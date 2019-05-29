25 колких высказываний Ирины Хакамады о жизни, мужчинах и внутренней силе

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Ирина Хакамада — признанный политик XXI века, не раз становилась «женщиной года». Сильная, волевая натура и привычка постоянно развиваться и пробовать что-то новое помогли ей не только преодолеть нелегкий путь от ночного сторожа до кандидата в президенты, но и фактически прожить несколько жизней. Она уже успела побывать преподавателем, предпринимателем, телеведущей, писательницей, дизайнером одежды, тренером по саморазвитию — список этот еще наверняка будет пополняться.