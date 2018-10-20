22 психологических трюка для людей, которые не уверены в своих навыках общения
Не все мы сильны в светских беседах, но существует множество психологических трюков и хитростей, которые могут помочь завязать общение и расположить окружающих к себе. Этими трюками пользуются и психологи, и обычные люди в повседневной жизни.
AdMe.ru нашел для вас 27 психологических приемов, которые действительно работают.
- Если вы не знаете, о чем можно поговорить, позвольте собеседнику рассказать о себе. Используйте активное слушание: кивайте, задавайте открытые и уточняющие вопросы, сочувствуйте, если момент грустный, и улыбайтесь, если собеседник говорит что-то смешное.
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Чтобы наладить контакт с человеком, попробуйте синхронизировать ваше дыхание с дыханием собеседника.
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Обычно этим приемом пользуются психологи, но вопрос «Правильно ли я понял, что...» пригодится любому человеку. Тогда собеседник осознает, что его внимательно слушали, и сможет оценить себя более критично.
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Не слишком этичный, но довольно действенный совет: если хотите почувствовать себя увереннее в компании, представьте, что вы король, а остальные — ваша свита. Только не заигрывайтесь.
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Чтобы не чувствовать себя некомфортно на мероприятии или вечеринке, стоит прийти туда раньше. Так у вас будет время выбрать удобное место, привыкнуть к обстановке и к людям. К тому же на опаздывающих обычно обращают больше внимания, чем на тех, кто пришел вовремя или раньше.
- Если нужно срочно собраться, а вы чувствуете себя не очень хорошо, скажите себе: «Я думаю, что я...» — и опишите те эмоции и переживания, которые испытываете. Это позволит абстрагироваться и взглянуть на себя со стороны.
- Если вы знаете, что на собрании на работе кто-то захочет покритиковать вас или ваши идеи, сядьте рядом с ним: это поумерит его пыл.
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Не кладите между собой и собеседником сумки, книги и прочее, если сидите не за столом. Если у вас есть какая-то вещь, которую некуда убрать, то держите ее одной рукой, а не двумя: это не создаст ощущения закрытой позы.
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Чтобы ваш аргумент посчитали весомым, скажите, что услышали его от родителей или преподавателей.
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Если вы спорите с собеседником, стойте не напротив него, а рядом с ним: это позволит снизить градус драмы.
- Во время знакомства с новым человеком обратите внимание на то, какой у него цвет глаз, и при этом улыбайтесь. Ваш зрительный контакт продлится пару секунд, что расположит человека к вам.
- Если кто-то обидно пошутил про вас или на больную для вас тему, попросите повторить или объяснить шутку. Тогда она перестанет быть смешной, а собеседник смутится.
- Когда вы говорите «Мне нужна помощь», человек чувствует себя нужным и важным. При этом вы можете просто одолжить ручку.
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Если вам нужно будет пожимать руки, то перед этим согрейте свои. Теплые руки производят более благоприятное впечатление.
- Если собеседник задает некорректные вопросы, то перебивайте его и задавайте вопросы ему. Зеркальте его речь, переводите тему — главное, не давайте ему опомниться, и тогда он перестанет спрашивать.
- Если вы не можете отказать человеку, который постоянно просит вас об услугах, начните тоже просить его что-то сделать. И побольше.
- Если вас пригласили на мероприятие или вечеринку, но вы не уверены, хотите ли вы оставаться там надолго, сообщите заранее, что придете, однако не знаете, насколько сможете остаться, потому что ждете важного звонка.
- Во время собеседования представьте, что вас уже взяли на работу, а сейчас вы встретились, чтобы еще раз обговорить условия и убедиться, что это был правильный выбор.
- Если вы хотите убедить в чем-то других, уберите из своей речи фразы «Я думаю, что...» и «Мне кажется, что...».
- Если вы взяли у кого-то контейнер для еды, верните его заполненным печеньками. Это недорого, зато человек сразу проникнется к вам симпатией.
- Если у вас проблемы с запоминанием имен, то, узнав новое имя, произнесите его пару раз во время первого разговора с этим человеком. Тогда запомнить будет проще, к тому же это расположит человека к вам.
- Перед встречей поднимите себе настроение так, чтобы почувствовать себя счастливым. Тогда люди, с которыми вы встретитесь, тоже почувствуют себя счастливыми и будут ассоциировать свое хорошее настроение с вами. Эмоции связаны с памятью. Если вы заставите людей радоваться или смеяться, то они вас запомнят. И это будут хорошие воспоминания.
А какие психологические приемы знаете вы?