20+ традиционных вещей, которые должны быть давно забыты, потому что в XXI веке они кажутся дикими

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В каждой стране, как и в обществе в целом, есть свои устоявшиеся традиции и порядки. Некоторые из них сформировались многие столетия назад, например похищение невесты и замужество против воли. Другие распространенные сегодня вещи вошли в практику не так давно. К примеру, детские конкурсы красоты или запуск в небо воздушных шаров. Пользователи Reddit рассказали, какие еще традиционные явления, на их взгляд, в наше время кажутся немного странными, нелепыми и даже дикими.