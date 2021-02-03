25+ мудрых мыслей, которые пришли в голову пользователям сети (И с ними сложно не согласиться)
Вы замечали, что мы чаще испытываем творческое озарение, когда находимся в ванной или душе? Всему виной расслабляющая и уединенная атмосфера, которая и способствует тому, чтобы в голове рождались разные умные мысли на тему человеческого бытия. Например, мало кто из нас задумывался, что если бы у бабочек не было таких красивых крыльев, то их любили бы не больше, чем каких-нибудь тараканов или мух.
Подобными своими размышлениями делятся почти 22 млн человек, подписанных на популярное в интернете сообщество «Мысли в душе». Мы в AdMe.ru прочитали множество таких философских мыслей, на секунду задумались и потом охотно с ними согласились. Особенно с теми, что собрали в этой подборке.
- Появление первой вмятины, царапины или трещины на любом новом предмете всегда вызывает сильное огорчение. Но после этого вы почувствуете себя намного лучше, так как отпадет необходимость поддерживать этот предмет в первозданном виде. © TheeMainEvent / Reddit
- У будущих поколений людей будет огромное количество качественных видеозаписей многих вымерших к тому моменту животных. © BandaidPuppet / Reddit
- Дети, которые растут, играя только на планшетах, будут интернет-зависимыми и при этом не будут обладать какими-либо навыками работы на компьютере. © Sup3rPotatoNinja / Reddit
- Одним из признаков того, что вы повзрослели, можно считать момент, когда вы впервые заметили, как быстро появляется пыль. © issavibeyuh / Reddit
- Вы можете знать кого-то много лет и при этом не помнить, какого цвета его глаза. © ryvin999 / Reddit
- Большинство людей считают, что облизывать внутреннюю часть водопроводной трубы отвратительно. И в то же время не задумываясь пьют воду из этой же трубы. © taybul / Reddit
- Если уронить чашку кофе, то вы проснетесь гораздо быстрее, чем если бы выпили ее. © Finka_my_ash / Reddit
- Если люди, застрявшие на необитаемых островах, перед спасением не уберут свои знаки SOS или HELP, то в будущем спасатели часами будут искать на острове неизвестно кого. © zelgadiss44 / Reddit
- Когда мы думаем о яблоках, мы представляем себе плод красного цвета. Но когда мы думаем о яблочном соке и его вкусе, мы представляем себе зеленое яблоко. © Greyscale_God / Reddit
- Кто-то когда-то решил, что женщинам надо брить ноги, а мужчинам — нет. И все согласились. © Niky____ / Reddit
- Люди, которые постоянно перебивают других во время разговора, скорее всего, те же люди, которые дают неправильные ответы при прохождении теста. А все из-за того, что они отвечают на вопросы, не дочитывая их до конца. © beefy_beal8 / Reddit
- Человечество потратило десятилетия на то, чтобы изогнутые экраны сделать плоскими, просто затем, чтобы спустя время изогнуть их в другую сторону. © ouvain / Reddit
- Попкорн, вероятно, такой же уникальный, как снежинки, но никто об этом даже не задумывается. © TastyMalort / Reddit
- Каждый раз, когда вы едите консервированные кусочки фруктов, вы, скорее всего, делитесь одним целым фруктом с кем-то за сотни или тысячи километров. © SinisterLemons / Reddit
- Случайные комплименты от незнакомцев кажутся нам более искренними, чем от друзей, хотя им мы доверяем больше. © TimeJustHappens / Reddit
- Если бы невысокие люди встречались только с невысокими людьми, а высокие — только с высокими, то мы могли бы увидеть разделение человеческого рода на два разных вида. © Necessary-Silver / Reddit
- Если вы не платите налоги, вас отправляют в место, где вам не нужно платить налоги. © Iamyes_ok / Reddit
- В большинстве настольных игр есть один победитель и несколько проигравших. А в «Дженге» один неудачник и несколько победителей. © *** / Reddit
- Деньги, которые находятся в вашем кошельке, — не ваши. Просто наступила ваша очередь распоряжаться ими. © bhally80 / Reddit
- Скорее всего, есть такой музыкальный исполнитель, которого вы не знаете, а он идеально подходит вашему музыкальному вкусу. © imkindaspiffy / Reddit
- Фраза «Жизнь слишком коротка» обычно используется для оправдания действий, которые, вероятно, сделают эту жизнь еще короче. © unkleden / Reddit
- Люди заклеивают веб-камеры на своих компьютерах и ноутбуках, так как переживают, что за ними кто-то может наблюдать. Но эти же люди никогда не заклеивают камеры на своих смартфонах. © NorthernAvo / Reddit
- Детские фильмы имеют низкие рейтинги, потому что их оценивают взрослые. © Sjokoladrian / Reddit
- Если бы у бабочек не было таких красивых крыльев, их любили бы не больше, чем, например, тараканов и мух. © adee147 / Reddit
- Как только люди в полной мере колонизируют Марс, эта планета станет хорошим местом для домов престарелых. Ведь гравитация там ниже и пожилым людям там будет передвигаться легче, чем здесь, на Земле. © Dr3vvv / Reddit
- Лампочки были настолько хорошей идеей, что стали символом хорошей идеи. © Frahmy12 / Reddit
А вас когда-нибудь посещали мысли, которые были похожи на озарение?