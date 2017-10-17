22 безбашенные истории, как будто взятые из голливудского кино
В жизни есть место и комедии, и трагедии, и детективу с триллером. Хоть бери и кино снимай.
AdMe.ru собрал истории, которые больше напоминают сценарий для фильма, чем обычную жизнь. Но все они — настоящие.
- Когда увольнялся с работы, решил уйти красиво и незабываемо. Заранее написал заявление и договорился с начальником — с юмором мужик оказался. В день Х я пришел на работу, как обычно, даже для вида отчет какой-то доделал. Неожиданно для всех в офис врываются шестеро моих друзей в форме спецназа (с оружием, в масках, как в кино), подбегают ко мне, заламывают мне руки и уводят со словами: «Наконец-то мы тебя поймали». Больше никто из коллег меня никогда не видел.
- В переходе сидит бабуля с собакой, всегда грустная, несчастная. Однажды увидела ее во дворе. Она сняла юбку, платок, закурила папиросу и выдала мужским голосом: «Хорошо поработали, Тузик, идем домой». Бабуля оказалась мужиком лет 50 — Голливуд по нему плачет!
- Работал в магазине цифровой техники. Как-то раз дождь лил как из ведра. Наша пожилая уборщица чуть не плачет: полы светлые, помыла — через пять минут по всему залу следы. Дело к вечеру, до закрытия 20 минут. Уборщица в последний раз вымыла полы и без сил упала на стул, проклиная погоду. И вдруг в магазин заходят два мужичка без зонтов. С ног до головы мокрые, на ботинках сантиметра по 3 грязи. Смотрят на пол, перешептываются. Снимают ботинки и... в носках идут к витрине с телефонами. Покупают телефон. Идут обратно, обуваются, уходят. Остолбеневшие сотрудники провожают их взглядом. Занавес.
- Моя подруга всегда хотела быть парикмахером. В 10 классе мы решили поэкспериментировать — сделать мне челку. Челка получилась короткой и кривой. Я рыдала всю дорогу до дома. И тут получаю СМС от подруги: «Выстригла себе такую же, чтобы тебе не было обидно». Она и правда это сделала, еще хуже, чем у меня! Прошло много лет, эту историю вспоминаем с улыбкой. Подруга стала замечательным мастером, и стригусь я только у нее.
- Сегодня сбылась моя мечта! Я с разбегу села в такси и, ткнув пальцем в черную иномарку, крикнула: «Быстро за этой машиной, я заплачу!», как в американских фильмах. На недоверчивый взгляд водителя показала деньги, и он газанул. А все потому, что я забыла телефон в машине женщины, которая меня подвозила.
- Возвращаюсь домой поздно. Во дворе темно, иду быстро, нащупала в кармане подаренный парнем шокер. Вдруг меня догоняет какой-то мужик и набрасывается сзади! Я успеваю «наградить» его хорошим таким зарядом и делаю ноги. Добегаю до дома, успокаиваюсь, а через полчаса приходит мой парень, весь в пыли и с офигевшим выражением лица. Сказал, что больше не будет устраивать мне сюрприз-обнимашки в темное время суток.
- На местном форуме появился грамотный юрист, не берущий за консультации ни копейки. Писал развернутые посты со ссылками на законы, не игнорировал желающих, предупреждал о подводных камнях и возможных исходах. Слава быстро разнеслась по городу. Наш шеф дал задание найти его и пригласить на работу. Нашли. На собеседование пришел скромный парень без рук. Посты он набирал, зажав карандаш в зубах. Взяли консультантом на дому. Давно там не работаю. Но до сих пор восхищаюсь.
- Ехали с друзьями домой и попали в пробку. Стоим, окна в машине открыты. Чтобы не скучно было, решили спеть. После нашей «Выйду ночью в поле с конем» мужик из машины рядом поаплодировал, а потом закинул нам в окно палку колбасы! Сказал, это его любимая песня. Прикольный мужик, и колбаса вкусная была.
- Еду в такси домой, вижу, муж идет с остановки. Прошу таксиста притормозить, опускаю окно и кричу: «Красавчик, у меня мужа дома нет, поехали ко мне, покувыркаемся!» Муж улыбается, садится в машину. Едем молча. Таксист в шоке.
- С недавнего времени мы с одним моим знакомым стали намного ближе. Раньше между нами такого не было. Я знаю о его трудностях на работе, его кредитах, проблемах его семьи, жены и родителей. С его отцом мы даже созванивались. Я подолгу общаюсь с его супругой, иногда в трубку ревут его дети. Я даже знаю, когда ему задерживают зарплату. А, казалось бы, всего лишь дал в долг крупную сумму денег.
