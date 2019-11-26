Эксперты рассказали о признаках психических расстройств, которые мы принимаем за норму
Множество людей живет в уверенности, что психические расстройства — это то, что случается с кем-то другим, но не с ними и их близкими. Пользователи Reddit задали вопрос авторизованным на сайте психологам, какие действия и привычки, с их профессиональной точки зрения, могут быть поводом, чтобы обратиться за консультацией к специалисту. Не смогли промолчать и те, кто сам когда-то оказался в сложной ситуации.
Нам в AdMe.ru показалось, что это очень важная тема, поэтому мы не только прочитали тред, но и обсудили его со знакомым психотерапевтом. Алла рассказала нам еще о нескольких признаках, которые настораживают специалистов.
- Неспособность заставить себя заниматься домашними делами. Мой терапевт сказал мне: «Если просто не хочется хлопотать по дому, есть занятия поинтереснее, то все ок, но если от мысли, что надо делать уборку, хочется лечь и больше никогда не вставать, возможно, это признак депрессии или тревожного расстройства». Раньше каждый раз, когда мне необходимо было заняться домашней работой, у меня были изматывающие приступы тревоги, доходило до такой степени, что я либо засыпала в любое время суток, либо у меня случался нервный срыв. Сейчас я принимаю антидепрессанты. © Pixel_Pig
- Недовольство собственным телом. Моя мама всегда говорила, что ее собственное тело слишком толстое, она вообще слишком высокая и слишком грузная. Она была одержима подсчетом калорий, часто перекрашивала волосы и по утрам по нескольку часов проводила перед зеркалом. Говоря о других женщинах, она сосредоточивалась лишь на том, как они выглядят. Она замечательная, я ее очень люблю, но ее дисморфофобия повлияла даже на меня. Мне приходится делать над собой серьезные усилия, чтобы осознавать, что я нахожусь в хорошей форме, хотя я худая и симпатичная.© Fun_Librarian
- Чрезмерная экономия и накопительство. Моя мама постоянно покупает новые вещи и отказывается выбрасывать старые. Она приобретает еду, одежду, картины, журналы, посуду: назовите любую вещь — и, спорим, я смогу найти ее в маминых запасах. Мама ходит за продуктами в дисконты, а за одеждой — в секонд-хенд, но не потому что у нее не хватает денег, а потому что «нельзя же упускать свою выгоду». После одного инцидента, когда мы поссорились из-за того, что я начал выбрасывать просроченные продукты — сыр, молоко, заплесневевшую томатную пасту и крабовые палочки, а мама кричала: «Это все еще можно есть!» — мы с ней больше не общаемся. Моя мама — патологический накопитель. © hambone1
- Жесткий контроль за своей диетой и физическими нагрузками. Я практикующий клинический психолог и участвую в изучении расстройств пищевого поведения. Так вот, сильная сосредоточенность на еде и своем здоровье может быть показателем орторексии — навязчивого стремления к здоровому питанию. Вот некоторые признаки: исключать из своего рациона все больше и больше продуктов, постоянно возвращаться к разговорам о «плохой» еде, чувствовать вину, если пришлось съесть запрещенный продукт, и даже вызывать рвоту, чтобы очистить организм. Люди с орторексией часто чрезмерно увлекаются тренировками, порой доводя себя до истощения или травм. © chocolatpetitpois
- Повышенная тревожность в преддверии важных событий. Все мы нервничаем из-за каких-то значимых дел, беспокоимся, как все пройдет, но у меня была подруга, которая так психовала из-за того, что хотела поступить в университет, что не смогла ходить на подготовительные занятия, а потом и вовсе не смогла дойти до приемной комиссии. Потом выяснилось, что у нее такая форма тревожности.
- Отчаянная борьба за справедливость. Есть такая форма паранойи — кверулянство, когда человеку все время кажется, что его интересы каким-то образом ущемляются, а права попираются. Так что если у вас есть знакомый сутяга, пишущий жалобы во все инстанции, то у него может быть не характер такой, а заболевание.
