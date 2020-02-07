20+ твитов, в которых шутят психологи, но накрывает почему-то всех
Психологи, психотерапевты, психиатры тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. А твиттер — просто волшебное место, куда можно выплеснуть остроумное и наболевшее. Тут есть и шикарные советы в стиле «Депрессия? Да ты просто не думай о плохом» или меткие высказывания о влюбленных подружках. Каждый здесь найдет что-то свое и — чем черт не шутит — может, соберется-таки на психотерапию.
Мы в AdMe.ru нахохотались от души, пока делали эту статью, а где-то очень даже призадумались. Надеемся, вы тоже найдете для себя что-то важное и полезное. А в бонусе, скорее всего, каждый узнает себя.
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Бонус: когда психолог попросил записать свои обиды, но что-то пошло не так
Фото на превью HungryAnna / twitter