21 факт из психологии, которые происходят каждый день, а мы и не замечаем

21 факт из психологии, которые происходят каждый день, а мы и не замечаем

В чертогах человеческого сознания еще таится очень много секретов, но некоторые из них ученым все-таки удалось раскусить.

AdMe.ru собрал самые любопытные: спорим, о большинстве вы и не подозревали?

  • Люди с высоким уровнем тестостерона получают наслаждение от гнева других.
  • Исследования подтвердили, что некоторые люди рождаются с врожденными способностями к математике, а некоторые — нет.
  • Мозг «перезаписывает» монотонную речь скучных людей, которую мы порой слышим, чтобы сделать ее более интересной и запоминающейся.
  • Пение уменьшает чувство тревоги и беспокойства, а еще помогает бороться с депрессией.
  • Нервная система кишечника и мозг связаны друг с другом: вот почему некоторые эмоции тут же влияют на нашу пищеварительную систему, а особенно стресс.
  • Отсутствие друзей может быть так же опасно, как и курение: дело в том, что ученые обнаружили связь между одиночеством и уровнем свертываемости белка, который может вызвать сердечный приступ и инсульт.
  • Некоторые люди генетически предрасположены к пессимизму: они воспринимают негативные события более ярко, чем все остальные.
  • Зато оптимизму можно научиться, а не просто родиться с таким взглядом на жизнь.
  • Мы способны выбирать лишь из ограниченного числа вариантов, несмотря на то что постоянно требуем большего разнообразия. Это объясняет тот факт, почему большие меню, толстые каталоги и огромные супермаркеты с широким ассортиментом товаров вносят неразбериху в наши умы.
  • Когда вы пытаетесь вспомнить какое-то событие из прошлого, вы, по сути, вспоминаете свое последнее воспоминание об этом событии, а не само событие.
  • Еда, которую приготовили не мы сами, кажется вкуснее: в процессе приготовления блюда мы «насыщаемся» его ароматом и предвкушаем вкус, как будто уже наполовину сыты. Также выявлено, что мы, скорее всего, съедим меньше, если приготовим еду сами, — чем не идея для диеты?
  • Ученые все чаще обращают внимание на связь сарказма и интеллекта: так, недавно было выявлено, что сарказм развивает творческие способности.
  • У людей, рожденных слепыми, не бывает шизофрении.
  • Многие исследования доказывают, что люди склонны преувеличивать собственные положительные характеристики. Типичный пример: большинство водителей уверены, что они водят куда лучше стреднестатистического водителя.
  • Когда мы перестраховываемся и разрабатываем запасной план «Б», в большинстве случаев терпим поражение в плане «А».
  • Голландские ученые расспросили 5 000 человек и выяснили, что в среднем женщина плачет 30–64 раза в год, а мужчина — 6–17 раз.
  • Для большинства женщин привлекательность мужчины на 70 % зависит от его силы.
  • Механизм, запускаемый мозгом человека при прослушивании любимой музыки, аналогичен тому, что происходит при употреблении наркотиков.
  • Если вы расскажете окружающим о своих планах, то с большей вероятностью не реализуете их, потому что попросту пропадет мотивация.
  • Людям с карим цветом глаз чаще доверяют, чем людям с голубыми глазами. Возможно, это также связано с тем, что кареглазые люди обладают более четкими и «прорисованными» чертами лица — они тоже вызывают большее доверие.
  • Мы меняем свой голос, когда разговариваем с человеком, который нам нравится.

Фото на превью Paramount Pictures

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