Эксперты рассказали о признаках психических расстройств, которые мы принимаем за норму

Сложности с решением арифметических задач. На протяжении многих лет мои родители говорили учителям, консультантам и психологам, что со мной что-то не так, что я не разбираюсь в математике не потому что прикладываю мало усилий, а происходит что-то другое. И лишь в старшей школе мне поставили диагноз « дискалькулия ». © HolidayAardvark

Частые опоздания. Большую часть своей жизни я провел, думая, что я просто лентяй и слабак. Я не смог окончить школу, потому что нервничал, не высыпался, опаздывал. По этим же причинам я не смог удержаться на нормальной работе. Родители говорили мне: «Не ленись! Не будь слабаком!» — и я еще больше убеждался в том, что я неудачник. Пару лет назад я попал к психиатру и и теперь знаю, что у меня было тревожное расстройство. Я не бездельник и не слабак! © a_real_hobbit