20+ нелогичных фактов о еде, с которыми вы сразу согласитесь

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Больше 3,5 лет своей жизни мы тратим на еду и съедаем около 35 тонн различной пищи. Еще 2,5 года уходит на готовку. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы придаем такое большое значение этому важному и приятному процессу. А заодно замечаем странные вещи, которые нереально объяснить с точки зрения логики.

AdMe.ru собрал 24 факта о еде, с которыми невозможно не согласиться. Мы более чем уверены, что вы узнаете себя как минимум в половине пунктов. А может, и во всех сразу. Про горбушку — это в самое сердце.

1. С чужой тарелки всегда вкуснее

2. Но многие готовы идти на самые радикальные меры, чтобы не отдавать лакомый кусочек

3. Вероятность купить 20+ продуктов увеличивается в разы, если не взять корзину

4. Любое испорченное блюдо можно спасти майонезом

5. После 18:00 ЗОЖ вступает в неравную схватку с холодильником и почти всегда терпит поражение

6. Вкус любимого торта с годами меняется

7. Когда мы голодны, наша фантазия работает на полную катушку

8. Шанс купить товар увеличивается, если у продавца богатая фантазия

9. А вот если упаковка непрозрачная, возрастает вероятность облома

10. Ценность яблока поднимается в разы, если его почистить и разрезать на дольки. Еще круче, если за вас это сделает кто-то другой

11. На вкус все баранки разные

12. Да и размер всегда имеет значение

13. Хотя порой кажется, что размер нашего рта явно переоценивают

14. В мире есть только 2 типа людей

15. Треугольные сэндвичи вкуснее своих квадратных собратьев

16. Нет такой ситуации, которую не может исправить пицца

17. А если все-таки есть — в ход идет тяжелая артиллерия

18. Впрочем, у каждого есть свое тайное оружие в борьбе с плохим настроением

19. Так выглядит кухня после того, как любимый мужчина решил порадовать вас ужином

20. А вот что происходит, когда нам хочется «немножко сладенького»

21. Любое блюдо становится в сто раз красивее и полезнее, если украсить его зеленью

22. На вкус вся кола разная

23. Даже если вам немного за 30, хочется сначала съесть крем с торта, а только потом сам бисквит

24. Хлебная горбушка — это райское наслаждение, если надкусить ее прямо на улице по дороге домой. Вкус детства

Бонус: «Гарфилд, ты счастлив?» — «Нет еды — нет счастья». Все мы немножко Гарфилд