22 психологических трюка для людей, которые не уверены в своих навыках общения

Если вы не знаете, о чем можно поговорить, позвольте собеседнику рассказать о себе. Используйте активное слушание: кивайте, задавайте открытые и уточняющие вопросы, сочувствуйте, если момент грустный, и улыбайтесь, если собеседник говорит что-то смешное.

Чтобы наладить контакт с человеком, попробуйте синхронизировать ваше дыхание с дыханием собеседника.

Обычно этим приемом пользуются психологи, но вопрос «Правильно ли я понял, что...» пригодится любому человеку. Тогда собеседник осознает, что его внимательно слушали, и сможет оценить себя более критично.

Не слишком этичный, но довольно действенный совет: если хотите почувствовать себя увереннее в компании, представьте, что вы король, а остальные — ваша свита. Только не заигрывайтесь.