25+ мудрых мыслей, которые пришли в голову пользователям сети (И с ними сложно не согласиться)

Вы замечали, что мы чаще испытываем творческое озарение, когда находимся в ванной или душе? Всему виной расслабляющая и уединенная атмосфера, которая и способствует тому, чтобы в голове рождались разные умные мысли на тему человеческого бытия. Например, мало кто из нас задумывался, что если бы у бабочек не было таких красивых крыльев, то их любили бы не больше, чем каких-нибудь тараканов или мух.