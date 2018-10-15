20+ нелогичных фактов о еде, с которыми вы сразу согласитесь
Больше 3,5 лет своей жизни мы тратим на еду и съедаем около 35 тонн различной пищи. Еще 2,5 года уходит на готовку. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы придаем такое большое значение этому важному и приятному процессу. А заодно замечаем странные вещи, которые нереально объяснить с точки зрения логики.
AdMe.ru собрал 24 факта о еде, с которыми невозможно не согласиться. Мы более чем уверены, что вы узнаете себя как минимум в половине пунктов. А может, и во всех сразу. Про горбушку — это в самое сердце.
1. С чужой тарелки всегда вкуснее
2. Но многие готовы идти на самые радикальные меры, чтобы не отдавать лакомый кусочек
3. Вероятность купить 20+ продуктов увеличивается в разы, если не взять корзину
4. Любое испорченное блюдо можно спасти майонезом
5. После 18:00 ЗОЖ вступает в неравную схватку с холодильником и почти всегда терпит поражение
6. Вкус любимого торта с годами меняется
7. Когда мы голодны, наша фантазия работает на полную катушку
8. Шанс купить товар увеличивается, если у продавца богатая фантазия
9. А вот если упаковка непрозрачная, возрастает вероятность облома
10. Ценность яблока поднимается в разы, если его почистить и разрезать на дольки. Еще круче, если за вас это сделает кто-то другой
11. На вкус все баранки разные
12. Да и размер всегда имеет значение
13. Хотя порой кажется, что размер нашего рта явно переоценивают
14. В мире есть только 2 типа людей
15. Треугольные сэндвичи вкуснее своих квадратных собратьев
16. Нет такой ситуации, которую не может исправить пицца
17. А если все-таки есть — в ход идет тяжелая артиллерия
18. Впрочем, у каждого есть свое тайное оружие в борьбе с плохим настроением
19. Так выглядит кухня после того, как любимый мужчина решил порадовать вас ужином
20. А вот что происходит, когда нам хочется «немножко сладенького»
21. Любое блюдо становится в сто раз красивее и полезнее, если украсить его зеленью
22. На вкус вся кола разная
23. Даже если вам немного за 30, хочется сначала съесть крем с торта, а только потом сам бисквит
24. Хлебная горбушка — это райское наслаждение, если надкусить ее прямо на улице по дороге домой. Вкус детства
Бонус: «Гарфилд, ты счастлив?» — «Нет еды — нет счастья». Все мы немножко Гарфилд
Можете ли вы найти логическое объяснение этим странным вещам? Или все ваши мысли сейчас только о вкусной еде?
Фото на превью my_num_num / instagram, somovasveta30 / instagram