22 причины закатить истерику, когда тебе 4 года
«Вот бы снова стать ребенком, ведь у детей так мало проблем!» — нередко мечтают взрослые, даже не подозревая, что для малышей запрет на поедание грязи — настоящее испытание, а надломанное печенье — веский повод пореветь.
AdMe.ru собрал 22 случая, когда дети стали заложниками своих жутко «серьезных» проблем, но почему-то вызвали улыбки умиления у своих родителей.
Он скатился с горки слишком медленно
Прихватки мешают ей держать в руках вилку
Ему запретили целовать унитаз
Ему сказали говорить «привет» вместо «мяу»
Плачет, потому что день рождения сегодня не у него
Ей запретили носить грязное нижнее белье на голове
Ему запретили есть грязь
Его попросили подобрать с пола полотенце
Ей не позволили купить ужастик на Рождество
Он хотел сам выбрать трубочку для коктейля, а дали такую, как у всех
Решили постирать любимую игрушку
Ее печенька сломалась пополам
Не позволили ему есть мыло
Он хочет, чтобы затмение наступило прямо сейчас
Я съел кусочек печеньки, которую он мне предложил
Ей запретили грызть пульт
У его печенек-рыбок нет таких глаз, как на упаковке
Она съела свой волос
Ей запретили мыть руки в унитазе
Брат взял из его коробки одну чипсинку
Сказали, что мы не можем оставить это в качестве домашнего животного
Она узнала, что у меня есть другое имя помимо «мама»
Фото на превью imgur