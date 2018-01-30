26 вопросов, которые нужно задать маме, чтобы лучше понять себя

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Разговоры по душам с мамой — не просто приятное занятие. Они помогут вам не только лучше понять родного человека, но и разобраться в себе. Каким образом? Задав маме важные вопросы.

Мы в AdMe.ru подобрали для вас список важных вопросов маме, ответы на которые помогут уже вам лучше понять себя.

С помощью маминых историй вы разберетесь со своими ценностями. Поймете, что для вас на самом деле важно, а что не очень. А еще просто задумаетесь над будущим и тем, что вам помогает радоваться жизни. Чтобы однажды передать этот позитив уже своим детям.

О любви и дружбе

Кто был твоей первой любовью?

Кто был твоей лучшей подругой?

Почему ты полюбила папу?

Каждая история отношений необычна и прекрасна. У нее есть своя завязка и свое развитие. Важно услышать между строк, что мама ценит в людях, что для нее важно видеть в своем партнере. А понимание этих вещей пригодится вам уже в вашей семейной жизни.

О счастье

В какие моменты ты была самой счастливой?

Какой был самый ценный подарок, врученный тебе?

Какой день был самым счастливым в твоей жизни?

О чем ты вспоминаешь всегда с теплом и радостью?

Когда мама счастлива и радостна — все вокруг тоже счастливы. Истории, о которых мама вспоминает с особым теплом, — это самое важное. Они помогут разобраться, а что греет вашу душу? Что радует вас?

О старшем поколении

О чем ты хотела бы спросить своих родителей?

Что тебе больше всего запомнилось в твоей матери?

Расскажи, как жили мои бабушки?

Разговоры о женщинах вашего рода наверняка подарят вам массу интересных историй. В них есть и о верности, и о большой любви, и об изменах, ревности, предательстве, ошибках, преодолении трудностей. Опыт поколений поможет вам лучше понять себя, сформировать свой образ. А заодно и не наступить на те же грабли, на которые по неопытности пришлось наступить бабушке или прабабушке.

О семье

Что для тебя было главным в воспитании детей?

Как построить счастливую семью?

Как ты совмещала работу и семью?

Как мне воспитывать своих детей?

Сейчас, уже когда дети выросли, мама может говорить о своем материнстве беспристрастно. Она может признаться вам в своих ошибках в воспитании, рассказать о тех вещах, которые ей хотелось вам привить, но ничего не вышло. Это чудесный опыт, который поможет вам тоже стать хорошей матерью.

О детстве

О чем ты мечтала в детстве?

Что ты помнишь из своего детства?

С кем ты дружила в первых классах?

Кем ты хотела стать в детстве?

Ответы на эти вопросы принесут много интересных историй. Иногда совершенно неожиданных. Но психологи знают: то, что мы помним из раннего детства, очень влияет на нашу взрослую жизнь. Найдя связь между мамиными историями и ее жизнью, можно провести аналогию со своим детством и будущим.

О работе и интересах

Что давала тебе работа в молодости?

Что тебе больше всего нравилось делать в молодости?

Как ты относилась к деньгам в молодости?

Какой была твоя первая работа?

Мамины интересы могут подсказать нам важное о нас. Да, времена меняются, но человеческие ценности остаются неизменными. А если вы сейчас как раз в поиске нового дела, этот ответ может стать вам прямой подсказкой.

О главном

Какие события в мире повлияли на тебя больше всего?

Что в жизни ты хотела бы вычеркнуть, если бы это было возможно?

Какие ошибки стали для тебя наибольшим уроком?

Что для тебя самое главное в жизни?

Когда вы узнаете мамину оценку происходящего вокруг, это поможет вам лучше понять маму. Разобраться, что из событий в прошлом повлияло на ее судьбу. И сделать выводы уже для себя.