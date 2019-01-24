20+ жизненных моментов, которые до боли знакомы каждому
Наша жизнь похожа на огромную мозаику, которая складывается из различных моментов. И большинство из них знакомо каждому человеку, живущему на планете. К примеру, бывало ли у вас такое, что вы с кем-то познакомились, а спустя несколько минут после начала общения в голове крутится: «Как же, он сказал, его зовут?» Или когда вы после документального фильма о вреде фастфуда решаете его больше никогда не есть, а на следующий день сидите в McDonald’s и за обе щеки уплетаете гамбургер с колой.
AdMe.ru вспомнил, какие еще ситуации постоянно происходят со всеми нами. Думаем, во время просмотра вы не раз с улыбкой произнесете: «Как же это жизненно!»
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Напишите нам в комментариях, какие еще ситуации, по вашему мнению, происходят в жизни большинства людей.
Фото на превью PoiterKerton / reddit