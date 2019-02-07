25 человек, которые не побоялись впустить в свою жизнь крутые перемены

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Мы так устроены, что постепенно привыкаем во всему, а затем боимся что-либо кардинально менять. Герои нашей статьи поняли, что перемены в лучшую сторону сами собой не произойдут, и смогли найти силы, чтобы, например, бросить ненавистную работу, добиться фигуры мечты или же постричься впервые за 17 лет.

Мы в AdMe.ru надеемся, что истории людей из этой подборки станут хорошим примером для тех, кто так и живет прежней жизнью, продолжая при этом лишь хотеть и мечтать.

1. «У меня почти полностью парализованы руки, поэтому я научился рисовать, зажав кисточку ртом. Это моя первая картина маслом»

2. «Сегодня уже год, как я вообще не употребляю алкоголь»

3. «13 лет назад я начал учиться на врача. Сегодня я кардиохирург и я невероятно счастлив!»

4. «3 года назад на моем первом сольном концерте было всего 5 человек. Тогда я сильно нервничал. А вчера мое выступление слушали более 1 000 зрителей и я наслаждался каждым мгновением»

5. «Я ношу очки с 8 лет, так как страдаю близорукостью. Сегодня мне сделали лазерную операцию, и теперь у меня 100%-ное зрение. Я заплакала, когда увидела все листья на деревьях без очков»

6. «4 года назад мы с братом решили посвятить себя нашей страсти и основали мебельную компанию. А недавно мы выиграли нашу первую награду!»

7. Когда Мэттью было 6 недель, выяснилось, что он никогда не сможет ходить. Он всю жизнь провел в инвалидной коляске. 2 месяца назад обнаружилось, что шанс научиться ходить есть. И вот результат упорных тренировок

8. «Решил распрощаться с депрессией, и первое, что сделал, — это убрал в квартире»

9. «Мой суперкрутой папа только что получил докторскую степень (первый доктор в семье). Я так им горжусь, что не могу об этом не рассказать!»

10. «Долгих 23 года мечтал завести собаку и сегодня наконец это сделал»

11. После года жизни на улице бездомный устроился на работу в McDonald’s. Отчасти благодаря полицейскому, который перед собеседованием постриг его и дал новую одежду

12. «Полчаса назад я уволилась с работы, руководители которой были худшими людьми, каких я только встречала. Еле сдерживаю слезы радости и облегчения»

13. «После 30 лет курения я наконец-то решил с этим завязать»

14. «Я постриглась впервые за 17 лет»

15. «Мой отец потерял обе ноги в 2018 году. В 2019-м он снова смог ходить»

16. Эта девушка благодаря усиленным тренировкам похудела со 144 до 56 кг

17. «Мой парень недавно уволился с работы, чтобы работать художником в канадской компании»

18. «Недавно меня уволили с перспективной работы, и я решил сделать что-то сумасшедшее. Арендовал серф и поймал свою первую волну. Я снова чувствую себя живым»

19. Слабовидящая девушка окончила юридический факультет. Ее мать (справа) тоже получила почетную степень за подготовку дочери к каждому экзамену: она зачитывала ей все юридические книги в течение 4 лет

20. «Спустя 3 недели после операции чувствую себя совершенно новым человеком»

21. «Я развелась с мужем-тираном и переехала с 6-месячным сыном к родителям. Сейчас моему сыну 8, я художник и делаю то, что люблю. А сегодня мы переехали в свой дом»

22. Эта девушка избавилась от 68 кг за 3 года. «Начните прямо сегодня. Хватит оттягивать», — советует она

23. «Полгода назад я решил все бросить и построить свой маленький домик. Я почти закончил и с гордостью представляю вам мое новое жилье»

24. «В 17 лет я пыталась покончить с собой. То, что я увидела в клинике для людей с пограничным расстройством личности, разбило мне сердце, и я поклялась, что однажды буду помогать людям. Сейчас мне 22, и я помогаю лечить людей от депрессии»

25. Часто начать новую жизнь бывает сложно, но нет ничего невозможного

А в вашей жизни есть нечто такое, что вы хотели бы кардинально изменить?