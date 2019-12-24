20+ острых, как бритва, цитат Михаила Лабковского, которые помогут переосмыслить свою жизнь
Михаил Лабковский недаром стал суперзвездой среди психологов: скажет как отрежет — четко, коротко, по делу. Иногда слишком жестко, даже немного обидно, но это именно то что нужно, чтобы встряхнуться и взглянуть на свою жизнь по-новому.
Мы в AdMe.ru принимаем эти меткие высказывания как руководство к действию и точно знаем, что они работают, а потому хотим, чтобы с их помощью и ваша жизнь изменилась к лучшему. А в качестве бонуса вас ждет мотивирующее новогоднее обращение.
О взаимоотношениях мужчины и женщины
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Каким надо быть дебилом и психом, чтобы три года ждать, пока тебе обломится?! А потом жениться, а потом, естественно, потерять интерес. Он же охотник. Его самолюбие успокоено, самооценка поднялась, ему эта женщина теперь на фиг не нужна: она и так его. В идеале люди должны друг друга любить, это взаимное чувство. Никто никого не должен догонять.
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Если женщина в браке или отношениях ведет себя как жертва, ей же просто грех не изменить! В случае чего она, конечно, всплакнет, выскажется в стиле «козел», «загубил мою молодость», уйдет к маме для приличия. Но потом ведь вернется. И все продолжится. И мужчина это знает. Здоровая ситуация — это полная уверенность, что, раз изменил, жену он больше не увидит. По крайней мере, на своей кухне и в своей постели.
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Женщина по своей глупости считает, что ей нужно пойти к пластическому хирургу, сделать какой-то особый макияж и так далее. Это чистый мазохизм. Любить будут еще меньше. А всего-навсего надо сделать только одно — быть самой собой. Этого достаточно. И любят в принципе только за это.
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Надо с головой разбираться, а не с женихами. Отношение к мужчине у женщины — это во многом ее отношение к родителям и, в частности, к папе. Если была боль, чувство обиды, борьба — все это перенесется на отношения в паре. Мы мерим любовь уровнем страдания. Я сам был такой, потом вылечился.
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За женщинами, в отличие от стереотипного «альфы», сильный мужчина не гоняется. Если ему говорят нет, то его самооценка от этого не шатается и он уж точно никого добиваться не будет. Сильный мужчина на то и сильный, что ему не нужно эту свою силу перед кем-то демонстрировать.
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Принятая в России манера мужчине во всем уступать — это одно из проявлений страха. Советы свекрови и бабушки — это не что иное, как реализация страха потерять мужа, остаться одной, да еще и без денег. Я не приветствую такое поведение. Он тебя полюбил за то, что ты — это ты, за то, что ты была самой собой. Куда все девалось? Почему девчонка в 16 лет всех посылает куда подальше, а в 40 она уже сидит, не дышит и ждет, когда ее кто-нибудь подберет?
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Дорогие женщины! Не надо думать о том, что происходит с мужчинами. Вы не их мама и не их лечащий врач. Смотрите в свою тарелку. Нравится — берите. Не нравится — до свидания. А женщина все пытается залезть в его мозг и понять: может, у него детство трудное было? Если вам не нравится, как ведет себя мужчина, — не надо искать оправданий его поведению.
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Я советую рвать отношения, только если хотя бы одному из участников этих отношений плохо, страшно, неуютно живется. И, наоборот, какими бы ни были отношения пары по мнению окружающих — если им хорошо, я советую не навязывать им проблемы.
Об отношении к себе
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Первое, что вы можете сделать, чтобы стать независимыми и самодостаточными, — перестать задавать окружающим вопросы: как я выгляжу? идет ли мне это платье? хорошо ли я сделал свою работу? как я себя веду? что ты обо мне думаешь? какой у меня характер? я симпатичный или нет? Старайтесь самостоятельно принимать решения и берите на себя ответственность.
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Самое сложное — любить себя ни за что. Потому что нас с рождения приучили к тому, что мы должны собой что-то представлять. И даже наши родители, когда мы были маленькие, старались закрепить наши успехи: «Какой ты молодец! Как ты это хорошо делаешь!» Потом и дети начинают хвастаться: «Мама, посмотри, как здорово получается, вот как я умею!» А потом школа, оценки...
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Смысл жизни в том, чтобы получать от нее радость. Чтобы вы просыпались утром в хорошем настроении, были довольны собой, своей внешностью, своим характером, своим мужем, детьми, работой, домом, городом, страной и миром вообще. Да, вы живой человек и можете страдать, если что-то происходит, — а не оттого, что у вас ничего не происходит, а вы с утра чувствуете себя закомплексованной, никому не нужной и брошенной. Это и есть невроз.
