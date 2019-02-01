23 странные вещи, которые мы делаем, но не хотим признаться в этом даже себе

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У каждого из нас есть привычки и странности, которые никак не объяснишь здравым смыслом. Мы делаем глупые селфи, покупаем ненужные продукты, потому что «по акции», можем поспорить сами с собой (и даже поругаться!), а еще творим немыслимую ерунду просто потому, что нам скучно. А ведь это только капля в море наших причуд.

Мы в AdMe.ru уверены, что именно наши нелепые привычки делают нас такими, какие мы есть, — неидеальными, но при этом настоящими. Так что же такого странного делает большинство из нас?

1. Выглядим очень серьезными, а на деле размышляем о совершенно абсурдных вещах. Впрочем, нам они кажутся невероятно важными

2. Подпевая какой-то песне, мысленно представляем, как сами исполняем ее на сцене

3. Набиваем рот едой, как хомяки, когда никто не видит

4. Придумываем любые способы, лишь бы заставить себя сделать то, что делать мы совершенно не хотим

5. Подстригаем ногти по всей квартире и не всегда убираем за собой. А если под рукой не оказалось маникюрных ножниц, в ход могут пойти зубы

6. Едим в постели, а потом спим с крошками

7. Нечаянно испортив воздух в общественном месте, больше всех кривимся и осуждающе смотрим по сторонам

8. Говорим парикмахеру, что довольны новой прической, хотя она не вызывает у нас ничего, кроме ужаса

9. Нюхаем носки и рубашки, чтобы понять, можно ли надеть их еще раз или уже пора стирать

10. Покупаем какой-то товар только потому, что он по акции. «3 по цене 2» и «скидка 47 %» — причины появления очень странных вещей в нашем доме

11. Следим за жизнью бывших в социальных сетях, чтобы убедиться, что они были нас недостойны

12. Ходим в пижаме, иногда не умываемся и не причесываемся, если целый день планируем провести дома наедине с собой

13. Оставляем убийственно-ироничные комментарии под фотографиями других людей

14. Но при этом активно приукрашиваем свою собственную жизнь в социальных сетях

15. Проходим кучу глупых тестов в интернете, прекрасно понимая, что они не несут никакой смысловой нагрузки

16. Если на нас спит кот, а мы хотим в туалет, мы не рискнем его беспокоить. Даже если у нас уже глаза на лоб лезут

17. Разговариваем сами с собой, причем можем реально начать серьезный спор и даже поругаться

18. Да и вообще мастерски усложняем себе жизнь на ровном месте

19. Порой мы разводим жуткий бардак и не убираемся по нескольку дней, так как не знаем, с чего начать

20. Cтрадаем немыслимой ерундой, когда нам скучно или хочется рассмешить друзей

21. По правде говоря, мы далеко не всегда используем туалет по прямому назначению

22. Наше «припудрить носик» порой означает, что нам нужно поправить нижнее белье, которое вдруг решило повести себя очень коварно

23. А еще мы не только ходим в туалет за компанию, но и без смущения можем разделить кабинку с подругой, чтобы не прерывать интересный разговор

Бонус: на самом деле мы способны на все и даже больше

Полностью очищенные гранаты.

Узнали ли вы себя в каком-то из этих пунктов? А может, у вас есть свои уникальные причуды, которых ни у кого больше не встретить? Вы готовы о них рассказать?