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Постоянное материнское волнение за благополучие младенца. Я очень специфический психолог, моя область — исследования психического здоровья матери и новорожденного. И хочу сказать, что некоторая послеродовая тревога — это нормально, а вот хроническое, изматывающее, изнурительное беспокойство за малыша — нет, хотя общество и социализировало его как маркер «хорошей матери». © HappyGiraffe
- Частая необходимость расслабиться. Когда человек то и дело напивается, «чтобы снять напряжение», или пускается во все тяжкие, это сигнал о том, что он не справляется со стрессовой ситуацией. ©Glitzyn
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Постоянная усталость, которая мешает заниматься привычными делами. Многие мои пациенты удивлялись, когда слышали от меня: «Эй, да у вас же депрессия». Но ведь когда постоянная усталость мешает заниматься даже любимым делом, это абсолютно точно не норма. © MiniMeeny
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Размещение слишком большого количества селфи в социальных сетях, частая смена статусов — все это могут быть симптомы нарциссического расстройства личности. Более того, в последние годы исследователи все чаще задаются вопросом, не стимулируют ли социальные сети нарциссизм даже у тех, кто изначально не был к нему предрасположен.
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Чувство личной ответственности за все происходящее вокруг. В течение очень долгого времени я считал, что это нормально — думать, что все плохое, что происходит в моей жизни, зависит от меня. Например, если я 5 раз не проверю, заперта ли дверь, то в дом обязательно ворвутся грабители и убьют мою маму. А потом оказалось, что у меня ОКР (обессивно-компульсивное расстройство). © kaylad13
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Неконтролируемые вспышки гнева. Я в шоке от того, как люди способны оправдывать чье-то омерзительное поведение: «Что поделать, вот такой он в гневе. А как успокоится, так все будет хорошо». Нет, не будет. Злятся все, но нормальные люди умеют сдерживать свои негативные эмоции. IndividualArt5
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Непрерывное витание в облаках. Раньше я проводил очень много времени, просто мечтая обо всем, чего бы я хотел достичь в этой жизни, представлял все в мельчайших подробностях. И мои фантазии были настолько хороши, что я даже не думал воплощать их, все равно так здорово не получится. На терапии выяснилось, что такое поведение называется «навязчивые грезы» и это лечится. © mason_jars_
- Проблемы у ребенка с освоением учебной программы. Я школьный психолог. И поэтому буду говорить о том, что волнует меня. Если ваш ребенок испытывает постоянные сложности в обучении, это не вариант нормы. Необязательно обращаться к специалистам моего профиля, может быть, найти проблему сможет логопед, физиотерапевт, окулист или сурдолог, но суть в том, что причина обязательно есть и справиться с ней можно. © dontbeanthepeen
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Сложности с решением арифметических задач. На протяжении многих лет мои родители говорили учителям, консультантам и психологам, что со мной что-то не так, что я не разбираюсь в математике не потому что прикладываю мало усилий, а происходит что-то другое. И лишь в старшей школе мне поставили диагноз «дискалькулия». © HolidayAardvark
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Частые опоздания. Большую часть своей жизни я провел, думая, что я просто лентяй и слабак. Я не смог окончить школу, потому что нервничал, не высыпался, опаздывал. По этим же причинам я не смог удержаться на нормальной работе. Родители говорили мне: «Не ленись! Не будь слабаком!» — и я еще больше убеждался в том, что я неудачник. Пару лет назад я попал к психиатру и и теперь знаю, что у меня было тревожное расстройство. Я не бездельник и не слабак! © a_real_hobbit
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Излишне оригинальный внешний вид. Яркие и красочные наряды, обилие косметики и украшений могут быть не только у эпатажных личностей, но и у тех, у кого обнаружен маниакальный эпизод биполярного расстройства. А еще если человек не умеет одеваться по погоде и на нем то шерстяной шарф в жару, то легкая кофта зимой, то это может быть связано с психотическими расстройствами. © FatCat45
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Повышенная общительность, неожиданная склонность к расточительству. Если человек, который обычно ведет себя ровно или даже чересчур скромно, иногда становится очень общительным, говорливым, начинает швыряться деньгами направо и налево, то это может говорить о том, что у него БАР (биполярно-аффективное расстройство). Именно так проявляется его маниакальная фаза. © promnv
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Проблемы с памятью и концентрацией, трудности с привычными рутинными задачами, зависание над простыми вопросами могут быть не только симптомами депрессии, но также возникают и при шизофрении.
А вам как кажется, есть ли какие-то мысли или поступки, которые кажутся «нормальными» всем, кроме специалистов, или все-таки симптомы психических расстройств всегда заметны со стороны?
Фото на превью kiwitathegreat / reddit