25+ мелочей, которые выводят из себя миллионы людей по всему миру

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Жители планеты делятся на 2 типа людей. Первые — те, кто в любой ситуации ведет себя спокойно и рассудительно, вторые взрываются словно бомба даже из-за досадных мелочей. Их могут вывести из себя, например, упавшие в неподходящий момент ключи; люди, не отключающие на микроволновке оставшееся время для разогрева, и даже обычные мухи. И судя по всему, вторых больше, чем нам кажется.

Пользователи интернета частенько высказывают свое недовольство по поводу таких жизненных моментов. Поэтому AdMe.ru выяснил, что больше всего бесит миллионы людей всего мира.

У нас в офисе кабинки в туалете запираются на замочек, при этом появляется маленький красный значок, указывающий, что тут занято. Несмотря на это, всегда найдутся люди, которые дергают эту дверь. © inckorrect

Бесит, когда 2 человека в магазине останавливаются, чтобы поговорить, и тележки ставят рядом друг с другом, тем самым блокируя весь проход. © Rusty_Nuggets

Терпеть не могу, когда умываешься над раковиной, а вода стекает по рукам к локтям. © yahrightsure

Невозможно воткнуть что-то в удлинитель, потому что вилки уже включенных в него приборов чересчур большие, а розетки расположены слишком близко друг к другу. © Thoraxe123

Те моменты, когда люди продолжают мне что-то объяснять даже после того, как я 3 раза сказал: «Я знаю». © traingeek1466

Люди, которые используют громкую связь во время разговора и при этом все же подносят телефон к подбородку. Елки-палки, ты уже почти донес руку до уха, почему, черт возьми, я должен слушать ваши дешевые сплетни? © SkiingSkadi

Сиденье для унитаза съезжает, когда на него садишься. © antifolkhero

Невероятно раздражает любая наклейка, которую невозможно нормально отклеить и не порвать. © SaddlerDoodad

Люди, которые задают вопрос, а ответ на него не слушают. © skunkwaffle

Я такого роста, что карманы на шортах постоянно цепляются за ручки ящиков на кухне. Клянусь, мои баскетбольные шорты будто сами тянутся к ручкам и хватают их. Это приводит меня в бешенство. © jtshurtleff

Тот момент, когда я придерживаю дверь открытой для незнакомца, а он не говорит спасибо. © CarbonReflections

Удобно устроиться в постели, а потом понять, что забыл что-то в гостиной или на кухне и нужно пойти и принести это. © ISeydouDat

Пустые емкости из-под соуса, хранящиеся в холодильнике. © peanut_fish_taco

Мухи, которые садятся на мое тело и ходят по нему. Одно из самых раздражающих ощущений. © christian1983

Когда у тебя заложен нос и ты пытаешься уснуть, а нужно осознанно дышать ртом. © CommieCatCat

«Введите пароль».

Вводишь.

«Ваш пароль неверный».

Запрашиваешь смену пароля, вводишь новый пароль.

«Вы не можете использовать свой текущий пароль в качестве нового пароля».

Снова пробуешь ввести свой старый пароль.

«Ваш пароль неверен».

Компьютер вылетает из окна... © RyusDirtyGi

Когда роняешь ключи, пытаясь открыть дверь. И это всегда случается в самое неподходящее время, например когда очень хочешь в туалет и еле терпишь или твои руки заняты пакетами. © Schluuurp

Непроматываемая реклама в середине видео на YouTube или других подобных сайтах. © I_hate_traveling

Bluetooth на моем телефоне, который не может подключиться к машине. Я еле сдерживаюсь, чтобы не разбить свой телефон. © fieldsRrings

Когда перед сном не до конца подключил зарядное устройство к своему телефону и приходится утром сидеть целый час в ожидании его зарядки. © Salarmot

Люди, которые не отключают на микроволновке оставшееся время для разогрева. © wood_ef_36

Водители, которые не используют поворотники при смене полосы движения. Это действие не займет даже секунды. © MoodleBop

Провод моих наушников иногда цепляется за что-то, и они выскакивают из ушей. Очень бесит. © TriggerHydrant

Я беру вешалку в своем шкафу, и 46 других вешалок цепляются за нее. © PorcelainLamb

Когда между шторами или жалюзи остается крошечный зазор, через который солнце бьет прямо в глаза. © _BigTony_

Люди, которые громко едят. © ujina

Выводят из себя те, кто думает, что наличие детей дает им какие-то особые привилегии и позволяет быть самыми громкими и раздражающими людьми в данном общественном месте. © deadlift0527

Люди, которые опаздывают. © Acw7497

Ломаешь ноготь, что уже само по себе ужасно, а у тебя с собой нет пилочки, чтобы подровнять зазубренные края, которые цепляются за вещи. © Eroocat

Мы думаем, что в целом ко многим вещам нужно относиться философски, то есть не давать эмоциям одержать верх над рассудком. Но все же иногда подобные мелочи в каждом из нас пробуждают Халка. А как вы реагируете на такие жизненные моменты?