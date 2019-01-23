26 человек рассказали, в каких случаях стоит бежать с собеседования сверкая пятками

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Понять, что работа вам не подходит, можно еще до заключения договора. Пользователи Reddit рассказали, какие моменты на собеседовании стоит считать «красным флагом». Обсуждение собрало 15 тыс. комментариев, в каждом из которых — чей-то опыт. Соискатели рассказали, как рекрутеры опаздывали, задавали нелепые вопросы, искренне удивляясь, почему это потенциального работника не устраивает 12-часовой график.

AdMe.ru прочитал комментарии из обсуждения и выбрал самые типичные ситуации, в которых узнали себя тысячи людей из разных стран. Надеемся, их опыт будет полезен и вам. Вот какие моменты на собеседовании должны насторожить.

Зарплата и карьерный рост

Представители компании занимают оборонительную позицию, когда вы спрашиваете о сверхурочной работе, отпуске или льготах. Когда обещают быстрое продвижение по службе (например, что вы будете старшим менеджером через 6 месяцев), нужно сразу уходить. Причины быстрого продвижения по службе — плохие условия работы и большая текучка.

Во время собеседования на позицию ведущего аналитика я поинтересовался зарплатой, и ответ был: «А сколько вы сейчас получаете?» Я спросил, как это связано, на что рекрутер уточнил, что у них есть формула, по которой зарплата рассчитывается исходя из дохода на прошлой работе. От этой работы я отказался. Если вы хотите нанимать и удерживать хороших людей, не пытайтесь урезать им доход. Платите столько, сколько их работа действительно стоит.

Отношение к переработкам

Как-то рекрутер сказал, что они заключают контракты с фиксированной ценой и никогда не срывают дедлайны. На мой вопрос о сверхурочных ответил: «Ну, если мы нуждаемся в тебе в пятницу, то попросим тебя остаться допоздна, потому что это твоя работа». HR-менеджер спросил, почему я хочу уйти с моего текущего места работы. Я ответил, что устал от 12-часовых смен и работы в выходные за небольшую доплату. Его реакция: «Так устроен аутсорсинг, мой друг». От новой работы я вежливо отказался.

Как организовано собеседование

Как-то я потратил полтора часа на дорогу, а HR-менеджер ушла до моего приезда. Причем я уточнял время собеседования перед тем, как выехать из дома. Она звонила мне несколько раз после того случая, пытаясь назначить встречу повторно. Если человек, который проводит собеседование, не подготовлен и / или опаздывает (больше чем на 10 минут). Я 3–5 дней готовлюсь к технической части интервью, трачу на это свое время и, конечно же, ожидаю, что рекрутер тоже будет готов и придет вовремя. Однажды два рекрутера сидели прямо передо мной и обсуждали: «Какие вопросы мы будем задавать? На какую позицию это собеседование?»

Когда собеседование проводит человек, чья должность на несколько позиций выше той, на которую вы претендуете. Если они не отвечают вам напрямую на вопрос, почему предыдущий сотрудник ушел с этой работы. Когда рекрутер отвечает на звонки во время собеседования или в комнату заходят посторонние люди. Если вы ходите по офису с руководителем и люди выглядят напуганными или пытаются создать видимость работы. Когда вас допрашивают, а не спрашивают. Собеседование должно быть диалогом, а не пулеметной очередью вопросов. Еще плохой знак — если у них нет абсолютно никаких оригинальных вопросов, только стандартные.

Некорректные вопросы

Однажды я была на собеседовании, где у меня спросили, почему я не работала целый год с момента увольнения. Я сказала, что у меня родился ребенок и мне хотелось побыть с ним, прежде чем вернуться к работе. Рекрутер: «Но я не понимаю, вы год не работали и не можете объяснить этого». Затем она обвинила меня во лжи, и в итоге я просто ушла. До сих пор не понимаю, мне ребенка нужно было ей показать?

Личное время и отпуск

Спросил у рекрутера об отпуске. Он ответил, что в компании нет никакой официальной политики в отношении отпусков. Вы просто согласовываете внутри команды отпуск таким образом, чтобы с клиентом всегда кто-то работал и проект не простаивал. Да, есть примеры, когда такая практика работает хорошо. Но лично я предпочел бы знать, что у меня будет фиксированный отпуск с прозрачной оплатой, чем перспективу неограниченного отпуска и полную неизвестность, когда и как мне его получить.

Если представитель компании много говорит о текучке кадров. Когда обещают «неограниченный отпуск». Я встречал это во многих IT-компаниях, и обычно это значит «мы заставим тебя чувствовать себя виноватым после 2 недель календарного отпуска в год». Когда ожидается нездоровый баланс между работой и личной жизнью. На одном из собеседований рекрутер сказал мне что-то вроде: «37 часов в неделю — это стандарт, но нашим работникам нравится проводить здесь до 60 часов в неделю. Некоторые работают по субботам». «Наши работники как лебеди: изящные на поверхности, но никогда не перестают грести лапками под водой». Нет, ребята, я не хочу выгореть к 32 годам.

Специфические правила компании

Если необходимо заплатить деньги, чтобы приступить к работе, потому что вам нужна лицензия / продукция / учебные материалы или что угодно еще. Когда вы спрашиваете: «Почему вам нравится работать в этой компании?», а они избегают ответа на вопрос или дают ответ: «Ну, в этом городе действительно хорошо жить!» Если они не могут сказать вам, что им нравится в рабочей культуре или в самой работе, то, скорее всего, это не лучшее место.

Могу назвать один такой «красный флаг». Когда компания, в которую вы устраиваетесь, позиционирует себя как «семья». В конце концов такой подход может быть использован против вас, и давайте будем честны: это бизнес, а не личные взаимоотношения. Я разработчик компьютерных игр. Вот реальные требования, которые мне встречались на собеседованиях или в вакансиях: «Кроме выполнения своей работы вы обучаете 2 стажеров. Так как стажеры — это дешево, наша компания на 66 % состоит из них». «Берем вас в качестве младшего специалиста и в первый год заплатим копейки. Мы ожидаем, что вы будете работать как специалист на несколько позиций выше текущей должности с самого начала».

Расскажите, была ли у вас работа, с которой вы сбежали, даже толком не приступив к ней?