Об отношениях в семье
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Для успешной собственной жизни важно выстроить свои отношения с родителями с точки зрения взрослого человека, а не поддерживать их из чувства страха или вины. Надо их перерасти. Поменяться с ними местами. Общаться по своим правилам, чтобы с вами считались как со взрослым человеком. Тогда многие проблемы в личной жизни, проистекающие из трудного детства, решатся сами собой. Вообще, отношения с родителями можно восстановить в любой момент.
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Сейчас наблюдается кризис брака. Эта огромная махина, которая сопряжена с юриспруденцией, имущественным правом, детьми — все это висит на одной сопле, которая называется «сегодня люблю — завтра не люблю». И дальше начинается развод, раздел имущества, адвокаты, суды — и все только потому, что «любовь прошла». А рационально выходить замуж не хочется, потому что «хочется любить». Я понимаю.
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Залог счастливой семейной жизни, брака и секса с одним партнером только в одном — в стабильной психике. Не уступки, не компромиссы — это все прямая дорога к кардиологу или онкологу. Когда у человека стабильная психика, он может прожить с одним партнером всю жизнь. И любить его одного.
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Нормальная женщина имеет брак как часть своей жизни. Если человек другому человеку заменяет весь мир, это означает, что своего мира у второго попросту нет.
О соцсетях
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Это нормально, когда посты, комменты, фоточки, ролики и игры — дополнение к насыщенной жизни. Плохо, когда они ее заменяют.
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Один из верных признаков зависимости от соцсетей — это когда, едва проснувшись, первым делом вы лезете проверить, что же произошло за ночь в Facebook, в VK, Instagram и прочем. Надо же узнать, сколько лайков, сообщений в личке, ответили ли вам, оценили ли, подтвердили ли дружбу? Вы ищете знаки одобрения со стороны сообщества, так называемые социальные поглаживания, которые стали интереснее настоящих.
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Помимо общения в соцсетях есть еще тупое сидение в соцсетях. Просиживание. Многочасовое, многолетнее. И все знают, симптомом какого заболевания оно является — симптомом неудавшейся жизни. Полного провала. Недостатка реальных событий и реальных друзей. Нехватки радостей и смыслов. В своей жизни тухло — посмотрим на чужую и поживем в ней.
О том, как принимать решения
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Если вы научитесь, во-первых, понимать, что вам нравится, и, во-вторых, принимать решения только на основе того, что вам нравится, то есть эмоциональные, — вы действительно можете быть счастливыми. И тут одна проблема: для этого надо перестать бояться. Потому что, если вы так будете жить, могут наступить последствия: вы можете потерять деньги и людей. Зато сразу начинается другая жизнь. А жить как хочется — на самом деле единственный способ прожить жизнь счастливо. И это правда.
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Компромисс — это когда вы делаете то, чего вы делать не хотите. И в этом вся трагедия. Потому что человек счастлив в личной жизни и эффективен в работе только тогда, когда делает то, что любит.
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Люди в большинстве своем совершенно не получают удовольствия от жизни, и это, я считаю, большая трагедия. Целая страна, миллионы людей живут, не подозревая, что бывает по-другому, без драм, насилия над собой, без тотального чувства вины и стыда. У большинства внутреннее «надо» настолько довлеет над всем остальным — над «хочу», «мечтаю», «могу», что когда они делают то, что хотят, то чувствуют себя хуже, чем когда делают то, что должно. Это жесткие невротики, которые живут с огромной тревогой в душе. У них подавлены не только желания, но и любые эмоции.
О воспитании
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Ребенок не может быть ни средством, ни инструментом, ни способом решить ваши проблемы. Сначала их надо решить и только потом обзаводиться детьми. И рожать, только когда вы этого действительно сильно хотите. Потому что ребенок — это для счастья. Но только в том случае, если счастлива сама мать.
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«Не лезь, не трожь», «Что за руки-крюки?!», «Ах ты, горе мое!», «Свалишься же — мозгов не соберем», «Не ребенок, а катастрофа», «Не ходи туда», «Туда тем более не ходи» и прочие характерные выражения убивают в маленьком человеке веру в свои силы, навеки поселяют в нем чувство тревоги и страха и убежденность, что у него ничего не получится — ни ума, ни талантов не хватит.
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Воспитывать не значит объяснять, как надо жить. Это не работает. Дети развиваются только по аналогии. Что можно, а что нельзя, как надо и как лучше не поступать дети понимают не из слов родителей, а исключительно из их поступков. Проще говоря, если отец говорит, что пить вредно, а сам не просыхает — существует много шансов, что сын станет алкоголиком. Это самый яркий пример, но более тонкие вещи дети улавливают и перенимают не менее чутко.
