21 факт из психологии, которые происходят каждый день, а мы и не замечаем
В чертогах человеческого сознания еще таится очень много секретов, но некоторые из них ученым все-таки удалось раскусить.
AdMe.ru собрал самые любопытные: спорим, о большинстве вы и не подозревали?
- Люди с высоким уровнем тестостерона получают наслаждение от гнева других.
- Исследования подтвердили, что некоторые люди рождаются с врожденными способностями к математике, а некоторые — нет.
- Мозг «перезаписывает» монотонную речь скучных людей, которую мы порой слышим, чтобы сделать ее более интересной и запоминающейся.
- Пение уменьшает чувство тревоги и беспокойства, а еще помогает бороться с депрессией.
- Нервная система кишечника и мозг связаны друг с другом: вот почему некоторые эмоции тут же влияют на нашу пищеварительную систему, а особенно стресс.
- Отсутствие друзей может быть так же опасно, как и курение: дело в том, что ученые обнаружили связь между одиночеством и уровнем свертываемости белка, который может вызвать сердечный приступ и инсульт.
- Некоторые люди генетически предрасположены к пессимизму: они воспринимают негативные события более ярко, чем все остальные.
- Зато оптимизму можно научиться, а не просто родиться с таким взглядом на жизнь.
- Мы способны выбирать лишь из ограниченного числа вариантов, несмотря на то что постоянно требуем большего разнообразия. Это объясняет тот факт, почему большие меню, толстые каталоги и огромные супермаркеты с широким ассортиментом товаров вносят неразбериху в наши умы.
- Когда вы пытаетесь вспомнить какое-то событие из прошлого, вы, по сути, вспоминаете свое последнее воспоминание об этом событии, а не само событие.
- Еда, которую приготовили не мы сами, кажется вкуснее: в процессе приготовления блюда мы «насыщаемся» его ароматом и предвкушаем вкус, как будто уже наполовину сыты. Также выявлено, что мы, скорее всего, съедим меньше, если приготовим еду сами, — чем не идея для диеты?
- Ученые все чаще обращают внимание на связь сарказма и интеллекта: так, недавно было выявлено, что сарказм развивает творческие способности.
- У людей, рожденных слепыми, не бывает шизофрении.
- Многие исследования доказывают, что люди склонны преувеличивать собственные положительные характеристики. Типичный пример: большинство водителей уверены, что они водят куда лучше стреднестатистического водителя.
- Когда мы перестраховываемся и разрабатываем запасной план «Б», в большинстве случаев терпим поражение в плане «А».
- Голландские ученые расспросили 5 000 человек и выяснили, что в среднем женщина плачет 30–64 раза в год, а мужчина — 6–17 раз.
- Для большинства женщин привлекательность мужчины на 70 % зависит от его силы.
- Механизм, запускаемый мозгом человека при прослушивании любимой музыки, аналогичен тому, что происходит при употреблении наркотиков.
- Если вы расскажете окружающим о своих планах, то с большей вероятностью не реализуете их, потому что попросту пропадет мотивация.
- Людям с карим цветом глаз чаще доверяют, чем людям с голубыми глазами. Возможно, это также связано с тем, что кареглазые люди обладают более четкими и «прорисованными» чертами лица — они тоже вызывают большее доверие.
- Мы меняем свой голос, когда разговариваем с человеком, который нам нравится.
Фото на превью Paramount Pictures