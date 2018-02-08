20 вещей, о которых вы будете жалеть в старости

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Медсестра из Австралии Бронни Вэр несколько лет работала с умирающими людьми, находясь рядом с ними в последние месяцы их жизни. В разговорах со своими пациентами она узнавала о самых больших сожалениях в жизни — и, как оказалось, практически все жалели о том, что слишком много работали и проводили мало времени с родными. Кроме того, многие корили себя за то, что им недоставало смелости быть самим собой и выражать свои чувства. А вы задумывались когда-нибудь о том, о чем будете жалеть на закате жизни? Мы собрали для вас список самых распространенных вещей, о которых люди жалеют в старости — возможно, он сподвигнет вас сделать что-то, на что вы никак не могли решиться.

AdMe.ru предлагает вам прервать на несколько минут бешеный темп современной жизни и задуматься, живете ли вы так, чтобы потом, в старости, не жалеть о том, что не успели или не смогли сделать что-то по-настоящему важное.

1. Переживали по поводу своей внешности

Многие из нас очень увлечены поисками недостатков в собственной внешности, особенно мы грешим этим в молодости. Помните, что молодость прекрасна сама по себе, но проходит, увы, слишком быстро.

2. Не выучили иностранный язык

В молодости знания усваиваются гораздо проще. Поэтому, если вы не слишком усердствовали на уроках иностранного языка в школе, займитесь его изучением прямо сейчас.

3. Не слушали советы родителей

В молодости нам кажется, что родители ничего не понимают в современной жизни. Когда мы сами становимся старыми, начинаем осознавать, что их знания были, если можно так сказать, универсальными.

4. Не ухаживали за кожей

Морщины, пигментные и пятна и даже рак кожи — все это плоды «труда» ультрафиолета. Кожу необходимо защищать от солнца, и она будет долго оставаться молодой и красивой. Кроме того, не стоит забывать, что вредные привычки, например курение, способствуют быстрому старению кожи и портят цвет лица.

5. Упустили возможность сделать что-то вовремя

Если у вас есть шанс сделать что-то, о чем мечтали, прямо сейчас, не упускайте эту возможность. Никто не знает, выпадет ли счастливый случай в следующий раз.

6. Не заботились о своем здоровье

Когда вам будет 60 лет, вы будете жалеть о том, что мало времени уделяли своему здоровью. Возьмите за правило регулярно посещать врачей и проходить обследования.

7. Были неприветливы и сторонились людей

Невозможно найти друзей и пресловутую вторую половинку, если все время сидеть дома и бояться вылезти из скорлупы. Большинство людей вовсе не стремятся причинить вам зло, перестаньте обороняться от придуманных врагов.

8. Не умели постоять за себя

Сначала вы боялись хулиганов в школе, потом в институте, а потом вас терроризировал начальник-самодур. Не бойтесь давать отпор, иначе вы никогда не справитесь со своим страхом.

9. Останавливались на полпути

«Я всегда мечтала научиться играть на гитаре и даже купила инструмент, но...», «Я подала заявку на конкурс певцов, и меня пригласили на отборочный тур, но я вдруг испугалась и не пошла...» Доводите начатое до конца.

10. Не научились делать что-то на высшем уровне

Выучить пьесу на фортепиано, не зная ни одной ноты, пробежать марафон, научиться готовить потрясающее блюдо или запомнить, чем отличается Мане от Моне. Усовершенствуйте хотя бы один свой навык и продемонстрируйте его родным и близким.

11. Были слишком озабочены чужим мнением

Тетушки, дядюшки, коллеги по работе, мамы на детской площадке — у всех у них есть свое мнение о том, как вам надо жить. Прислушивайтесь только к одному человеку — к себе.

12. Тратили деньги на вещи

Вам точно нужен еще один точно такой же телефон, только розового цвета? Потратьте деньги на театр, ресторан или отложите на отпуск. Коллекционируйте впечатления, а не вещи.

13. Не прощали обид старым друзьям

Некоторые люди после одной-единственной ссоры перестают общаться с друзьями и близкими на всю жизнь. Помиритесь с ними, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды.

14. Не ухаживали за зубами

Зубная щетка и нить обойдутся гораздо дешевле, чем серьезное лечение у стоматолога. Да и протезы — далеко не самая приятная вещь.

15. Не умели остановиться и насладиться моментом

Молодые люди часто живут в быстром темпе. Это, конечно, неплохо, но разве не стоит иногда остановиться и ощутить красоту момента?

16. Переживали о том, что еще не случилось

Вы беспокоитесь о сотне мелочей и о событиях, которые никогда не произойдут. Стоит ли тратить время на надуманные переживания?

17. Ни разу не выступали перед публикой

Почти все люди в мире боятся публичных выступлений. Но, возможно, хотя бы однажды стоит перебороть свой страх и выступить перед публикой, пусть речь идет лишь о караоке-клубе. И даже если у вас нет голоса.

18. Не ходили на официальные мероприятия

Конечно, это звучит несколько меркантильно, однако опыт показывает, что полезные знакомства очень важны для продвижения по карьерной лестнице. Более того, вы никогда не знаете, с кем можете познакомиться на официальном приеме — возможно, именно этот человек поможет вам устроиться на работу мечты.

19. Не умели смеяться над собой

Не относитесь к себе слишком серьезно. Иногда умение смеяться над собой дает возможность реально посмотреть на происходящие события и не совершать ошибок в будущем.

20. Боялись выражать свои чувства

Мы боимся сказать людям, какие эмоции испытываем в тот или иной момент, сдерживаем и затаиваем гнев, не признаемся в любви из-за страха получить отказ или не говорим близким, что они нас обидели. Просто перестаньте бояться и признайтесь наконец в любви, как хотели. Даже если боитесь услышать «нет».

А у вас есть что-то, что вы все время откладываете в долгий ящик? Делитесь в комментариях.