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Я убежден, что учеба — личное дело ребенка. А ваше, родительское дело любить его и заботиться о нем независимо от его успеваемости, прически, пятен на майке, успехов в спорте, музыке, изобразительном искусстве и вообще любых его успехов и провалов. Только безусловная любовь дает детям силы, веру в себя, психологическую стабильность и ресурсы для развития их талантов.
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С детства родители говорят: «Вытри слезы, ты же мальчик!» Потом мужчины подрастают, и от них требуют всего и сразу. Много зарабатывать. Быть успешным. К 18 годам точно знать, чем они будут заниматься всю оставшуюся жизнь. В результате у мужчин начинает ехать крыша. Появляются комплексы из-за того, что они не соответствуют «стандарту». В итоге многие ломаются, бросают все и уезжают на Бали дрессировать игуан. Или просто скатываются в депрессию и алкоголизм.
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В разговоре с ребенком (и не только) не критикуйте его, не трогайте его личность, не выходите за рамки анализа его поступков. Говорите не о нем, а о себе. Не «Ты плохой», а «Я думаю, ты плохо поступил». Используйте формулировки: «Мне не нравится, когда ты...», «Мне бы хотелось, чтобы...». Поменьше критики, побольше конструктива и позитива.
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Если вы хотите сохранить доверительные отношения со взрослеющим ребенком — закройте рот, когда он вам что-то рассказывает.
О работе и деньгах
- Я против усиленного контроля над расходами, против тетрадочки, куда записывается, сколько сыра мы съели на этой неделе. Это бред. Я уверен, что надо не меньше тратить, а больше зарабатывать. Возможности для этого есть всегда!
- Если научиться слушать свои желания, неизбежно возникнет деятельность, от которой прет. Деятельность, которая со стороны будет выглядеть как работа, потому что приносит деньги, но по факту это будет любимое занятие.
- Успешные люди тем и отличаются, что им ничего не стоит встать на ноги, отряхнуться и продолжить свой путь вперед. Правильный урок, который преподносит нам любой промах, — чисто технический. Вместо «Да я больше даже пытаться не буду» можно сделать более простой вывод: «Если я прихожу на собеседование, не имея ни малейшего представления о том, чем занимается компания, скорее всего, меня не примут».
- Откладывая деньги, вы отнимаете их у себя и своей сегодняшней полноценной жизни. Вы обслуживаете свои страхи и укрепляете в себе психологию нищего человека, который настолько в себе не уверен, что не знает, что же он будет делать, если проснется, а денег нет.
- Зарплата — это всегда та сумма, на которую вы себя чувствуете.
- Хватит выбирать между — работой для заработка и призванием, личной жизнью и карьерой. Выбирайте себя, свои интересы. Профессию, которая нравится, даже если поначалу она не приносит много денег (деньги, скорее всего, придут, а вот отвращение от нелюбимой работы будет только расти). Людей, с которыми хорошо и комфортно: и коллег, и спутниц, и партнеров по бизнесу.
- Что касается работы на износ, без отпусков и перекуров — помните: больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала.
Бонус: новогоднее обращение (о любви к себе)
Дорогие мои невротики! Проведите праздник, как вам комфортно, с теми, с кем вам по-настоящему хорошо. А там, глядишь, это войдет в привычку, станет судьбой. Праздник, как и жизнь в целом, должен быть в радость.
Если рабочие недели летят быстро — пришел, посмотрел серию-другую любимого сериала, поел и спать лег, размышлять над содержанием и смыслом жизни особо некогда, — то в праздники время на размышления вдруг появляется. А кругом все блестит, салюты бабахают, все куда-то бегут с подарками и елками. Кажется, ну всем весело. Ну у всех все хорошо... кроме вас. Это неправда. Но у вас действительно все может быть прекрасно, если вы перестанете себя жалеть прямо сейчас. Перестаньте немедленно и скажите себе: «Это моя жизнь, и она мне нравится». И если не нравится, тем более скажите. И начните уже принимать себя и любую свою жизненную ситуацию такими, какие они есть. Это классический первый шаг к позитивным переменам и новым встречам.
Вы ведь уже пытались начать новую жизнь с понедельника, дня рождения или Дня взятия Бастилии — новая жизнь, если «начинается», то недолго. А с Нового года оно намного вернее. Желаю вам сделать все, что вы хотели, но откладывали. Жениться, выйти замуж, развестись, похудеть, поправиться, бросить курить, начать пить, сменить прическу, работу, машину, обновить гардероб, освободиться от зависимости, попасть в новую, начать ходить в спортзал или обрадоваться, что абонемент наконец-то закончился... Не так важно, что именно. Просто сделайте что-нибудь, что принесет вам радость и веру в себя.
С Новым годом!
Фото на превью elle