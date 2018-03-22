21 вопрос, задав который, вы поймете, является ли ваш брак счастливым

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В идеальном браке люди должны быть откровенны друг с другом, доверять партнеру, уметь уступать (без фанатизма), совпадать во взглядах на жизнь и, конечно, просто периодически согревать друг друга обнимашками. Но, к сожалению, жизнь — это не книга по психологии, и многие браки отличаются от идеальной картинки. Если вас все чаще стала посещать мысль, стоит ли продолжать отношения или пришло время уверенно сказать «баста», то эта статья для вас.

AdMe.ru подготовил для вас несколько вопросов, после ответа на которые вы соберете воедино разрозненные эмоциональные и абстрактные впечатления о своем союзе и сможете более уверенно сказать, нужны ли вам нынешние отношения. Вы можете записывать ответы, а также снова пройти тест через какое-то время, чтобы понять, в какую сторону движется ваш брак.

1. Откровенность

Можете ли вы рассказать партнеру о своих проблемах? Не боитесь ли вы, что вас оскорбят в ответ или не услышат вовсе? Может ли партнер рассказать вам о своих проблемах? Уверены ли вы, что не заденете его чувств своей реакцией? Можете ли вы с партнером обсуждать проблемы вашего брака? Уверены ли вы, что обсуждение совместных поблем не перерастет в ссору? Признаетесь ли вы с партнером в теплых чувствах друг к другу? Искренни ли вы при этом?

2. Доверие

Если супруг сильно задержался к ужину, поверите ли вы, что он был на работе? Врете ли вы партнеру о том, как, где и с кем проводили время? В каких областях вы всецело доверяете своему партнеру? В каких областях он всецело доверяет вам? В каких вопросах вы вообще не доверяете своему партнеру? В каких вопросах он вообще не доверяет вам?

3. Уступчивость

Часто ли вы уступаете партнеру в споре? Часто ли партнер идет вам навстречу в споре? Бывает ли, что вы уступаете партнеру, когда он абсолютно неправ, чтобы избежать ссоры? Делает ли он то же самое, когда вы неправы? Часто ли вы выходите из себя во время спора? Часто ли во время спора ваш партнер злится? Сколько раз за последний месяц между вами возникали споры? Сколько из них заканчивались ссорой?

4. Физический контакт

Довольны ли вы интимной жизнью с партнером? Как часто вы обнимаетесь или целуетесь? При ходьбе вы держитесь за руки / обнимаетесь / идете под руку? Если вы не касаетесь друг друга, то так было всегда (потому что так вам обоим удобнее) или вы перестали касаться друг друга с началом проблем в браке?

5. Единство взглядов

Совпадают ли ваши с партнером взгляды касательно того, должны ли в вашей семье быть дети? Если да, то единодушны ли вы в вопросе, сколько детей вы хотите иметь и к какому возрасту? Совпадают ли ваши взгляды относительно того, как совместно проводить время? Если нет, то чем вы занимаетесь: тем, что нравится одному из вас, или каждый занят своим делом? Можете ли вы проводить время с друзьями отдельно друг от друга? За что вы благодарны вашему партнеру? Говорили ли вы ему о своей благодарности? За что, как вам кажется, вы заслуживаете благодарности от партнера, но так ее и не получили?

Ключ

Задача теста — не вынести вердикт вашему браку, а помочь вам понять, действительно ли вам и вашему партнеру хорошо в этих отношениях. Поэтому истолковывать собственные ответы вам придется самостоятельно, исходя из некоторых уточнений. Откровенность. Стремление к откровенности не подразумевает изложения друг другу всех личных тайн, снятия паролей со всех гаджетов и бесконечного напоминания о своих чувствах. Намного важнее обоим партнерам знать, что они могут открыть возлюбленному свою ахиллесову пяту и что эта откровенность никогда не будет обращена им во вред.

Стремление к откровенности не подразумевает изложения друг другу всех личных тайн, снятия паролей со всех гаджетов и бесконечного напоминания о своих чувствах. Намного важнее обоим партнерам знать, что они могут открыть возлюбленному свою ахиллесову пяту и что эта откровенность никогда не будет обращена им во вред. Доверие. Заслуживает ли ваш партнер доверия или он сам когда-то его потерял, мы не знаем. Но помните, что отсутствие доверия с той или иной стороны — это источник колоссального ежедневного стресса (порой совершенно беспочвенного). Поэтому в отношениях, где нет доверия, ни один из супругов не может чувствовать себя хорошо.

Заслуживает ли ваш партнер доверия или он сам когда-то его потерял, мы не знаем. Но помните, что отсутствие доверия с той или иной стороны — это источник колоссального ежедневного стресса (порой совершенно беспочвенного). Поэтому в отношениях, где нет доверия, ни один из супругов не может чувствовать себя хорошо. Уступчивость. Умение идти на компромисс — очень ценное качество в отношениях. Однако важно также понимать, когда уступить можно, а когда уступка приведет к еще большим проблемам (особенно если это не спор о том, в какое кафе пойти, а решение, которое повлечет за собой глобальные перемены).

Умение идти на компромисс — очень ценное качество в отношениях. Однако важно также понимать, когда уступить можно, а когда уступка приведет к еще большим проблемам (особенно если это не спор о том, в какое кафе пойти, а решение, которое повлечет за собой глобальные перемены). Физический контакт. Важно не количество секса в паре, а то, устраивает ли это число обоих партнеров. Некоторые психологи рекомендуют парам, погрязшим в рутине, даже составлять график интимной близости. Не менее важны и обычные прикосновения: по словам психологов, через различные виды прикосновений мы можем передать весь спектр своих эмоций.

Важно не количество секса в паре, а то, устраивает ли это число обоих партнеров. Некоторые психологи рекомендуют парам, погрязшим в рутине, даже составлять график интимной близости. Не менее важны и обычные прикосновения: по словам психологов, через различные виды прикосновений мы можем передать весь спектр своих эмоций. Единство взглядов. Если вы с партнером не сходитесь во мнении относительно будущего и настоящего вашей семьи, попробуйте обсудить это. И помните, что взгляды и пристрастия со временем меняются.

А какие советы могли бы вы дать тем, чей брак завис над пропастью? Поделитесь своими рекомендациями в комментариях, и мы надеемся, что их прочтут люди, которым сейчас это действительно необходимо.