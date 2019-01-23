26 человек рассказали, в каких случаях стоит бежать с собеседования сверкая пятками
Понять, что работа вам не подходит, можно еще до заключения договора. Пользователи Reddit рассказали, какие моменты на собеседовании стоит считать «красным флагом». Обсуждение собрало 15 тыс. комментариев, в каждом из которых — чей-то опыт. Соискатели рассказали, как рекрутеры опаздывали, задавали нелепые вопросы, искренне удивляясь, почему это потенциального работника не устраивает 12-часовой график.
AdMe.ru прочитал комментарии из обсуждения и выбрал самые типичные ситуации, в которых узнали себя тысячи людей из разных стран. Надеемся, их опыт будет полезен и вам. Вот какие моменты на собеседовании должны насторожить.
Зарплата и карьерный рост
- Представители компании занимают оборонительную позицию, когда вы спрашиваете о сверхурочной работе, отпуске или льготах.
- Когда обещают быстрое продвижение по службе (например, что вы будете старшим менеджером через 6 месяцев), нужно сразу уходить. Причины быстрого продвижения по службе — плохие условия работы и большая текучка.
- Во время собеседования на позицию ведущего аналитика я поинтересовался зарплатой, и ответ был: «А сколько вы сейчас получаете?» Я спросил, как это связано, на что рекрутер уточнил, что у них есть формула, по которой зарплата рассчитывается исходя из дохода на прошлой работе. От этой работы я отказался. Если вы хотите нанимать и удерживать хороших людей, не пытайтесь урезать им доход. Платите столько, сколько их работа действительно стоит.
Отношение к переработкам
- Как-то рекрутер сказал, что они заключают контракты с фиксированной ценой и никогда не срывают дедлайны. На мой вопрос о сверхурочных ответил: «Ну, если мы нуждаемся в тебе в пятницу, то попросим тебя остаться допоздна, потому что это твоя работа».
- HR-менеджер спросил, почему я хочу уйти с моего текущего места работы. Я ответил, что устал от 12-часовых смен и работы в выходные за небольшую доплату. Его реакция: «Так устроен аутсорсинг, мой друг». От новой работы я вежливо отказался.
Как организовано собеседование
- Как-то я потратил полтора часа на дорогу, а HR-менеджер ушла до моего приезда. Причем я уточнял время собеседования перед тем, как выехать из дома. Она звонила мне несколько раз после того случая, пытаясь назначить встречу повторно.
- Если человек, который проводит собеседование, не подготовлен и / или опаздывает (больше чем на 10 минут). Я 3–5 дней готовлюсь к технической части интервью, трачу на это свое время и, конечно же, ожидаю, что рекрутер тоже будет готов и придет вовремя. Однажды два рекрутера сидели прямо передо мной и обсуждали: «Какие вопросы мы будем задавать? На какую позицию это собеседование?»
- Когда собеседование проводит человек, чья должность на несколько позиций выше той, на которую вы претендуете.
- Если они не отвечают вам напрямую на вопрос, почему предыдущий сотрудник ушел с этой работы. Когда рекрутер отвечает на звонки во время собеседования или в комнату заходят посторонние люди. Если вы ходите по офису с руководителем и люди выглядят напуганными или пытаются создать видимость работы.
- Когда вас допрашивают, а не спрашивают. Собеседование должно быть диалогом, а не пулеметной очередью вопросов. Еще плохой знак — если у них нет абсолютно никаких оригинальных вопросов, только стандартные.
Некорректные вопросы
- Однажды я была на собеседовании, где у меня спросили, почему я не работала целый год с момента увольнения. Я сказала, что у меня родился ребенок и мне хотелось побыть с ним, прежде чем вернуться к работе. Рекрутер: «Но я не понимаю, вы год не работали и не можете объяснить этого». Затем она обвинила меня во лжи, и в итоге я просто ушла. До сих пор не понимаю, мне ребенка нужно было ей показать?
Личное время и отпуск
- Спросил у рекрутера об отпуске. Он ответил, что в компании нет никакой официальной политики в отношении отпусков. Вы просто согласовываете внутри команды отпуск таким образом, чтобы с клиентом всегда кто-то работал и проект не простаивал. Да, есть примеры, когда такая практика работает хорошо. Но лично я предпочел бы знать, что у меня будет фиксированный отпуск с прозрачной оплатой, чем перспективу неограниченного отпуска и полную неизвестность, когда и как мне его получить.
- Если представитель компании много говорит о текучке кадров.
- Когда обещают «неограниченный отпуск». Я встречал это во многих IT-компаниях, и обычно это значит «мы заставим тебя чувствовать себя виноватым после 2 недель календарного отпуска в год».
- Когда ожидается нездоровый баланс между работой и личной жизнью. На одном из собеседований рекрутер сказал мне что-то вроде: «37 часов в неделю — это стандарт, но нашим работникам нравится проводить здесь до 60 часов в неделю. Некоторые работают по субботам». «Наши работники как лебеди: изящные на поверхности, но никогда не перестают грести лапками под водой». Нет, ребята, я не хочу выгореть к 32 годам.
Специфические правила компании
- Если необходимо заплатить деньги, чтобы приступить к работе, потому что вам нужна лицензия / продукция / учебные материалы или что угодно еще.
- Когда вы спрашиваете: «Почему вам нравится работать в этой компании?», а они избегают ответа на вопрос или дают ответ: «Ну, в этом городе действительно хорошо жить!» Если они не могут сказать вам, что им нравится в рабочей культуре или в самой работе, то, скорее всего, это не лучшее место.
- Могу назвать один такой «красный флаг». Когда компания, в которую вы устраиваетесь, позиционирует себя как «семья». В конце концов такой подход может быть использован против вас, и давайте будем честны: это бизнес, а не личные взаимоотношения.
- Я разработчик компьютерных игр. Вот реальные требования, которые мне встречались на собеседованиях или в вакансиях: «Кроме выполнения своей работы вы обучаете 2 стажеров. Так как стажеры — это дешево, наша компания на 66 % состоит из них». «Берем вас в качестве младшего специалиста и в первый год заплатим копейки. Мы ожидаем, что вы будете работать как специалист на несколько позиций выше текущей должности с самого начала».
Расскажите, была ли у вас работа, с которой вы сбежали, даже толком не приступив к ней?
Фото на превью AstonVanilla / reddit