20+ твитов, в которых шутят психологи, но накрывает почему-то всех

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Психологи, психотерапевты, психиатры тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. А твиттер — просто волшебное место, куда можно выплеснуть остроумное и наболевшее. Тут есть и шикарные советы в стиле «Депрессия? Да ты просто не думай о плохом» или меткие высказывания о влюбленных подружках. Каждый здесь найдет что-то свое и — чем черт не шутит — может, соберется-таки на психотерапию.