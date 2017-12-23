21 факт из психологии, которые происходят каждый день, а мы и не замечаем

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В чертогах человеческого сознания еще таится очень много секретов, но некоторые из них ученым все-таки удалось раскусить.

AdMe.ru собрал самые любопытные: спорим, о большинстве вы и не подозревали?