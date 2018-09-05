20+ знакомых всем вещей, у которых, оказывается, есть названия

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Иногда даже те люди, которые отлично владеют родным языком, некоторые вещи называют неправильно или вообще говорят «та штука». Например, когда речь идет о резиновых рукоятках на руле велосипеда или о подставке под кружку пива, или о пластиковом контейнере с вкусняшками. А ведь у всех этих вещей есть названия. И сейчас вы их узнаете.

AdMe.ru собрал 20 знакомых всем вещей, названия которых вас немало удивят. Прежде всего тем, что эти названия вообще существуют. А в конце мы приготовили видео с облаками необычной формы, у которых тоже есть название.

1. Бирдекель

Подставка под кружку или стакан, предназначенная для защиты стола от царапин и капель пивной пены. Правда, как и следует из этимологии слова, бирдекель изначально являлся крышкой на пивной кружке (нем. Bierdeckel — пивная крышка). Она использовалась для защиты пенного напитка от насекомых и листьев. Но часто ее подкладывали под кружку для впитывания излишней пены и пролитого пива.

2. Тегестология

Термин, который означает коллекционирование бирдекелей. Кстати, людей, занимающихся этим, называют тегестологистами.

3. Лемниската

Термин, означающий знак «бесконечность». Название «лемниската» (на др.-греч. — лента, повязка).

4. Касалетка

Слово «касалетка» произошло от французского «casserole» (кастрюля из жаропрочного материала). Сейчас касалетками называют лоточки разных форм и размеров, выполненные из многослойной фольги. Эти контейнеры используют для горячих блюд, подаваемых в составе обедов на борту транспортных средств.

5. Грипсы

Грипсы — это резиновые (реже поролоновые) насадки, которые надеваются на концы руля велосипеда (мопеда, мотоцикла и т. д.) в зоне хвата ладонями.

6. Тулейка

Это часть лопаты, находящаяся между полотном и черенком. Тулейка жестко связана с полотном и используется для крепления черенка к полотну лопаты. Проще говоря, это держатель черенка.

7. Тренчик

Узкое кожаное или металлическое колечко на ремне (или ремешке часов), предназначенное для закрепления выступающей части ремня.

8. Куверт

Это термин, под которым подразумевают полный набор столовых приборов (тарелки, бокалы, салфетка и т. д.), рассчитанный на одну персону. Фраза «стол сервирован на 20 кувертов» означает, что сервировка стола рассчитана на 20 человек.

9. Зарф

Европейцы изобрели специальный держатель-обертку для пластикового стаканчика с горячим напитком, чтобы не обжигать руки. Зарф в своем роде выполняет функцию подстаканника.

10. Амбушюры

Это мягкие накладки на наушники, которые прилегают к уху. Изготавливаются из поролона или силикона. Стоит также отметить, что таким словом называют способ сложения губ музыканта при игре на духовых инструментах, у которых особое устройство мундштука. Сам мундштук такого типа тоже называется амбушюр.

11. Фэтбайк

Название этого велосипеда произошло от английского «fat» — «толстый», то есть это горный велосипед на толстых покрышках. Фэтбайк обладает повышенной проходимостью по различным типам рыхлых поверхностей, которые плохо или совсем непроходимы на других типах велосипедов, как то: снег, песок, высокая трава и т. п.

12. Клака

Это слово образовано от французского «claque» — «удар ладонью», «шлепок». Клака означает группу лиц, нанятых или приглашенных для обеспечения успеха (овациями, шумными аплодисментами) или провала (криками, свистом) какого-либо артиста (или номера, концерта, спектакля).

13. Мурмурация

Это завораживающее природное явление, когда тысячи птиц (чаще всего скворцы) сбиваются в огромные стаи, которые динамически формируются в удивительные небесные фигуры, постоянно сжимаясь и разжимаясь. Этот феномен мало изучен наукой и представляет для нее огромный интерес.

14. Рабатка

Прямоугольный цветник в виде узкой (ширина до 2–3 м) полосы вдоль дорожки, забора или ограды. Это один из элементов ландшафтной архитектуры.

15. Мадлер

Небольшой барный пестик-толкушка для выдавливания сока из фруктов и ягод при изготовлении коктейлей.

16. Носоупоры

Это приспособления, которые делают посадку очков на носу удобной. Они могут быть неподвижными или подвижными (в этом случае крепятся к ободкам с помощью держателя).

17. Джоггинг

Это слово произошло от английского «jogging», что означает «шаркающий» бег. То есть это бег трусцой, с характерным «шлепаньем» расслабленной стопой. Скорость передвижения чуть выше, чем при быстрой ходьбе.

18. Антимакассары

Это тканевые или бумажные салфетки, которые кладутся на спинки и подлокотники мягких диванов и кресел, чтобы предотвратить загрязнение обивки мебели. Название происходит от макассарового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически. Оно было настолько жирным, что для защиты от него на мебель надевали специальную материю — антимакассар.

19. Коррекс

В узком смысле это жесткая пластиковая (или бумажная) упаковка, имеющая определенное количество ячеек для штучных кондитерских изделий, в основном, для конфет. Откройте любую коробку конфет и увидите коррекс, в котором лежат конфеты. В широком смысле это любая жесткая пластиковая тара, которую применяют при упаковке тортов, пирожных, печенья, мармелада, зефира и других кондитерских изделий.

20. Мультифора

Целлофановый канцелярский пакет для хранения и защиты бумажных документов от загрязнения и механических повреждений. На одной стороне есть перфорация для скрепления в папке или между собой. Отметим, что название «мультифора» распространено в сибирской части России.

Бонус: асператус

Считается, что асператус — относительно новый вид облаков, впервые зафиксированный в 50-х годах ХХ века. Внешне они очень похожи на грозовые тучи, но, несмотря на мрачный и плотный вид, урагана после них, как правило, не происходит.