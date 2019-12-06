20+ свекровей, которые помешаны на опеке и обожают лезть в чужую жизнь

75 15 15 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Проблема непростых отношений между невестками и свекровями существует, наверное, столько же, сколько и сам институт брака. И не всегда причиной конфликта является сложность чьего-либо характера. Все дело в банальном искреннем желании помочь молодым обустроить быт и стать счастливыми. Потому свекровь и лезет в чужую семью со своими советами, даже когда ее об этом не просят. Но, увы, делает только хуже.

Читательницы AdMe.ru и другие пользователи сети вспомнили случаи из своей жизни, когда чрезмерная опека со стороны матерей их супругов ни к чему хорошему не привела.

***

Моя свекровь с самого начала использует любую мою отлучку (поездку к родителям, командировку) как повод приехать к сыну, чтобы «помочь» ему приготовить, убрать, постирать и так далее. И вот особо запомнившиеся мне вещи, которые она себе позволила: 1. Выбросила мой контейнер для линз вместе с запасной парой (подумала, что это мусор). В то время я была студенткой, да и линзы только начали входить в обиход, и новая пара влетела мне в копеечку. 2. Прибрала в нашем с мужем шкафу и сложила аккуратной стопочкой мое нижнее белье. Особенно любовно были сложены корсеты. 3. Случайно выпустила кота на балкон с открытым окном. Кот выпал с 4-го этажа и потерялся. Для меня это стало последней каплей, и мы разругались, но не сразу, а через несколько месяцев. В итоге я оказалась «жестокой женщиной, которая могла бы уже и простить», да и «новая кошка ваша в сто раз красивее». А у нее давление зашкаливать сразу стало, конечно же... И это только некоторые случаи. © Ксения / adme

***

Моя свекровь выставила мое фото в инстаграм, где была запечатлена куча родственников перед Новым годом. Подписала снимок, мол, всех ждет Год свиньи, а меня — Год тупой коровы. Спрашивала у моей мамы, сколько раз я делала аборт (я поводов не давала). Писала, что я обязана родить ей внуков, потом умоляла сына (мужа моего) не рожать подольше («Твоя жена — дура, как оказалось»). Писала мне угрозы: «Если у нас с тобой не получится наладить отношения, угадай, кому придется уйти из семьи...» Ох, до сих пор трясет... © 343434rfc / pikabu

***

***

Случаев, когда моя бывшая свекровь лезла в наши отношения и быт, было просто огромное количество. Вплоть до того, что у нее со свекром были ключи от нашей квартиры. Одним пригожим утром я проснулась от звука открывающейся двери и слов свекра: «Ты спи, я дрель с балкона заберу и уйду». Ну а свекровь очень любила приходить и перекладывать вещи в нашем доме... А уж что началось после рождения сына! В принципе, я могу книгу в 3 томах написать о ее «похождениях» в нашу жизнь. А со второй мне очень повезло: она замечательная и не лезет в нашу жизнь. © Мария Сызганова / facebook

***

У моей сестры похожее было. Когда она была на работе, на их новую съемную квартиру пришла свекровь, и той не понравилась расстановка мебели. Она позвала сына и его друзей, и они быстро все поперетягали по ее вкусу. Вечером на немой вопрос сестры свекровь ответила, что они совершенно не умеют жить — даже мебель не смогли нормально расставить. И она не оставит их, таких неопытных, будет руководить и направлять. В итоге сестра таки развелась с мужем, потому что он так и не смог оказать сопротивление своей маме и «отодвинуть» ее подальше от собственной семьи. © Chmyz / pikabu

***

***

А моя свекровь после того, как мы сами купили свою квартиру (до этого жили в ее), заявила, мол, почему это мы с ней не посоветовались. «Продали бы квартиру, купили бы бóльшую и ЖИЛИ БЫ ВМЕСТЕ!» Ага, конечно... А потом после продолжительного вмешательства в нашу с мужем жизнь я ей вообще заявила, что в моей новой квартире ноги ее не будет. Но это уже другая история... © natatar / pikabu

***

Лихие 90-е, на все дефицит. С огромным трудом достала упаковку венгерского детского питания. Комнатка маленькая, убрала под диван и по мере надобности доставала по баночке. Как-то достаю, открываю, а там из 15 баночек осталась одна. Свекровушка скушала... А еще платили ей за полквартиры, хотя я с сыном была прописана у родителей. Ну и другое еще было... Дико мне все это было, но польза была: я увидела, какой никогда нельзя быть! Сейчас все мои невестки — мои подружки и я их люблю. © Роза Цветкова / facebook

***

***

Когда мы с мужем поженились, я никак не могла привыкнуть, что моя свекровь звонила нам вечером и проверяла, дома ли мы после 9 вечера. А то не дай бог ее сын болтается по улице (бандиты кругом!). А ему на тот момент 35 было. Ну мы гуляли до 9, приходили домой, сын отзванивался маме, та ложилась спать, а мы спокойно дальше шли гулять. Мобильников тогда еще не было и приходилось идти домой. © Ольга Сердюк / facebook

