25 колких высказываний Ирины Хакамады о жизни, мужчинах и внутренней силе
Ирина Хакамада — признанный политик XXI века, не раз становилась «женщиной года». Сильная, волевая натура и привычка постоянно развиваться и пробовать что-то новое помогли ей не только преодолеть нелегкий путь от ночного сторожа до кандидата в президенты, но и фактически прожить несколько жизней. Она уже успела побывать преподавателем, предпринимателем, телеведущей, писательницей, дизайнером одежды, тренером по саморазвитию — список этот еще наверняка будет пополняться.
AdMe.ru изучил правила жизни Ирины Муцуовны и решил некоторые из них взять на вооружение.
- Главное — быть счастливым, а не первым при любых обстоятельствах.
- Никогда не вините мир! Он глубоко равнодушен к вам. До тех пор пока вы обвиняете в своих бедах окружающих вас людей, вы скатываетесь под гору.
- Увеличьте дистанцию с людьми, постоянно загружающими вас своими проблемами. Предложите помощь, и все. Это не значит, что вы с ними ссоритесь. Просто сделайте дистанцию длиннее: встречайтесь реже и короче. Стремитесь общаться с позитивно настроенными, энергичными людьми, с теми, кто на вашей волне.
- Успешный человек счастлив в постоянном развитии, а не в параноидальном стремлении укрепить стабильность вокруг себя.
- Смелые — это не те, кто не испытывает страха, а те, кто побеждает его.
- Мужчина не должен быть всем нашим миром, но должен быть одной из его частей, стоя в общем ряду.
- Все, что делает женщина, незаметно. Заметно становится, когда она этого не делает.
- Мужчина непознаваем, а значит, переделке не подлежит.
- Чем мы, женщины, отличаемся от мужчин? Мужчины смотрят на этот мир своими глазами. Они строят карьеру; у них есть свои любимые игрушки: машины, компьютер; также у них есть определенное место для женщины. Однако женщина на этот мир не смотрит своими глазами. Она смотрит глазами мужчины. Всю жизнь пытается что-то доказать мужчине, говоря: «Я ничем не хуже», а потом жалуется, что все взвалено на нее одну.
- Первое, что необходимо сделать, — избавиться от иллюзий о принце, который найдет, подхватит на руки и понесет над превратностями судьбы. Со временем мужчине надоедает тащить, и ты падаешь, как тяжелый чемодан. Чтобы избежать печальной участи брошенного чемодана, женщина должна сконцентрироваться не на поиске мужчины, а на собственной мечте.
- Если мужчина не хочет меняться, у вас есть выбор: жить с ним, таким, какой он есть, или по-своему без него. Не можете решить — значит, плохо слышите себя и проблема не в нем, а в вас.
- Любите себя наотмашь, больше, чем родину, детей и мужчину!
- Никто не сможет задавить вас более успешно, чем вы сами.
- Ощущение счастья человек должен искать в себе, а не в признании себя другими.
- Не бойтесь отчаяния. Упадите на самое дно. Я уезжала на дачу, лежала неделю пластом, ни с кем не общалась. Я говорила себе, что я ужасная, лузер, и все в таком духе. Я жалела себя, и мне даже начинало нравиться быть несчастной. Но в какой-то момент организму это надоедает и он говорит: «А жизнь-то продолжается! Я не умерла, солнце светит. Все хорошо!» И вы встаете и идете дальше.
- А ведь судьба как лев. Если вы боитесь — она будет на вас нападать. А если этого страха нет, то она повернет туда, куда вы хотите.
- Я собственными ушами слышала от Далай-ламы такое высказывание: «Как бы удобно ни сели, нога затечет. Надо поменять положение». Я думаю, так и в жизни. Перемены прекрасны, иначе вы затекаете, немеют конечности и душа. Меняйте положение. Это так естественно. Неестественно как раз застывать в жизни, подобно мухе в густом меде. Нет ничего постоянного, невозможно полностью опереться на опыт прошлого и угадать будущее. Ловите дыхание настоящего и получайте удовольствие. Главное — меняйте положение, пробуйте и ничего не бойтесь. С таким настроением можно не только слоника продать, но и горы свернуть.
- Разумеется, людям не нравится, когда ты не такой, как они. Они будут долго тебя высмеивать, осуждать, унижать, но все это происходит от зависти. Они не могут так, как ты, у них духу не хватает. Проще назвать кого-то психом, чем признать, что тебе страшно отличиться от толпы.
- Когда твой мир маленький, то любая мелкая неприятность может его покачнуть и разрушить. А когда ты смог раздвинуть его до масштабов реального мира, смог увидеть и почувствовать эти масштабы — прежние «муравьиные» горести теряют свою значимость.
- Только чередование деятельности и опустошения, фактически ежедневное, порождает гармоничную энергию.
- Мозги стоят дорого.
- Главное, не спешить, если уже везде опоздал.
- Проще всего начать что-то новое, когда вы разочарованы в старом. Когда понимаете, что у вас есть и силы, и храбрость, и ум, а среда не позволяет добиться желаемого.
- Если у человека нет комплексов, он робот.
- Если нет решения — это не значит, что его нет, это значит, что у вас нет сил его услышать.
Какие высказывания Ирины Хакамады особенно вас зацепили?
Фото на превью irina_hakamada / Instagram