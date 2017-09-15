20 вопросов, которые обязательно сделают вас ближе друг к другу
Даже если вашим отношениям уже много лет, мы уверены — всегда есть чему поучиться. Ваш бойфренд, лучший друг, коллега или бабушка — ваши отношения могут стать ближе и теплее с любым из них. Просто попробуйте.
AdMe.ru специально для вас отобрал и адаптировал 23 вопроса, которые сблизят вас с кем угодно (из исследований Артура Арона и других психологов).
Задавайте вопросы друг другу по очереди, будьте искренни. Бонус в конце.
Бонус в виде парочки примеров от самых находчивых: