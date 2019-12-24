20+ острых, как бритва, цитат Михаила Лабковского, которые помогут переосмыслить свою жизнь

Каким надо быть дебилом и психом, чтобы три года ждать, пока тебе обломится?! А потом жениться, а потом, естественно, потерять интерес. Он же охотник. Его самолюбие успокоено, самооценка поднялась, ему эта женщина теперь на фиг не нужна: она и так его. В идеале люди должны друг друга любить, это взаимное чувство. Никто никого не должен догонять.

Если женщина в браке или отношениях ведет себя как жертва, ей же просто грех не изменить! В случае чего она, конечно, всплакнет, выскажется в стиле «козел», «загубил мою молодость», уйдет к маме для приличия. Но потом ведь вернется. И все продолжится. И мужчина это знает. Здоровая ситуация — это полная уверенность, что, раз изменил, жену он больше не увидит. По крайней мере, на своей кухне и в своей постели.

Женщина по своей глупости считает, что ей нужно пойти к пластическому хирургу, сделать какой-то особый макияж и так далее. Это чистый мазохизм. Любить будут еще меньше. А всего-навсего надо сделать только одно — быть самой собой. Этого достаточно. И любят в принципе только за это.

Надо с головой разбираться, а не с женихами. Отношение к мужчине у женщины — это во многом ее отношение к родителям и, в частности, к папе. Если была боль, чувство обиды, борьба — все это перенесется на отношения в паре. Мы мерим любовь уровнем страдания. Я сам был такой, ­потом вылечился.

За женщинами, в отличие от стереотипного «альфы», сильный мужчина не гоняется. Если ему говорят нет, то его самооценка от этого не шатается и он уж точно никого добиваться не будет. Сильный мужчина на то и сильный, что ему не нужно эту свою силу перед кем-то демонстрировать.

Принятая в России манера мужчине во всем уступать — это одно из проявлений страха. Советы свекрови и бабушки — это не что иное, как реализация страха потерять мужа, остаться одной, да еще и без денег. Я не приветствую такое поведение. Он тебя полюбил за то, что ты — это ты, за то, что ты была самой собой. Куда все девалось? Почему девчонка в 16 лет всех посылает куда подальше, а в 40 она уже сидит, не дышит и ждет, когда ее кто-нибудь подберет?

Дорогие женщины! Не надо думать о том, что происходит с мужчинами. Вы не их мама и не их лечащий врач. Смотрите в свою тарелку. Нравится — берите. Не нравится — до свидания. А женщина все пытается залезть в его мозг и понять: может, у него детство трудное было? Если вам не нравится, как ведет себя мужчина, — не надо искать оправданий его поведению.