***

Когда мы с мужем затеяли первый в жизни ремонт, тут же подключилась свекровь с советами. Что нужно сделать так-то и так-то, и какие обои купить, и какие шторы повесить. Я молчала, но мой муж (молодец) ей тактично сказал, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут. И после этого она никогда больше не навязывала свое мнение. Я очень была благодарна мужу. © Елена Елецкова / facebook

***

***

У меня свекровь крайне себялюбивая, наглая. Любит быть в центре внимания и самоутверждаться на фоне остальных: где — безбожным хвастовством, где — унижением других, где — истериками. Много было неприятных моментов с начала нашего брака, но я это более-менее нормально переносила, пока не стала уязвима — родила ребенка. Роды прошли тяжело, и я сильно болела после них. Это можно было заметить по огромным синякам под глазами. Приехала свекровь к ребенку на 2 месяца. Важная, как павлин, разные советы мне дает, требования выставляет — обслуживай ее. А я еле на ногах стою. Сидеть нельзя: швы не заживают. Попросила мужа узнать, на сколько она приехала. Свекровь — в истерику: «Вы от меня избавиться хотите!» Потом привезите ребенка к ней домой: ей перед соседями надо похвастаться первым внуком. Дорога — около тысячи километров, другая климатическая зона. Отказались — она устроила страшную истерику. Пошли у нее на поводу, хоть и позднее, но привезли, в полтора года. Хотя я очень не хотела ехать: опасно такого маленького ребенка везти. Ребенок заболел. Температура 39,3 и не сбивается ничем. Глухое село, скорые не ездят, я даже не знаю, где больница. Когда я от отчаяния заплакала (свекрови никаких претензий не предъявляла), она ко мне подскочила и заорала: «Это все ты виновата!» Правда, я так и не поняла, в чем. Ребенка спасли. Я неделю лежала с ним в больнице — весь отпуск. Много таких случаев было — и не перечесть. А она теперь сопли распускает, что с ней никто общаться не хочет совсем. Сын даже с днем рождения упорно забывает поздравить который год. © Лина / adme

***

***

Мы с мужем учились в институте в одной группе. По закону могли писать диплом на одну тему. Поэтому я, сидя в декрете, писала диплом и себе, и частично ему. Позже свекровь сказала, что «муж не заканчивает работу над дипломом потому, что я за него сделала бóльшую половину и ему теперь неинтересно». На мое предложение удалить все, что я сделала, чтобы ему не мешало, она почему-то возмутилась. © Генералова Оксана / adme

***

Моя свекровь — чудо. Но и она однажды учудила, когда выкинула в помойку старательно собранную красную смородину, которую я приперла на горбу от родителей. А до этого я собирала ее 2 дня. Я промыла ягоду и принялась варить желе, прокипятила, оставила остывать. Срочно позвали на работу — поскакала. Вернулась, а моего добра нет. Мне было сказано, что компот (целый таз!) кислый и невкусный, ягод много и вообще. Пару раз так выгребалось мясо из холодца, стоящего на огне, бульон сливался в канализацию и так далее. Пока с применением ненормативной лексики не сказала: «Мама, вы офигели в чужом доме распоряжаться?! Хозяйка тут одна, и это не вы!» Пообижалась и перестала. Я теперь золотая сноха. © Татьяна Шумилова / adme

***

***

Мы с мужем строим дом. Сами строим, за свои деньги, на участке, который муж купил сам еще до брака. Огромной тактической ошибкой моего супруга было решение пустить властвовать родителей на этот несчастный клочок земли. Дескать, пока стройка не начнется, пусть в земле ковыряются, грядки сажают. Блин, это невозможно. Дом на стадии «уже есть, но еще вкалывать и вкалывать». Свекр уже мысленно обил все внутренние помещения вплоть до туалетов дурацкой евровагонкой. «Вы что, блажные?! Зачем вам на обои и потолки тратиться? Вагонка и красиво, и практично!» А свекровь вытащила из кладовки 5, будь они не ладны, новых советских настенных ковров, купленных больше 30 лет назад(!) и ждавших своего часа. Дождались, блин! Меня трясет от одного вида этих громадных рулонов, замотанных в выцветший полиэтилен. «Вагонкой обделаете комнаты, ковры повесите — тепло будет и красиво». Я уж молчу про то, что они весь участок засадили плодовыми кустами и деревьями. Нам баню ставить негде, потому что тут, блин, яблоня, там — груша, а тут — облепиха со сливой. Это притом, что на участке уже и без того было две яблони, вишни и чертова куча всего. Чувствую, короче, что жить мы там не будем, не дадут — или разругаемся вдрызг с родителями, или психанем и продадим к чертям. © Astanasia / pikabu

***

Я так машину покупала, 3-дверный хечтбэк. Какой же крик моя свекровь подняла, что мне еще рожать и мне неудобно будет в такой машине на заднее сиденье ребенка усаживать! А потом еще несколько месяцев со мной не разговаривала, когда я авто таки купила. К слову, рожать тогда вообще в наши планы не входило. © Chmyz / pikabu

***