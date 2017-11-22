22 причины закатить истерику, когда тебе 4 года

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«Вот бы снова стать ребенком, ведь у детей так мало проблем!» — нередко мечтают взрослые, даже не подозревая, что для малышей запрет на поедание грязи — настоящее испытание, а надломанное печенье — веский повод пореветь. AdMe.ru собрал 22 случая, когда дети стали заложниками своих жутко «серьезных» проблем, но почему-то вызвали улыбки умиления у своих родителей.

Он скатился с горки слишком медленно

Прихватки мешают ей держать в руках вилку

Ему запретили целовать унитаз

Ему сказали говорить «привет» вместо «мяу»

Плачет, потому что день рождения сегодня не у него

Ей запретили носить грязное нижнее белье на голове

Ему запретили есть грязь

Его попросили подобрать с пола полотенце

Ей не позволили купить ужастик на Рождество

Он хотел сам выбрать трубочку для коктейля, а дали такую, как у всех

Решили постирать любимую игрушку

Ее печенька сломалась пополам

Не позволили ему есть мыло

Он хочет, чтобы затмение наступило прямо сейчас

Я съел кусочек печеньки, которую он мне предложил

Ей запретили грызть пульт

У его печенек-рыбок нет таких глаз, как на упаковке

Она съела свой волос

Ей запретили мыть руки в унитазе

Брат взял из его коробки одну чипсинку

Сказали, что мы не можем оставить это в качестве домашнего животного

Она узнала, что у меня есть другое имя помимо «мама»