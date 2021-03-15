20 выдающихся людей, которые на 101 % выложились, чтобы порадовать других

Некоторые люди полностью отдаются служению другим, даже если их за это никто не поблагодарит. Они стараются из всех сил, чтобы каждый человек почувствовал заботу и уважение, которых он заслуживает. Свои добрые дела они делают порой еще и с юмором, как тот директор, который переоделся Бэтменом и залез на крышу, чтобы утром поприветствовать детей, идущих в школу, или тот дедушка, который построил американские горки на заднем дворе для своих внуков.

В этой подборке AdMe.ru хочет рассказать о выдающихся людях, которые приложили все усилия для того, чтобы кому-то другому было хорошо.

1. «Во время операции на запястье хирург обогнул мою татуировку. А ведь мог сделать разрез прямо по ней»

2. «Моя жена отвезла кошку в ветклинику, и сын сказал врачу, что его игрушечный динозаврик плохо себя чувствует, так что ветеринар и ему сделал рентген...»

3. «Я построил американские горки на заднем дворе для своих внуков»

4. Свадебный магазин, в котором знают не понаслышке, что такое инклюзия

5. «Директор школы, где учится мой племянник, нарядился Бэтменом, чтобы поприветствовать детей утром»

6. «Моя невестка приготовила это, потому что знает, как я люблю шоколадные конфеты с арахисовой пастой»

7. Бортпроводница приложила все усилия, чтобы помочь этой пожилой даме

8. Хороший офицер, просто выполняющий свой долг на государственной службе

9. Этот таксист из Нью-Йорка отказался от кондиционера, чтобы вся прохлада досталась пассажирам

10. «Гитара, которую я разрисовал для друга»

11. «В отеле DoubleTree спросили, что привело меня в эту местность. По телефону я сказал, что день рождения сына, которому исполняется 4 года. Это было в комнате, когда мы пришли»

12. Молодой сотрудник компании 30 минут проверял, подойдет ли фургон для инвалида, который его арендовал

13. «Мой профессор по физике, доктор Джонсон, присматривает за ребенком студентки во время семинара»

14. «Сделал для жены стол и диван-шезлонг»

15. Ребята из службы доставки, которые не пожалели времени, чтобы уменьшить вероятность кражи посылки, — самые ценные специалисты

16. Уровень обслуживания клиентов: экстремальное значение

Надпись на бумажке: «Окно было опущено».

17. «Клиент хотел побольше помидоров в своем бургере. Добавили, сколько смогли»

18. Водитель школьного автобуса выходит на остановках и помогает детям переходить дорогу

19. Самодельный домик на дереве для детишек

20. «Мой сын хотел пойти на Хеллоуин в костюме мастера Феликса-младшего, и мы сделали так, чтобы он мог носить его, находясь в инвалидном кресле»