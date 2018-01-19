20 вопросов, чтобы избежать неловкого молчания и лучше узнать собеседника

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В разговоре с новым собеседником порой бывает трудно найти нужные слова. Нам хочется узнать о человеке сразу все и понять, по пути нам или нет. Но что спросить? Не слишком ли это личное? А как пугают моменты неловкого молчания...

AdMe.ru делится с вами шпаргалками с интересными вопросами, которые помогут лучше узнать человека и прекрасно подойдут для разговора на первом свидании. С ними вы сможете понять, совпадают ли ваши характеры и жизненные ценности.