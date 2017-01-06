20 жизненных законов, которые стоит запомнить каждому

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В жизни существуют правила и закономерности, которые позволяют нам понять смысл наших действий или справиться, казалось бы, c неразрешимыми трудностями. AdMe.ru рекомендует подумать в новом году об этих 20 правилах.

1. Закон подобия В нашей жизни нет случайных встречных. Мы неосознанно привлекаем к себе только тех людей, кто подобен нам. 2. Закон коромысла Когда человек хочет чего-то невозможного, нужно придумать другой интерес, равносильный по цели первому. 3. Закон Боба Если у Боба проблемы со всеми, то главной проблемой чаще всего является сам Боб.

4. Закон подавления Мысли и действия, которые человек подавляет в себе, то, что он отрицает, в самый неподходящий момент могут выйти наружу. Нужно принять свое внутреннее «я», а не скрывать его. 5. Закон шлагбаума Иногда некий шанс дается человеку единожды в жизни. И нужно быстро принять решение и пересечь шлагбаум как условное препятствие. После этого внутреннего решения человека ждут новые возможности. 6. Закон платы Платить нужно за все: и за действие, и бездействие. Что будет дороже — решать вам. Но помните, что избегание неудач не делает человека счастливым. 7. Закон дверей Наша жизнь состоит из цепочки выборов. Выбор всегда есть. Он может заключаться и в том, что мы не делаем выбора. Стоит помнить, что не получается принимать всегда верные решения. Заходя в одну дверь, мы упускаем другую. Но из потерь тоже можно получить приобретение.

8. Закон притяжения Человек притягивает к себе то, что находится в его сфокусированном сознании — то есть то, о чем он постоянно думает, чего боится или что любит. Жизнь дает нам не то, что мы от нее хотим, а то, что мы неосознанно ожидаем. 9. Закон ограниченности № 1 Все предусмотреть нельзя. Существуют события, которые происходят помимо нашей воли, их нельзя предвидеть, и мы не несем за них ответственности. 10. Закон ограниченности № 2 Человек не может иметь все. Ему всегда будет чего-то не хватать. Секрет счастья заключается в умении довольствоваться тем, что имеешь. 11. Закон закономерности Единожды произошедшее событие можно рассматривать как случайность, дважды произошедшее — совпадение, трижды — закономерность. 12. Закон перемен Хотите перемен в своей жизни — берите власть над обстоятельствами в свои руки. Нельзя изменить свою жизнь, пассивно ожидая подарка от судьбы. Его не будет. Если вы никуда не отправитесь, то никуда и не прибудете.

13. Закон такси Чем дальше завезет вас таксист, тем дороже вам обойдется дорога. Если вы не заказывали маршрут, то можете оказаться где угодно. И чем дальше вы поедете по ошибочному пути, тем труднее и дороже вам будет вернуться.

14. Закон мышления Наш внешний мир — это реализованный мир наших внутренних мыслей. Не стоит искать причины своих неудач во внешнем мире. 15. Закон половины пути В отношениях с другим человеком ваша зона — полпути. Если вы пройдете больше — значит, это не нужно другому человеку. В таком случае вам это надо? 16. Закон гармонии Человек ищет гармонии во всем. Достичь гармонии с окружающим миром можно только будучи в гармонии с собой. Хорошее отношение к себе, принятие себя — вот настоящий залог гармонии с окружением и миром в целом. 17. Закон зеркала То, что человека раздражает в других, есть в нем самом. То, что человек не хочет слышать от окружающих, есть то, что ему важнее всего услышать на данном жизненном этапе. Другой человек может служить для вас зеркалом, помогая нам разглядеть то, чего мы не замечаем или не хотим замечать в себе.

18. Закон цепной реакции Если вы позволите разыграться своему плохому настроению, то одно неприятное переживание потянется за другим. Если жить, целыми днями предаваясь мечтам, то реальность просто вытеснится миром фантазий. Человеку бывает сложно остановить поток своих негативных или непродуктивных мыслей, так как у него вырабатывается привычка переживать, волноваться, страдать, мечтать — то есть всеми способами уходить от активного решения проблем. 19. Закон оценки «стоимости» вашей личности Окружающие практически всегда оценивают человека ровно так, как он оценивает себя сам. Поэтому бесполезно подниматься в глазах общества, если вы в своих глазах находитесь низко. 20. Закон смысла жизни Мы приходим из пустоты, пытаясь обрести смысл жизни, и вновь уходим в пустоту. У каждого человека свой смысл жизни, который может меняться на разных жизненных этапах. А если он постоянно меняется в зависимости от пережитых событий и времени — возможно, самый главный смысл жизни — это и есть сама жизнь?