что для тебя было главным в воспитании детей?
- Как построить счастливую семью?
- Как ты совмещала работу и семью?
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Как мне воспитывать своих детей?
Сейчас, уже когда дети выросли, мама может говорить о своем материнстве беспристрастно. Она может признаться вам в своих ошибках в воспитании, рассказать о тех вещах, которые ей хотелось вам привить, но ничего не вышло. Это чудесный опыт, который поможет вам тоже стать хорошей матерью.
О детстве
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О чем ты мечтала в детстве?
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Что ты помнишь из своего детства?
- С кем ты дружила в первых классах?
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Кем ты хотела стать в детстве?
Ответы на эти вопросы принесут много интересных историй. Иногда совершенно неожиданных. Но психологи знают: то, что мы помним из раннего детства, очень влияет на нашу взрослую жизнь. Найдя связь между мамиными историями и ее жизнью, можно провести аналогию со своим детством и будущим.
О работе и интересах
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Что давала тебе работа в молодости?
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Что тебе больше всего нравилось делать в молодости?
- Как ты относилась к деньгам в молодости?
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Какой была твоя первая работа?
Мамины интересы могут подсказать нам важное о нас. Да, времена меняются, но человеческие ценности остаются неизменными. А если вы сейчас как раз в поиске нового дела, этот ответ может стать вам прямой подсказкой.
О главном
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Какие события в мире повлияли на тебя больше всего?
- Что в жизни ты хотела бы вычеркнуть, если бы это было возможно?
- Какие ошибки стали для тебя наибольшим уроком?
- Что для тебя самое главное в жизни?
Когда вы узнаете мамину оценку происходящего вокруг, это поможет вам лучше понять маму. Разобраться, что из событий в прошлом повлияло на ее судьбу. И сделать выводы уже для себя.
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru