22 безбашенные истории, как будто взятые из голливудского кино

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В жизни есть место и комедии, и трагедии, и детективу с триллером. Хоть бери и кино снимай.

AdMe.ru собрал истории, которые больше напоминают сценарий для фильма, чем обычную жизнь. Но все они — настоящие.