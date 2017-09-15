20 вопросов, которые обязательно сделают вас ближе друг к другу

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Даже если вашим отношениям уже много лет, мы уверены — всегда есть чему поучиться. Ваш бойфренд, лучший друг, коллега или бабушка — ваши отношения могут стать ближе и теплее с любым из них. Просто попробуйте.

AdMe.ru специально для вас отобрал и адаптировал 23 вопроса, которые сблизят вас с кем угодно (из исследований Артура Арона и других психологов).

Задавайте вопросы друг другу по очереди, будьте искренни. Бонус в конце.