- Офис. Приходит заказчик и разговаривает с секретарем в другой комнате. Дверь открыта, и мы все слышим. Заказчик: «Мне эти документы передавала ваша девушка, с темными волосами такая. Которая постоянно что-то ест». Все заржали и посмотрели на меня, так как темные волосы только у меня, а я аж печенькой подавилась.
- Работаю таксистом, приехал на заказ. Сели мать с сыном лет 7. Заехали в несколько точек. Всю дорогу от нее слышал: «Здесь поверни. Останови. Подожди. Багажник открой». Пацан молчал, и я почти забыл о нем. А в самом конце поездки он сказал: «Пожалуйста... Мама, говори „пожалуйста“. Это так приятно».
- Когда мне было лет 10-11, нас с братом отвели в церковь. Перед исповедью батюшка спросил меня, знаю ли я, что такое причастие. Я сказал, что знаю. И рассказал ему, что такое причастие, деепричастие, чем они отличаются, не забыл и про причастный оборот.
- В прошлое воскресенье ходили всей семьей гулять, я зашел в магазин за соком и немножко там завис. Жена спрашивает: «Почему так долго?» Я говорю: «Очередь была, потом ждал, пока продавщица даст сдачи». Ребенок (4 года) думал секунд 10, потом выдал: «Папа, а зачем ты с ней дрался?»
- Работаю продавцом в магазине косметики. Сегодня девушка попросила показать самые дешевые и болезненные восковые полоски для депиляции. На мой удивленный взгляд, улыбаясь, отвечает: «Это не для себя, мне для мести».
- Попал намедни я в театр. Третий звонок, гаснет свет, аплодисменты, звучит объявление о выключенных телефонах и запрете на съемку. Спектакль. И тут рядом со мной появляется Он. Всевидящее Око. Зоркий Сокол. Театральный Шериф. С последнего ряда хорошо видно, как в зале загораются экраны смартфонов. И сразу же по рукам и телефону нарушителя начинает плясать огонек лазерного прицела. Двух-трех секунд хватает, чтобы нарушитель начал вести себя благочинно. Сфотографировать его побоялся, ибо в ближнем бою в руках опытного бойца и лазерная указка — оружие.
- Однажды соседка угостила нас крупным кабачком. Мы в шутку завернули его как младенца и дали поиграть младшему брату. Он назвал его Петя. Мы все с удовольствием его нянчили, говорили друг другу: «Тише, Петя спит» — и старались не шуметь. И вот пришло время приготовить его. Никто из всей нашей большой семьи не решился порезать и пожарить нашего маленького Петю. Пришлось идти к соседке и менять его на другой, неродной нам кабачок.
- Вчера стояла в очереди на кассе в супермаркете. Бабка рядом громко на весь магазин: «Одни бараны вокруг, понаберут полные тележки и прут, а ты стой, жди этих уродов!» Стоящий впереди мужчина оборачивается и говорит: «Не говори, старая, вокруг одни бараны, одна ты овца». Старуха чуть не задохнулась от возмущения: «Это я-то овца?!» Мужчина спокойно: «Ну не баран же». «Не баран...» — растерянно соглашается старуха и задумчиво смолкает.
- Моя подруга учит жестовый язык, схватывает все на лету. Едем с ней в метро, напротив нас стоит парочка и активно ругается на языке жестов. Это привлекло внимание подруги, и она на это действо залипла. Девушка заметила подругу и жестами спрашивает: «Ты что, подслушиваешь?» Подруга не нашла ничего лучше, чем отрицательно покачать головой.
- Все, что нужно знать про мою тещу: у нас дома бывает так-себе-чай и о-вот-это-настоящий-чай. Разница в том, что первый — дешевый, а второй — пересыпанный для удобства в жестянку из-под дорогого тот же самый дешевый чай.
- Ситуация в магазине в спальном районе:
Дочка, 6–7 лет: «Ма-а-ам, ну купи „Швепс“!»
Мама: «Нет, ты его не станешь пить, он горький».
Дочка: «Стану! Я с дедом даже пиво пила!»
Мама: *О_О*
Кассир: *О_О*
- Я работаю кладовщиком на хлебобулочном предприятии. Голуби у нас на территории жирные и охреневшие. Вчера заметил, что один из моих пернатых друзей бесцеремонно нарушил границы моих владений и уже нашел чем подкрепиться. Я со словами «Какого черта ты тут забыл!» пошел его выгонять. И тут заметил, что в дверях стоит наш генеральный, говорит: «Так я ведра заказать у тебя хотел...» Я растерялся и говорю: «Хорошо, к пятнице будут». До сих пор не знаю, видел он голубя или нет.
Бонус: иногда голливудские звезды ведут себя в жизни как в кино — по горячей линии утешают пострадавших от урагана «Ирма»
Фото на превью Подслушано
По материалам Pikabu, Подслушано, Палата № 6