26 подростков из 2000-х, которые очень хотели выглядеть круто, и у них это почти получилось
Когда подростковое желание самоутвердиться встречается с экспрессивной модой 2000-х, получается поистине гремучая смесь, что и подтверждают данные фото.
Пользователи, чья юность выпала на начало нового тысячелетия, любезно поделились своими снимками, при этом они не забыв чуточку поиронизировать над собой. А AdMe.ru делится всем этим с вами.
«Моя самая любимая рождественская фотография. Я сверху слева»
«Когда моему парню было 14, у него была кожаная куртка. Он попросил маму сделать это фото в его комнате»
«Я постоянно носила эти свитер и шапку в средней школе»
«О моем приближении можно было догадаться по звуку»
«Мое фото в выпускном альбоме 2002 года: ’N Sync и волосы-сосульки тогда были очень актуальны»
«Я вот сейчас смотрю на свою старую фотку, и у меня чешется лицо»
«Видели когда-нибудь дреды, косички и хвостики на одной голове одновременно? Мое фото для выпускного альбома»
«Нельзя быть на хип-хопе больше, чем моя сестра в старших классах»
«Я думала, что была в этом чертовски привлекательна»
«Я был слишком крут для пляжа и делал вид, что мне совсем не жарко»
«Я застрял в 70-х, будучи в 2007-м»
«Я был настоящим гангста-рэпером в средней школе»
«До сих пор не понимаю, почему девушки хотели только дружить со мной»
«С помощью автозагара я разрисовала руки и ноги и ходила так пару месяцев. И почему-то кроме меня это никому не понравилось»
«Так я выглядел в 20 лет»
«Да, они настоящие!»
«Они называли меня „профессор Снейп“»
«Где-то между фазой эмо и фазой любительницы бой-бендов. Иду на концерт»
«Я с „моим парнем“. Фото из 7-го класса»
«Черт возьми, я выгляжу круто во время поездки в Вашингтон!»
«Угрюмый гот из 2007-го»
«Мой парень в 7-м классе»
«Моя бабушка вставила в рамку мое фото из 2004-го и всем с гордостью его демонстрирует. Я никогда не играла на гитаре, если что»
«Самое ужасное в этом, что родители разрешали мне в таком виде ходить в школу»
«Мне правда очень хотелось выглядеть как Тринити»
«Мой наряд из 1999-го. Именно так в фильмах прошлых лет изображали моду будущего»
Фото на превью Chrismercy/reddit