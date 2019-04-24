20 женщин, которые перестали стесняться и не прячут седину
Большинство женщин, заметив у себя на голове первый седой волосок, тут же спешат купить краску и скрыть это «безобразие». Ведь в нашем сознании седые волосы прочно ассоциируются со старением и увяданием. Но героини нашей статьи считают иначе. Они на своем примере доказывают: натуральный серебристый цвет — это красиво, женственно и изысканно.
AdMe.ru отыскал в инстаграме снимки храбрых женщин, которые не побоялись сказать «нет» краскам для волос и гордо демонстрируют всем свою природную красоту.
«Я показываю дочери, что женщина может стареть изящно и с достоинством»
«Моя седина означает для меня принятие моих возрастных изменений»
«Все ужасно беспокоятся, когда появляется седина. Но чем больше ее образовывалось в моих волосах, тем более храброй и уверенной в себе я становилась»
«Моя самая большая поддержка — мой сын. Он обожает мои волосы»
«Мне 51 год, и у меня седые волосы уже больше 30 лет»
«Седина тоже может выглядеть эффектно»
10 месяцев без краски для волос
«Я всегда боялась поседеть. До тех пор пока не решила бороться с этим некомфортным состоянием»
«Да, это мой натуральный цвет волос»
«Наконец-то окрашенные волосы полностью отросли. Я ждала этого дня очень долго»
"Когда я красила корни, казалось, они отрастают так быстро! А сейчас, наоборот, не могу дождаться, пока отрастут мои волосы естественного цвета
«Естественный цвет с 2011 года. С тех пор, как я ушла от бывшего мужа»
«Раньше я постоянно красилась в брюнетку»
«Седина появилась, когда я была еще тинейджером. Сперва я ее прятала, но потом поняла, что не хочу тратить на это время и деньги»
«Мои волосы выпали, когда я боролась с раком. А отросли уже с сединой. И, знаете, мне стали делать невероятное количество комплиментов!»
Перестала красить волосы в 37 лет
«Если я вдохновлю хоть одну женщину перестать пользоваться красками, химикаты которых в конечном счете оказываются в нашем организме и окружающей среде, значит, я победила»
«В прошлом мае я срезала все окрашенные волосы и первое время ходила с очень короткой стрижкой»
«Больше чем отметка возраста. Седина — это наследство от мамы»
«Не слушайте чужого мнения о себе. Любите себя такой, какая вы есть»
А у вас есть седые волосы? Закрашиваете ли вы их?
Фото на превью jd904 / instagram