26 подростков из 2000-х, которые очень хотели выглядеть круто, и у них это почти получилось

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Когда подростковое желание самоутвердиться встречается с экспрессивной модой 2000-х, получается поистине гремучая смесь, что и подтверждают данные фото. Пользователи, чья юность выпала на начало нового тысячелетия, любезно поделились своими снимками, при этом они не забыв чуточку поиронизировать над собой. А AdMe.ru делится всем этим с вами.

«Моя самая любимая рождественская фотография. Я сверху слева»

«Когда моему парню было 14, у него была кожаная куртка. Он попросил маму сделать это фото в его комнате»

«Я постоянно носила эти свитер и шапку в средней школе»

«О моем приближении можно было догадаться по звуку»

«Мое фото в выпускном альбоме 2002 года: ’N Sync и волосы-сосульки тогда были очень актуальны»

«Я вот сейчас смотрю на свою старую фотку, и у меня чешется лицо»

«Видели когда-нибудь дреды, косички и хвостики на одной голове одновременно? Мое фото для выпускного альбома»

«Нельзя быть на хип-хопе больше, чем моя сестра в старших классах»

«Я думала, что была в этом чертовски привлекательна»

«Я был слишком крут для пляжа и делал вид, что мне совсем не жарко»

«Я застрял в 70-х, будучи в 2007-м»

«Я был настоящим гангста-рэпером в средней школе»

«До сих пор не понимаю, почему девушки хотели только дружить со мной»

«С помощью автозагара я разрисовала руки и ноги и ходила так пару месяцев. И почему-то кроме меня это никому не понравилось»

«Так я выглядел в 20 лет»

«Да, они настоящие!»

«Они называли меня „профессор Снейп“»

«Где-то между фазой эмо и фазой любительницы бой-бендов. Иду на концерт»

«Я с „моим парнем“. Фото из 7-го класса»

«Черт возьми, я выгляжу круто во время поездки в Вашингтон!»

«Угрюмый гот из 2007-го»

«Мой парень в 7-м классе»

«Моя бабушка вставила в рамку мое фото из 2004-го и всем с гордостью его демонстрирует. Я никогда не играла на гитаре, если что»

«Самое ужасное в этом, что родители разрешали мне в таком виде ходить в школу»

«Мне правда очень хотелось выглядеть как Тринити»

«Мой наряд из 1999-го. Именно так в фильмах прошлых лет изображали моду будущего»