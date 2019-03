25 примеров разумного отношения к планете, которым нужно последовать всем нам

В последние десятилетия экологичный образ жизни стал своеобразным мейнстримом. Все больше людей и компаний отказываются от использования ненужного пластика, лишней упаковки, одноразовых вещей. Например, португальская авиакомпания Hi Fly Airlines полностью отказалась от использования одноразовой пластиковой посуды на борту своих самолетов. Таким образом, только за один рейс удалось предотвратить образование около 350 кг одноразовых отходов. А представьте, сколько мусора накапливается, если в любой момент времени в воздухе находится примерно 20 тыс. воздушных судов.

AdMe.ru уверен, что сделать нашу жизнь более здоровой способны не только крупные компании и экостартапы, но и мы с вами. Вот 25 примеров, которые, возможно, вдохновят вас на это прямо сегодня.

1. В этом магазине овощи и фрукты продают в сетках, на 100 % пригодных для компостирования в домашних условиях

2. Португальская авиакомпания Hi Fly Airlines первой отказалась от одноразовой пластиковой посуды

3. «В этом году все новогодние подарки я обернул упаковочной бумагой из коробки от Amazon»

4. Если собрать опавшую шерсть питомца и повесить ее где-нибудь на улице, то птицы будут использовать ее для постройки своих гнезд

5. В этом кинотеатре попкорн продается в многоразовом жестяном ведерке

6. В Брюсселе есть магазин, который продает товары без упаковки. На переднем плане — мыло и шампунь

7. «Я недавно узнал о приложении Too Good To Go, с помощью которого можно за небольшую сумму купить излишки еды в ресторанах и кафе. Вот что я взял в одном из отелей»

8. «Нашла этот спущенный воздушный шар в походе. В будущем я использовала его, чтобы обернуть подарок ко дню рождения моей лучшей подруги»

9. «В моем местном супермаркете попрощались с индивидуальной упаковкой для брокколи. Небольшие изменения, подобные этим, имеют огромное значение»

10. «Это трикотажные хлопковые тряпки для мытья посуды. По-моему, выглядят отлично даже через 8 лет ежедневного использования»

11. В этой пекарне лапша предлагается как альтернатива пластиковым и деревянным палочкам для размешивания кофе или чая

12. «Каждый год мы заворачиваем наши подарки в куски ткани и тюля. Нет никакого бумажного мусора вообще. И выглядит это намного лучше»

13. Пример избегания ненужных наклеек: маркировка, которая наносится прямо на кожуру

14. «В моем местном Walmart начали продавать мыло без упаковки»

15. «Превращаю прошлогодние рождественские открытки в подарочные бирки»

16. В McDonalds дают бумажные соломинки для напитков (Бангалоре, Индия)

17. Этот рюкзак сделан из переработанных подушек безопасности и ремней безопасности

18. «Был на конференции, на которой продемонстрировали эти образцы полностью биоразлагаемых жестких контейнеров. Они называются Sulapac и, надеюсь, станут мейнстримом»

19. В Starbucks бесплатно раздают отработанную кофейную гущу для использования в качестве удобрений

20. «Я сохранила все подарочные пакеты и оберточную бумагу, чтобы использовать их в следующем году»

21. "Я связала сумку и поделилась своим творением в Snapchat. Через 10 минут у меня было 45 заказов на нее (от друзей, желающих распрощаться с пакетами)

22. Коврики из старых джинсов

23. Чтобы не выбрасывать старые гитары, можно сделать из них такие симпатичные полочки

24. «Чуть не выбросила этот упаковочный материал, но потом решила превратить его в оберточную бумагу»

25. «Я сделала многоразовые „ватные диски“ для ухода за кожей, вырезав их из уродливого флисового подарка бывшего»

Как вы считаете, эти примеры показывают искреннее желание людей сохранить нашу природу или это просто дань моде, которая со временем пройдет?