20+ традиционных вещей, которые должны быть давно забыты, потому что в XXI веке они кажутся дикими
В каждой стране, как и в обществе в целом, есть свои устоявшиеся традиции и порядки. Некоторые из них сформировались многие столетия назад, например похищение невесты и замужество против воли. Другие распространенные сегодня вещи вошли в практику не так давно. К примеру, детские конкурсы красоты или запуск в небо воздушных шаров. Пользователи Reddit рассказали, какие еще традиционные явления, на их взгляд, в наше время кажутся немного странными, нелепыми и даже дикими.
Мы в AdMe.ru прочитали все комментарии из этого треда и выбрали 20+ самых справедливых мнений, с которыми в той или иной степени вынуждены согласиться. Итак, вот что должно быть забыто или хотя бы пересмотрено.
- Суп из акульих плавников. Люди ежегодно срезают плавники тысячам акул и затем выбрасывают их обратно в океан. Да, такой суп является традиционным в некоторых частях Азии. ©kydwykkydd
- Режим работы банков. Банки открыты только в те часы, когда все остальные люди работают. ©OutWrite-
- Хранение в шкафу изящных фарфоровых сервизов. И полный запрет на их использование. ©au300
- Похищение невесты. В Киргизии практикуются принудительные браки, на которые женщины не дают согласия. Если мужчина хочет жениться на девушке, он просит своих друзей похитить ее. После этого она обязана выйти за него замуж. ©serbiascoper420
- Принудительные браки с несовершеннолетними девушками. Это звучит чертовски дико для 2019 года. Почему, черт возьми, это все еще практикуется? ©PlsTellMeImOk
- Заставлять маленьких детей обнимать или целовать кого-то, потому что это «вежливо» и «так мило». ©QueenMoogle
- Детские конкурсы красоты. Их давно пора запретить. ©-eDgAR-
- Воспитание детей с применением физического наказания. В Китае. (Источник: мои родители.) ©A_Kirkland01
- Запуск воздушных шаров в небо на крупных мероприятиях. ©John_Locke_815 (Кстати, о том, чем это чревато, мы писали не так давно. — Прим. ред.)
- Похороны, покупка места для могилы, бальзамирование тела. Это очень дорого. Хотя сейчас существует множество других способов похоронить человека без существенного ущерба для бюджета. ©Pope_xiv
- Большая часть алмазной промышленности. Особенно для обручальных колец. Люди научились производить алмазы в лаборатории, которые неотличимы от тех, что были сформированы под землей. ©JesusIsMyZoloft
- Очень хрупкие семейные реликвии, о которых не так-то просто заботиться, чтобы при этом еще и не сломать их. ©lilmissguertina88
- Кастовая система в Индии. Древняя традиция, согласно которой каждый человек относится к определенной социальной группе. ©Supreme_Chonk
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На свадебных церемониях предполагается, будто жених попался в ловушку, будто его окольцевали против воли. Он якобы совсем не хочет жениться, но жена «победила» его. Все это проявляется на фотографиях, вывесках, приглашениях и многом другом. Это смешно! Брак — это партнерство двух людей, которые обоюдно решают, что хотят этого. ©UnderwaterParadise
- Огромное количество пластика, которое мы используем на праздники и дни рождения. Использование пластика в целом. Вокруг так много пластиковых тарелок, чашек, соломинок, сумок, посуды... Это нелепо. Люди используют эти предметы всего один раз и затем выбрасывают не раздумывая. ©meta_uprising ©MangoMambo
- Бой быков, коррида, петушиные и собачьи бои. ©Sinclairlim ©Cheshire_Cat8888
- Различие типов электрических розеток в разных странах мира, а не универсальная система. ©honeyboobooooooooooo
- Всевозможные половые увечья (обрезания и др.). ©Azitik
- Если вы финансист, то приходится носить костюм и галстук. Я знаю, что эта одежда делает нас менее продуктивными, к тому же она неудобна. Потеешь целый день, ведь в офисе никогда не бывает достаточно прохладно. Я согласен, что не стоит надевать футболки для гольфа, хаки или что-то в этом духе. Но полный костюм и галстук с пиджаком — это перебор. Кроме того, вы обязаны следить за тем, чтобы костюм всегда выглядел презентабельно. А это чертовски дорого, особенно химчистка. К счастью, эта тенденция, вероятно, исчезнет в ближайшие 10–15 лет по мере устаревания древних методов управления. ©ElonMusk0fficial
- Пышные дорогие свадьбы. Зачем люди тратят десятки тысяч долларов всего на один день, когда эти деньги можно было бы вложить в жилье или оставить в качестве сбережений? Покупка обручального кольца, стоимость которого сопоставима с 3-месячной зарплатой, тоже кажется смешной. ©Doctor_Orange
- Не уверен, происходит ли это где-то еще, но в Великобритании вы потеряете звание доктора, когда станете хирургом. Потому что исторически так сложилось, что хирурги были мясниками и парикмахерами, а не квалифицированными медицинскими работниками.
После стольких лет обучения в медицинской школе, а потом еще и обучения хирургическим навыкам (что тоже очень долго) потеря звания врача лишь по исторической причине — довольно глупая ситуация. ©Omarmanutd
- Спрашивать кого-то об их планах завести детей. Мне всего 21 год, и меня уже тошнит от того, что меня постоянно спрашивают «Что ты будешь делать, когда у тебя появятся свои дети?» или говорят «Ты все поймешь, когда у тебя будет ребенок». Никто даже не предполагает, что я вообще не хочу детей. И не дай бог я упомяну этот факт перед кем-либо, иначе окажусь каким-то монстром. Если люди хотят детей, отлично, удачи им, я уверен, они будут замечательными родителями. Но я не хочу детей. И я не понимаю, кому какое дело до этого вопроса. Это крайне нетактично. ©Bookworm153
А что еще вы добавили бы в этот список?
Фото на превью serbiascoper420