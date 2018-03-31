25 оптических иллюзий, которые докажут, что у вас искаженное восприятие мира

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Мы привыкли верить всему, что видим, ведь мы уверены, что наши глаза не проведешь. Но некоторые картинки могут заставить нас видеть совершенно иное. И все потому, что мы смотрим не глазами, а нейронами мозга. А наш мозг можно обвести вокруг пальца в два счета. И сейчас вы в этом убедитесь.

AdMe.ru собрал 25 визуальных иллюзий, глядя на которые вы поймете, что человеческий мозг — мастер обманывать своих же хозяев. А в конце мы покажем вам бонус, от которого у вас, вероятно, закружится голова.

Поскролльте эту картинку вниз-вверх, и квадраты задвигаются

А эти круги ведь на самом деле неподвижны

Сердечки никуда не уплывают, вам только кажется

И эти фигуры, напоминающие угрей, абсолютно статичны

Эти рыбки стоят на месте

Взгляните на эти зеленые полоски и покрутите головой. Двигаются?

В какую сторону крутятся эти кольца из сердечек?

Если что, эти два сердца — одного цвета, красного

Те, кто видят тут спираль, ошибаются

И это не спираль. Приглядитесь

Левое сердце кажется оранжевым, среднее — розовым, но на самом деле они такие же серые, как и правое сердце

Иллюзия выпуклости

Кажется, что из центра цветка исходит яркий свет, особенно если то отдалять, то приближать картинку

Это обычная чашка с необычным узором

На левой картинке кожа девочки кажется розовой, на правой — желтой. На самом деле цвет кожи одинаковый на обеих картинках

Что вы видите? Китайский храм? А попробуйте отдалиться от экрана как можно сильнее. Вуаля!

Эти буквы совсем не наклонены. Это обман зрения

Кажется, что колеса этого «велосипеда» крутятся

Есть ощущение, что этот голубой квадрат будто набухает?

Звезды будто мерцают

Фигуры красного цвета имеют абсолютно одинаковую форму

А теперь несколько анимированных оптических иллюзий. В какую сторону крутится эта девушка?

Не верьте своим глазам

Кажется, что эта шахматная доска изгибается

Эта маска Эйнштейна выпуклая или вогнутая?

Бонус: прогулка через тоннель с оптической иллюзией