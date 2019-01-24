20+ жизненных моментов, которые до боли знакомы каждому

  • 14
  • 12
  • 5
  • 3.9k

Наша жизнь похожа на огромную мозаику, которая складывается из различных моментов. И большинство из них знакомо каждому человеку, живущему на планете. К примеру, бывало ли у вас такое, что вы с кем-то познакомились, а спустя несколько минут после начала общения в голове крутится: «Как же, он сказал, его зовут?» Или когда вы после документального фильма о вреде фастфуда решаете его больше никогда не есть, а на следующий день сидите в McDonald’s и за обе щеки уплетаете гамбургер с колой.

AdMe.ru вспомнил, какие еще ситуации постоянно происходят со всеми нами. Думаем, во время просмотра вы не раз с улыбкой произнесете: «Как же это жизненно!»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Напишите нам в комментариях, какие еще ситуации, по вашему мнению, происходят в жизни большинства людей.

Фото на превью PoiterKerton / reddit

  • 14
  • 12
  • 5
  • 3.9k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль